Пресловутая женская логика и интуиция в бизнесе – это путь к креативу и успешным решениям

Перед вами три удивительные истории успеха белорусок, которые, по сути, сделали себя сами. Эти бизнес-вумен могут замотивировать обе половины человечества изменить что-то в своей жизни, поверить в себя и добиться успеха.

Людмила КУРТОВА, советник финансового директора компании А1:

«Никогда не гналась за деньгами - самореализация была важнее»

Иногда карьерный рост случается вопреки ожиданиям, и личная история советника финансового директора, а ранее и на протяжении более 20 лет главного бухгалтера компании А1 тому подтверждение.

Мы встречаемся с Людмилой Ивановной в ее рабочем кабинете. Стол уставлен роскошными букетами цветов, и я тут же решаю, что на днях у моей собеседницы случился как минимум юбилей.

- Нет, это меня так поздравили с новой должностью, - улыбается она.

И признается, что еще не привыкла к статусу топ-менеджера компании, хотя с ее опытом этого не могло не случиться. Наше с ней интервью - первое в ее жизни. Но Людмила Ивановна не робкого десятка - и не такие вопросы отвечала.

- Любопытно, как вы представляли себе свою карьеру в юности, в момент выбора, в какой вуз поступать? О чем мечтали? И совпали ли ваши мечты с реальностью?

- Нет, не совпали. Я хотела стать физиком-ядерщиком - вдохновилась фильмом «Девять дней одного года». Поступала на физический факультет БГУ на ядерную физику, но тех, кто поступал первый раз, не взяли, сказали год подумать, чтобы быть уверенным, что это то, чему ты хочешь посвятить жизнь. В итоге я все-таки пошла по стопам родителей, они были связистами. Закончила институт связи и после него пошла работать в «Гипросвязь» инженером. Со временем стала начальником отдела автоматизации. А в тяжелые годы, когда началась перестройка и заказов было мало, решилась на переход в бухгалтерию - ушла главный бухгалтер нашей организации, и никто не хотел занять ее место. А я решилась.

- Без бухгалтерского образования и опыта? Это же смелость надо иметь.

- Да, не спорю. Брат мой сказал, что он в таком возрасте ни за что бы не рискнул. А я подумала: почему нет? Хотя из бухучета на тот момент знала только, как зарплату начислять. Училась всему на практике. Суть всех процессов поняла быстро, но что мне не понравилось - куча бумажной работы. А тогда уже появились первые компьютерные программы для бухгалтерии. Я выбрала «Галактику». Осваивала ее сама, потом обучала подчиненных.

- Вы сделали в итоге завидную карьеру. А что для вас означает слово «карьера»: самореализация, престижная должность, возможность заработать много денег?

- Я никогда не гналась за деньгами - самореализация была важнее. Престижная должность? Я на прежней работе была начальником отдела, это тоже престиж и зарплата была выше. У меня были правительственные награды, и я получала бы персональную пенсию, если бы не разрушился Советский Союз. Мне было интересно попробовать что-то новое. Это было самым сложным в моей карьере - решение уйти с хорошей должности и начать все сначала.

В А1 я пришла 22 года назад, накануне того дня, когда компания начала подключать клиентов. Про мобильную связь мало тогда знала. Невыносимо сложно было. Звонят дилеры: «Деньги брать с НДС или без НДС?» Директор отправляет ко мне, я открываю закон, читаю про услуги связи для населения и говорю, что они не облагаются НДС. А когда понесла в налоговую первую декларацию, мне сказали, что это не услуги связи, а доступ к сети, который облагается НДС. Стала ходить по инстанциям: Министерство связи, затем Минстат. Это было в апреле, а я только в сентябре добилась разъяснения от Министерства по налогам и сборам, что это все-таки услуги связи и НДС они не облагаются.

Много чему пришлось учиться, в том числе и на ошибках. В конце 90-х биллинг был многовалютный, случалось всякое. Как-то клиент положил на баланс 30 тысяч рублей, а ему зачислили 30 тысяч долларов. Тогда вовремя обнаружили ошибку. А было дело, клиенту отдали 500 долларов по ошибке, мне пришлось на счет положить свои деньги. И поняла тогда, что человеческий фактор надо сводить к минимуму. Сперва организовали специальный отдел и проверяли все цифры друг за другом. А потом стали автоматизировать все процессы.

- У вас мобильный телефон когда появился?

- Сразу, как пришла сюда работать. Такой была политика компании - каждому сотруднику дать по телефону. Я даже не понимала, зачем он мне, да и как так - бесплатно, если он стоит больших денег. Но финансовый директор тогда объяснил: это реклама. Вы идете в кафе с телефоном, другие видят - и им тоже хочется. Для нас, людей, выросших в СССР, это было непривычно. Помню, как маленькие Nokia поступили на склад, и мне специально дали красненький. Я люблю красный цвет. Иногда сотрудники говорят секретарю: «Иди посмотри, в чем Людмила сегодня». Если я в красном, значит, у меня хорошее настроение (улыбается).

- Я так понимаю, вы строгий руководитель?

- Да, невозможно быть не строгой на такой должности. Но вместе с тем я доверяю людям и не раз попадала впросак из-за своей доверчивости. Отругать могу сгоряча, характер взрывной, но зла не помню.

- Если возникает спорный вопросы, настаиваете на своем или идете на компромисс?

- Обычно настаиваю на своем. Время проходит - и люди убеждаются в моей правоте. Я Весы, поэтому к любому решению подхожу взвешенно, даже если со стороны кажется, что это рискованная идея. Моя любимая фраза - «давайте попробуем». Сперва люди сопротивляются. Потом начинают думать, что в этой идее что-то есть. А потом - «как мы без этого раньше жили?» К счастью, в компании А1 мои идеи охотно принимают и поддерживают.

- Вы только месяц в новой должности. Уже разобрались с обязанностями финансового советника?

- Как раз нахожусь в процессе. По большому счету, я сейчас аудитор-консультант для финансового директора. Та самая пара лишних глаз, которая проверяет, все ли в порядке. И преемственность в компании тоже нужно обеспечить. Финансы – это та сфера, в которой всегда должен быть полный порядок.

- Есть такой стереотип: сделать карьеру женщине гораздо сложнее, чем мужчине. Потому что женщины ориентированы на стабильность, а природа бизнеса требует склонности к риску, к инновациям, в чем гораздо сильнее мужчины. Вы с этим согласны?

Вопрос здесь не в гендере, а в человеке. И это, мне кажется, миф, что женщине сложнее сделать карьеру. В нашей компании на руководящих должностях много женщин, и это хорошо, потому что женщина привносит в бизнес человечность.

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Бизнесвумен Ольга РАЧКО: Не думала, что буду заниматься мужским бизнесом

Ей удалось достичь успеха там, где традиционно правят бал мужчины.

Ольга Рачко - учредитель и директор компании «Антикризисное управление», заместитель председателя профессиональной ассоциации по антикризисному управлению и банкротству. А еще эта красивая женщина - обладатель титула «Леди Босс - 2015». Поэтому наш разговор не только о жестком бизнесе, но и о женской красоте.

- Ольга, когда потенциальные клиенты впервые встречаются с вами, они удивляются, что такая молодая и красивая женщина занимается таким сложным и мужским делом, как антикризисный управляющий?

- Да, зачастую удивляются, особенно мужчины. И первое, что спрашивают - сколько же вам лет (улыбается). Но после обсуждения проблемных ситуаций у клиентов появляется доверие. На меня работают мой опыт и моя репутация. Хотя я о своей профессии никогда не мечтала, тогда и профессии такой не было. Мечтала быть дизайнером, шить красивую одежду. Никак не думала, что буду заниматься именно таким бизнесом.

- Он вас изменил?

- Да, за 20 лет работы со мной произошла профдеформация, я стала жесткой и принципиальной - а иначе никак. Антикризисному управляющему всегда приходится работать в конфликтной среде. И ситуации бывают разные. Поэтому в моем бизнесе нельзя показывать слабость, нельзя доверять, должен надеяться только на себя и профессионально осуществлять свою деятельность! Даже не верится, что когда-то я была тихой, скромной, домашней девочкой.

- Случалось, что все хотелось бросить?

- Случалось, но как я ни пыталась свернуть с этой дорожки - уйти в общественную жизнь, заняться другими проектами, - все равно меня тянуло обратно. Это мое, я на своем месте. Да, работа стрессовая, к сожалению, это так. И я думаю, что не каждый может заниматься таким бизнесом...

- Вы в этом бизнесе столько лет, сколько он существует. Сегодня проще или сложнее работать, чем в начале 2000-х?

- Нельзя сказать - проще стало или сложнее. В любом бизнесе могут наступить рано или поздно непростые времена... Никто не застрахован от кризиса. Но я заметила некоторую положительную тенденцию. Раньше большинство руководителей и собственников предприятий и коммерческих организаций недостаточно знали о процедуре экономической несостоятельности. Столкнувшись с кризисной ситуацией в своем бизнесе, нередко обращались за советом не к профессиональным специалистам в области антикризисного управления, а к различным «консультантам», которые своими «рекомендациями» могли еще больше усложнить непростую финансово-экономическую ситуацию. Были в моей практике случаи, когда предприятия имели все шансы выйти из долгов, но «грамотные консультанты» давали неправильные советы, которые приводили к крайней мере, а именно к процедуре экономической несостоятельности (банкротстве).

Сейчас собственники и руководители предприятий стали чаще и своевременно, что очень важно, обращаться за консультациями и помощью к профессионалам. И это шанс вывести компанию из сложной, кризисной ситуации. Они поняли наконец, что антикризисный управляющий - это в первую очередь помощник, его задача - оздоровить предприятие, а не обанкротить его.

- Много ли в Беларуси антикризисных управляющих? Чувствуется конкуренция?

- У нас около 500 антикризисных управляющих, но такого понятия, по моему мнению, как конкуренция, в этой сфере нет. У каждого свои методы и способы, и все правильные. Я в последнее время ушла в преподавательскую деятельность и стала обучать будущих антикризисных управляющих - хочу, чтобы они работали на таком же профессиональном уровне, на каком работаю я и мои коллеги. Потому что любая ошибка и неправильное, непрофессиональное действие коллеги отражается на репутации всех антикризисных управляющих.

- Вы очень активны в соцсетях, и что ни день - то новый образ.

- Для меня это принципиально - всегда хорошо выглядеть. Я сама составляю свой график, поэтому стараюсь хотя бы 2 часа в день выделить для себя любимой. У меня хороший вкус, он мне достался от отца. Я страшный шопоголик.

Иногда кажется, что все у меня в гардеробе уже есть, ничего больше не надо, но нет (улыбается). По поводу соцсетей. Для меня это не то место, где надо на что-то жаловаться, плакаться. Я специально делаю фотосессии, стараюсь, чтобы мои фотографии были красивыми. При этом у меня нет золотой середины - или это будет идеальная фотография, или меня не будет в соцсетях.

- Само понятие «деловая женщина» лично для вас что в себя включает?

- Оно включает не только знания, но и ряд умений. Умение вести переговоры, умение вести себя в обществе, умение своевременно и правильно принимать решение, умение общаться с коллегами и сплачивать свой коллектив. Женщина в бизнесе все равно свои материнские инстинкты, которые присущи женщине, проявляет и на работе. Она относится к коллективу как к семье. Я всегда знаю, какие у моих подчиненных радости и проблемы. Я как курица-наседка с ними - всех их люблю и оберегаю. Женщина, прежде чем что-то сделать, продумает все риски, все просчитает. Плюс женщине помогает интуиция и женская логика еще помогает. Креативные решения принимаются также исходя из женской логики. У меня очень развита интуиция, я чувствую людей сразу, вижу, где человек правду говорит, а где обманывает. Вот в личной жизни часто ошибалась, а в работе - нет.

- Дома вы тоже всех строите?

- И не только дома это проявляется (улыбается), мне сложно переключится. У меня два сына, и их никак нельзя не строить (смеется). Но я всегда прошу: если я вдруг становлюсь директором, вы мне напоминайте, что я сейчас мама, я дома. У детей 10 лет разницы, и когда они вместе, то ох.

- Отдыхать часто удается?

- Сейчас из-за пандемии - нет. А раньше старалась хоть на пару дней вырываться в приятное место, я же лягушка-путешественница. Люблю Италию, Рим - мой город энергии. Два дня в Риме - и я как будто две недели отдыхала.

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Жанна ТАРАСЕВИЧ: «Мы реально помогаем бизнесу решать многие вопросы»

Директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского - единственная женщина-руководитель объединения предпринимателей республиканского уровня. Жанна Тарасевич могла работать в министерстве - ей предлагали, но она не захотела - слишком большая ответственность и зачастую требуется исполнять чьи-то поручения, которые могут противоречить ее собственным убеждениям. А это не позволяет жить в гармонии с собой.

- Общественная работа - это мое, - говорит она. - Я ученица Макса Самуиловича Кунявского, гениального экономиста, который научил меня разбираться в том деле, которым я занимаюсь. Я вижу, что мы реально помогаем бизнесу решать многие вопросы, а значит, все не зря.

- Вы в какой момент поняли, что ваш путь - это не собственный бизнес и не карьера в госструктуре, а общественная работа?

- В тот самый момент, когда попала на работу к Кунявскому. Я деревенская девочка, выросла в Бакштах на Щучинщине, теперь уже знаменитой. Мне с детства нравились три профессии, и я никак не могла определиться, кем же мне быть - учителем математики, адвокатом или стоматологом. По большому счету, я состоялась в двух из этих профессий - я преподаю в БГЭУ и защищаю в союзе интересы предпринимателей, то есть по сути являюсь их адвокатом. Я не стала стоматологом, но одна из ассоциаций, которая состоит в нашем союзе и которая образовывалась при мне, - это ассоциация стоматологов, так что эту тему я тоже неплохо знаю.

- И как вы попали в Союз предпринимателей Кунявского?

- Сама не ожидала, что так сложится. После школы я неожиданно для самой себя пошла учиться в нархоз на специальность «планирование сельского хозяйства». И собиралась вернуться в родной колхоз «Искра» и работать там. Но мне предложили остаться в университете - увидели у меня задатки педагога. На тот момент у меня было еще два предложения. Председатель моего родного колхоза предложил мне на выбор место главного экономиста или главного бухгалтера. А Щучинский райфинотдел предложил идти к ним. Я сперва выбрала колхоз. Но мой декан дал мне очень грамотный совет: «Жанна, попробуй один год поработать на кафедре преподавателем. В колхоз тебя всегда возьмут». И я поменяла решение. А в 1995 году при Республиканском институте профессинального образования при поддержке Германии были организованы годичные курсы для мультипликаторов рыночной экономики. Они стали определяющими в моей судьбе. После их окончания, по рекомендации Натальи Климовой, участницы тех же курсов, Кунявский предложил мне стать главным специалистом по малому и среднему бизнесу. Отправил меня на трехнедельную стажировку еще на одни курсы, тоже международные, это была Польша, Германия и Бельгия. И после возвращения я рискнула попробовать себя в роли специалиста по малому и среднему бизнесу. Потом прошла ряд ступеней и в 2002 году возглавила Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей, который носит имя своего первого руководителя. Но педагогическую деятельность не бросила - по сей день преподаю в БГЭУ.

- Вы единственная женщина в союзе?

- Нет, у нас только треть руководителей отделов мужчины. Так сложилось с самого основания организации. Макс Самуилович Кунявский предпочитал брать на работу женщин (улыбается). А вот среди членов союза около 70% компаний, где руководители - мужчины. Всего у нас порядка 120 организаций. Четверть - крупный бизнес: четыре банка - Приорбанк, Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк и Белгазпромбанк. Из крупных предприятий - «Гомельлифт», «Пинскдрев». Еще четверть - средний бизнес, и около 50% - малый бизнес.

- Задачи союза изменились с момента его образования?

- По сути, нет. С одной стороны, мы лоббируем интересы бизнеса. А с другой - являемся еще и объединением нанимателей, ведем переговоры с профсоюзами, участвуем в процессах заключения коллективных договоров. Мы не обладаем законодательным правом, но можем предложить госорганам какой-то закон и объяснить, почему его необходимо принять. Занимаемся мониторингом проблем предприятий и на основании этого мониторинга инициируем изменения в законодательстве. Не могу сказать, что все быстро получается. От предложений до изменений законодательства иногда проходит 2 года, иногда 5 лет, а иногда и 10.

- Ваш союз не единственный в стране, кто представляет интересы бизнеса. И другими предпринимательскими объединениями руководят мужчины. Они к вам прислушиваются?

- Иногда даже жалуются друг на друга. Я как жилетка для них. Но могу занять достаточно жесткую позицию. Я конструктивный формалист. Не люблю разговоры на уровне «родина в опасности» - всегда предлагаю выход из ситуации. Министерства, например, к нам прислушиваются.

- Вы очень дерзко выступили на Всенародном собрании в феврале. Последствия были?

- Пока нет. Я говорила честно и открыто, к чему в первый день призывал президент. И я даже не говорила, что плохо - я говорила о том, как можно сделать лучше. Я ожидала, что будет комментарий от президента, потому что уже не первый раз выступала перед ним, но не ожидала такого комментария. Получилось, что мы говорили с президентом о разном - я говорила о будущем, а он - о прошлом. К его речи отнеслась спокойно, даже не стояла по стойке смирно. Я не герой, я просто делала свою работу. И надеюсь, что мои принципы и жизненные установки останутся такими же. Наш союз всегда готов к конструктивному диалогу. Мы вне политики, но развитие частного бизнеса для нас в приоритете.