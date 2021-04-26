«Жители получили острый йодный удар в первый месяц после катастрофы»: специалисты о том, каким стало здоровье белорусов спустя 35 лет после Чернобыля

Загрязнение атмосферы радионуклидами в приземном слое воздуха постепенно снижается. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Национальной академии наук состоялся круглый стол, посвященный 35-летию чернобыльской катастрофы.

Александр Никитин, замдиректора по научной работе Института радиобиологии НАН, рассказал о медико-биологических последствиях аварии. Он напомнил, что в окружающую среду было выброшено около 80 различных радионуклидов. Причем выбросы из разрушенного реактора продолжались в течение 10 суток. В ряде населенных пунктов мощность дозы излучения достигала 0,5 миллизиверта (мЗв) в час - это в несколько тысяч раз выше естественного радиационного фона.

«Основной вклад в дозу облучения был сформирован за счет радиоактивных изотопов йода. Жители республики, в первую очередь загрязненных территорий, получили острый йодный удар в первый месяц после катастрофы. Большинство подверглось внешнему гамма-излучению в пределах 5 - 19 мЗв, и лишь небольшая часть населения подверглась облучению в дозе 100-200 мЗв», - сказал ученый.

Как известно, в Беларуси определенная предельная доза годового облучения для человека - 1 мЗв.

Ученый напомнил, что медико-биологические последствие чернобыльской катастрофы в среднесрочные годы и на десятки лет в перспективе определяют два радионуклида: цезий-137 и стронций-90.

«В Беларуси цезием было загрязнено около 23% земель. За счет его распада происходит очищение территории, и площади загрязнения цезием постоянно снижаются. Но в долгосрочной перспективе на сотни лет ситуацию определяют трансурановые элементы с продолжительным периодом полураспада. Среди них можно отметить америций-241, активность которого увеличивается вследствие распада плутония-241. К 2056 году она достигнет максимума, а затем будет постепенно уменьшаться. Основная активность трансурановых элементов сосредоточена в зоне отчуждения ЧАЭС, где не ведется хозяйственная деятельность. Если у цезия период полураспада около 30 лет, то у америция 432 года», - сказал Александр Никитин.

«Страхи по поводу переноса радионуклидов дымом лесных пожаров сильно преувеличены»

Загрязнение атмосферы радионуклидами в приземном слое воздуха постепенно снижается. Но свою поправку вносит изменение погодных условий.

«В последние годы, особенно в зоне отчуждения, наблюдается падение уровня грунтовых вод, что повышает риск пожаров и подъема радиоактивных частиц в воздух. В засушливые годы отмечается повышение удельной активности цезия в воздухе. Страхи по поводу переноса радионуклидов дымом лесных пожаров сильно преувеличены. В ближайших к Полесскому радиационно-экологическому заповеднику и расположенных недалеко от границы с Украиной населенных пунктах во время крупных лесных пожаров ингаляционная доза для населения составила не более 0,4 микрозиверта в сутки, а доза пожарных, которые работали непосредственно на кромке радиоактивного огня, не превышает 15 микрозивертов в сутки - таких доз бояться не стоит».

Площадь загрязнения цезием уменьшилась почти в два раза. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Никитин сообщил, что уровень смертности среди пострадавшего населения не превышает общереспубликанский уровень.

«А в когорте ликвидаторов она ниже популяционной. Тем не менее среди ликвидаторов наблюдается повышенный уровень злокачественных новообразований, преимущественно за счет щитовидной железы, злокачественных новообразований крови и лимфатической системы», - сообщил Никитин.

После катастрофы на пострадавших территориях резко увеличилось количество случаев рака щитовидной железы.

«В большинстве случаев полученная людьми доза йода-131 не превышает 100 миллигрей. Но есть определенное количество детей в возрасте до 2 лет (на момент аварии), которые получили относительно высокие дозы на щитовидную железу - выше 1 грея».

Специалист выделили три периода заболеваемости раком щитовидной железы: с 1978 до 1986 год - незначительный рост, с 1987 по 2002-й - резкий рост, после 2002-го - замедление заболеваемости.

«В структуре онкологических заболевания рак щитовидной железы после чернобыльской катастрофы переместился с 16-го на 7-е место среди взрослых женщин, и с 33-го на 19-е место среди взрослых мужчин. Среди детей изменения еще более выражены: для девочек - с 9-го на -е3 место, для мальчиков - с 19-го на 3-е место. Пик заболеваемости у детей был отмечен в 1995 году. Позже уровень заболеваемости стал снижаться и после 2001 года вернулся к фоновому уровню».

Однако Никитин подчеркнул, что по мере взросления детей заболеваемость переносится в старшие возрастные группы. Повышенный риск развития рака щитовидной железы после облучения в детском возрасте остается на протяжении всей жизни.

На момент аварии предполагалось, что количество случаев рака щитовидной железы будет гораздо меньше, чем оказалось на самом деле. Так почему прогноз не оправдался? Специалист объяснил:

«После исследований этой проблемы пришли к выводу, что на пострадавшей территории в диете населения было недостаточное количество йода, что вызывало гипофункцию. Поэтому был организован целый комплекс мероприятий по ликвидации йодной недостаточности. Сегодня такой проблемы нет».

Специалист сообщил, что, по данным РНПЦ медицины и экологии человека, риск рака щитовидной железы и лейкозов повышается у детей, которые не были облучены, но родились от родителей, которые получили высокие дозы облучения. Наиболее высокий риск развития рака щитовидной железы был отмечен в 2005 - 2015 годах. Особенно у мальчиков, рожденных в первые пять лет после аварии.

В 1986 году ущерб, причиненный Беларуси от чернобыльской катастрофы, был оценен в 235 млрд долларов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

КОМПЕТЕНТНО

В 1986 году ущерб, причиненный Беларуси от чернобыльской катастрофы, был оценен в 235 млрд долларов, или 32 бюджета нашей республики на 1985 год.

В наибольшей степени пострадало сельское хозяйство - на его долю из общего ущерба приходится 30,6%. Было загрязнено 1 млн 866 тыс. га сельхозземель. Из сельхозпользования на тот момент было выведено 265 тыс. га земель. Ликвидировано 54 колхоза и совхоза. Сельхоздеятельность разрешена на землях плотностью загрязнения до 40 кюри по цезию и до 3 кюри по стронцию.

«В настоящее время в сельхозпользовании находится 825 тыс. гектаров земель, загрязненных цезием, и 279 тыс. гектаров, загрязненных стронцием. Сейчас земли, загрязненные цезием, имеются в 56 районах, стронцием - в 25 районах», - сказал Николай Цыбулько, заместитель директора по научной работе РУП «Институт почвоведения и агрохимии» НАН.

Николай Цыбулько отметил, что сократились не только площади и масштабы радиоактивного загрязнения, но и значительно снизился уровень загрязнения.

«Из общей площади загрязненных земель 81% занимают земли с плотностью менее 5 кюри. По градации это первый уровень. Аналогично и по стронцию - 62% до 0,3 кюри. Конечно, для нас это благо».

Специалист отметил, что чем выше содержание калия в почве, тем ниже переход цезия в сельхозпродукцию: «Поэтому применение калийных удобрений - важнейшая защитная мера. Так и по стронцию. Его антагонистом является кальций - поэтому известкование кислых почв препятствует переходу стронция в продукцию».

Николай Цыбулько напомнил, что действует тройная система радиационного контроля продукции: контроль на корню, когда культуры возделываются; входной контроль как сырья и выходной контроль готовой продукции.

А что, если нельзя обеспечить производство чистой продукции даже после защитных мероприятий?

«Для этого разработаны программы переспециализации. В итоге изменили специализацию 59 хозяйств Гомельской и Могилевской областей. Например, не обеспечивалось получение чистого зерна по стронцию-90, и эти хозяйства перепрофилировали на семеноводство и возделывание технических культур».

СПРАВКА «КП»

Радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории Беларуси. Зараженными оказались 3678 населенных пунктов, в которых проживало 2 млн 200 тысяч человек. 470 населенных пунктов прекратили существование. С пострадавших территорий с 1986 по 2007 годы было отселено около 138 тыс. человек, из них 75% - жители Гомельской области. Около 200 тыс. человек уехали самостоятельно.

На сегодняшний день к территории радиоактивного загрязнения отнесено порядка 49 районов Беларуси, из них 21 - наиболее пострадавшие. За 35 лет площадь страны, загрязненная цезием-137, вследствие его радиоактивного распада уменьшилась в 1,8 раза. Сейчас она составляет 25 тыс. 490 кв. км, или 12,3% от общей площади Беларуси.

Количество населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, сократилось до 2022. На данный момент на загрязненной территории проживают 998 тыс. человек.

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