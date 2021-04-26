Пасха рядом! Пора готовить нежные сливочные пасхи и ароматные пышные куличи

Своими руками смастерите пасхальный венок и узнаете интересные способы украшения яиц.

Порадуйте семью румяными крестовыми булочками, душистой бриошью, свежими багетами и праздничным кексом, в котором спрятался пасхальный заяц.

Освойте технику приготовления белоснежных глазурей, пышных «Царских» куличей и сливочной пасхи с тремя видами шоколада. Нежные первоцветы и солнечное утро, мамины хлопоты на кухне и аромат тёплой сдобы.

Светлый праздник Пасхи рядом!

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