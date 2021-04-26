«Мы даже пандемический год не пропустили»: директор «Славянского базара» рассказал о предстоящем фестивале, кто приедет и какие будут сюрпризы

Директор "Славянского базара" рассказал о фестивале, который второй год будет проходить в условиях пандемии. Фото: предоставлено дирекцией фестиваля.

Каждый год вместе с летом на Витебск надвигается «Славянский базар». И поклонники фестиваля, и те, кто относится к нему с прохладцей, поглядывают на эту пеструю тучу с испытующим прищуром: «Ну-ну, чем на этот раз удивите?».

Директор дирекции фестиваля Глеб Лапицкий признается, что от этого вопроса, самого задаваемого накануне «Базара», он уже порядком устал. Но терпеливо отвечает.

-Да, нам хочется, как хорошим хозяевам, удивить гостей каким-то необычным «блюдом». Но сложно найти то, чего не было за 30 лет истории фестиваля. Мне, как молодому руководителю, иногда кажется, что я такое придумал, ну точно никогда этого не было! Прихожу в дирекцию с этой идеей, а коллеги постарше говорят: Глеб Александрович, не ходим вас разочаровывать, но это уже было в 96-м, в 2000-м…

Да, интересной будет увертюра. Мы ломаем стереотипы, что «Славянский базар» - это просто фестиваль популярной музыки. Увертюры готовим на высоком уровне. В 2019 году была оперная увертюра, сейчас делаем рок-увертюру. На сцене амфитеатра будет лед: шоу Concord Orchestra с рок-хитами в сопровождении Санкт-Петербургского балета на льду. Каждый из проектов – открытие, фестиваль внутри фестиваля. Но главное удивление для всего мира – то, что фестиваль существует уже 30 лет, даже пандемический год не пропустил. Будем надеяться, что и в этом году эпидемическая обстановка позволит нам реализовать задумки.

-Это будет второй «Базар», который проводится в обстановке пандемии COVID-19. Какой опыт вы извлекли из прошлогоднего фестиваля? Что будете делать в 2021 году?

-Прошлый год показал, что надо быть готовым ко всему. И сейчас даже в апреле я не могу сказать, как мы будем действовать в июле. Может быть скачок заболеваемости, а может, наоборот. Поэтому девиз такой: мы будем действовать по обстановке. В прошлом году за месяц до фестиваля решили не приглашать зрителей в закрытые залы, переформатировали фестиваль в опен-эйр. В этом году планируем проекты в закрытых залах, которые при необходимости смогут реализоваться как «план Б» - на открытых площадках.

-Что меняется в райдерах артистов в условиях пандемии? Есть ли у кого-либо специфические требования?

-Никто ничем не удивил. Маски у артистов свои, креативные. Антисептик мы предоставляем, если кто-то хочет пользоваться антисептиком определенной марки, привозит его с собой. Дополнительные гримерки задействуем, помещения для переодевания. Мы обеззараживаем закрытые зрительные залы ультрафиолетом между мероприятиями, тщательно моем все фестивальные помещения с использованием антисептических средств, везде стоят обеззараживатели. Для микрофонов используются индивидуальные одноразовые пыльники. Артист выступил – пыльник снимается и утилизируется.

-Появилось много исполнителей, необычайно популярных среди молодежи. Увидим ли мы в афише «Базара» такие имена, как Моргенштерн, Даня Милохин, Валя Карнавал, Анет Сай, Просто Лера, Клава Кока?

- На фестивале увидим Хабиба, Артема Качера, Мишу Марвина, “DABRO”, “5STA FAMILY”. Сейчас популярных молодежных артистов очень много. В восьмидесятые, девяностые достаточно было сказать «Алла Пугачева» - и все понимали, кто это. Сейчас артист может набирать огромное количество просмотров в сети, и в то же время многим его имя ничего не скажет. Тот состав, который мы соберем в молодежном проекте «Ритмы лета», отвечает требованиям совершенно разной аудитории. И тиктоковской, и тех, кто любит лирику или рэп.

-А кто решает, кого звать, кого не звать?

-На каждом концерте есть режиссерская группа, а мы – исполнительная дирекция. Если режиссер решил, что ему вот в этот момент нужна на сцене Тамара Гвердцители, мы решаем вопрос, как пригласить, как привезти. Еще в программе есть артисты, которые появились благодаря их фан-клубам. Например, Димаш Кудайберген, Александр Панайотов, Елена Ваенга. У них очень активные фан-клубы, их активные комментарии Дирекция не может не заметить. Кстати, эти обращения мы отправляем артистам, когда ведем переговоры. Им приятно. Правда, у нас не все желания выполнить получается. В прошлом году по всем опросам первое место заняла Мадонна, но это желание публики мы не смогли удовлетворить.

-Будет ли понтонная сцена, о которой вы говорили в одном из интервью?

-С Минобороны мы договорились, они готовы нам помочь с понтонной сценой. Главное, чтобы вода в реке не опустилась ниже определенной отметки.

-Говорят, цены на билеты останутся на уровне прошлого года. Как в условиях инфляции и роста цен вам удается удерживать эту планку?

-Да, цены останутся на уровне прошлого года. Даже позволили себе снизить верхний предел на концерт открытия фестиваля, если в прошлом году это было 220 рублей, то сейчас снизили до 200. На концерт в амфитеатр зрители могут попасть за сумму от 25 рублей.

За счет чего так получается? Работаем. Помогают и спонсоры, и артисты – могут «подвинуться» в гонораре, уменьшить накладные расходы. «Славянский базар» вообще не коммерческое предприятие. Если бы мы были коммерческим проектом, больше 5-7 лет не прожили бы, столько в среднем живут коммерческие проекты. У нас же главная задача – окупить фестиваль и сделать так, чтобы он был доступен каждому.

-Как идет продажа билетов?

-Хуже, чем в 2019-м, но лучше, чем в 2020-м. В прошлом году в это время билеты никто не покупал, начался глобальный карантин и люди были очень сильно испуганы. Сейчас вся концертная индустрия переформатировалась. Раньше люди покупали билеты заранее, теперь – накануне. Потому что у людей из-за всех переносов страх – куплю, а не состоится, перенесется. За неделю, за полторы к мероприятию, которое не отменяется и не переносится, резко возрастает покупательский спрос.

-Что вы можете сказать об исполнительском уровне конкурсантов? Растет ли он по сравнению с прошлыми годами? В истории фестиваля были случаи, когда на конкурсную сцену выходили исполнители невысокого уровня, которым приходилось состязаться с профессионалами. Дирекция как-то регулирует это, чтобы подобной ситуации не возникало?

- В этом году у нас было более 50 заявок. Конкурсантов будет порядка 30. Те ребята, которые в прошлом году не смогли доехать из-за ковида, будут участвовать в конкурсе уже безо всяких отборов. Мы не отсеиваем, мы предлагаем подготовиться лучше и попробовать поучаствовать в следующем году.

Если же говорить об исполнительском уровне, то мы говорим не только о вокальном мастерстве, о том, какой у певца диапазон, как он умеет интонировать, но и о сценическом образе. На нашем конкурсе в первую очередь выбирают артиста. Испытания начинаются еще до самого конкурса. Сможет ли он выступить с оркестром? Сейчас мало исполнителей, которые вообще могут выйти к оркестру! Поэтому первую репетицию с президентским оркестром в Минске всегда очень интересно наблюдать. Второе испытание – интегрироваться с балетом Аллы Духовой “Todes”, а не просто стоять солдатиком на сцене и петь. А то, что славянские языки для некоторых исполнителей ну очень иностранные? У нас девушка из Эквадора будет петь на русском. Ей нужно эту песню прочувствовать. «Славянский базар» идет в сторону того, чтобы рождать не просто певцов, а чтобы рождать артистов, которые могут выступать на сценах разного уровня.

- «Базар» лучше Евровидения?

-Я не сравниваю «Славянский базар» и Евровидение, между нами есть одно принципиальное отличие. Евровидение – это телепродукт. Там понятия концерта вообще нет. А на «Базаре» вы сидите, смотрите номер за номером. Наш главный ориентир – человек в зрительном зале и атмосфера в городе, а у них – телеэфир.

-Многие популярные артисты и ведущие публично заявили о своем отказе участвовать в «Базаре», причем некоторые уже были заявлены как участники. Что это было на самом деле?

- Многие считают, что я тут такой замахровевший бюрократ, но я думаю, что по праву могу причислить себя к творческим людям, и я знаю, как творческие люди принимают решения. Что касается публикаций Дирекции, каждая фамилия, которая на каком-то этапе заявлялась в афише, это фамилия, которая была согласована не два, не три и даже не десять раз. Со всеми велась целенаправленная работа. Но бывают у артистов еще менеджеры, продюсеры. Да, если бы у нас было заявлено 6 артистов, директор мог бы лично с каждым созвониться и переговорить. Но мы работаем с продюсерскими центрами, с телеканалами… Каждый артист, который заявлен на «Базар», артист, который должен приехать при его желании, – это выверенная позиция. Так же, как и зритель должен ходить на концерты по своему желанию. Комментировать решения отдельных исполнителей я не считаю нужным, это их решения, решения приняты и их надо уважать.

Думаю, не было такого, что менеджер провел переговоры, а артист об этом не знал. Но на артиста очень легко воздействовать. На сталевара сложно воздействовать, потому что это сталевар. Но артист – человек тонкой душевной организации. И иногда впереди идет эмоция, а после какое-то обдумывание действий. В этом плане надо всегда уважать творческого человека и не всегда использовать те рычаги, которые используют современные информационные технологии.

-Как вы считаете, «Славянскому базару» удается выдерживать баланс и оставаться вне политики? Если да, то как?

-А текст песни – это законопроект? Сейчас все хотят повернуть в сторону политики. Но если мы вспомним 92 год, когда вообще происходило что-то непонятное, то «Славянский базар» был той отдушиной, куда приезжали люди со всех концов распавшейся страны и соединялись в искусстве, в песне. Мне кажется, что и 30-й фестиваль должен точно также людей соединить.

-Вы будете предупреждать артистов чтобы они на всякий случай не использовали в одежде бело-красно-белую гамму? На всякий случай?

-Но это же белорусский орнамент, народный костюм без этой гаммы не может быть.

-Вы ходите на фестивальные мероприятия просто как зритель, а не как директор?

-На всех концертах в амфитеатре присутствую лично, но только как директор. Зритель я, когда мы ездим на проекты партнеров.

-Вы сказали, что «Славянский базар» за 30 лет создал целую философию. И каковы ее основные постулаты?

-Наш слоган «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Не просто фраза, хорошая, ритмичная. Сейчас, когда фестиваль столкнулся с этим буллингом и троллингом, эта фраза - самый лучший ответ на все. Через искусство к миру и взаимопониманию – это и есть наша философия. А еще на этом фестивале встречаются, влюбляются, женятся, рождаются. У «Славянского базара» есть принципиальное отличие от других – паспорт с витебской пропиской.