Максим Рыженков, Александр Барсуков, Дмитрий Балаба, митрополит Вениамин и ликвидаторы возложили цветы в память жертв Чернобыля

Минчане принесли цветы к памятным знакам и храму в память жертв Чернобыля.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
По традиции, 26 апреля в минском парке Дружбы народов прошла церемония памяти жертв чернобыльской трагедии. Молебен о здравии живых и об упокоении почивших совершили у Храма часовни в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», построенной в память о подвиге ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Настоятель прихода протоирей Павел Латушко обратился к присутствовавшим, пожелал скорейшего уврачевания этой страшной катастрофы, сообщает сайт прихода Храма.
На церемонии присутствовали представители власти, духовенство православной и католической церкви, представители различных силовых ведомств - МВД, МЧС.
Возложение цветов.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Максим Рыженков.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В день 35-й годовщины катастрофы на ЧАЭС цветы к памятным знакам принесли ликвидаторы.
Во время церемонии.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Дмитрий Балаба, Александр Барсуков, Вадим Синявский.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Также их возложили замглавы Администрации президента Максим Рыженков, помощник президента по Минску Александр Барсуков, глава МЧС Вадим Синявский, сенатор Михаил Русый, глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин.
Церемония к 35-летию аварии на ЧАЭС.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото из 1986-го...
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На церемонию пришли священнослужители.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Михаил Русый с ликвидаторами.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Ликвидаторы аварии возлагают цветы на церемонии.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Митрополит Вениамин.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ