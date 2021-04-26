Максим Рыженков, Александр Барсуков, Дмитрий Балаба, митрополит Вениамин и ликвидаторы возложили цветы в память жертв Чернобыля

Минчане принесли цветы к памятным знакам и храму в память жертв Чернобыля. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По традиции, 26 апреля в минском парке Дружбы народов прошла церемония памяти жертв чернобыльской трагедии. Молебен о здравии живых и об упокоении почивших совершили у Храма часовни в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших», построенной в память о подвиге ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Настоятель прихода протоирей Павел Латушко обратился к присутствовавшим, пожелал скорейшего уврачевания этой страшной катастрофы, сообщает сайт прихода Храма.

На церемонии присутствовали представители власти, духовенство православной и католической церкви, представители различных силовых ведомств - МВД, МЧС.

Возложение цветов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Максим Рыженков. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В день 35-й годовщины катастрофы на ЧАЭС цветы к памятным знакам принесли ликвидаторы.

Во время церемонии. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Дмитрий Балаба, Александр Барсуков, Вадим Синявский. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Также их возложили замглавы Администрации президента Максим Рыженков, помощник президента по Минску Александр Барсуков, глава МЧС Вадим Синявский, сенатор Михаил Русый, глава Белорусской православной церкви митрополит Вениамин.

Церемония к 35-летию аварии на ЧАЭС. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото из 1986-го... Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На церемонию пришли священнослужители. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Михаил Русый с ликвидаторами. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ликвидаторы аварии возлагают цветы на церемонии. Фото: Виктор ДРАЧЕВ