Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 апреля 2021 года: партнерские роды, платная дезинфекция транспорта, «Сертификат о вакцинации» и открытие ЕС для туристов

Количество новых зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 составило 896 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Количество новых зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 составило 896, в то же время выписаны 649 пациентов. Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава по коронавирусу.

Отметим, что эти цифры заметно меньше предыдущих, однако стоит учитывать, что накануне были выходные дни, и количество обработанных тестов также гораздо меньшее.

Число новых смертей пациентов с коронавирусом, официально, составило за сутки девять человек. А за весь период распространения инфекции на территории страны число умерших.

Планы на вакцинацию

В Беларуси от коронавируса планируют привить не менее 60% населения. В Минздраве отметили, что сроки проведения этапов вакцинации будут зависеть от времени поступления партий вакцины (также производства вакцины) и готовности организаций здравоохранения для ее проведения.

В министерстве уточнили, что, согласно Национальному плану мероприятий по вакцинации против коронавирусной инфекции в Беларуси на 2021-2020 годы, в республике намерены вакцинировать не менее 60% населения как страны в целом, так и в каждом из регионов.

Вакцинация формирует индивидуальную защиту привитого человека и предупреждает возникновение заболевания. Если же будет привито менее 60% населения, то не будет возможности сформировать коллективную защиту и повлиять на интенсивность распространения, добавили в Минздраве.

Прививка для переболевших

Кроме того, в Минздраве рассказали, когда лучше сделать прививку от COVID-19 тем, кто уже им переболел.

– Вакцинация может быть проведена уже через 3-6 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции. Здесь не учитывается степень тяжести заболевания, – отметили в Минздраве.

Минимальный интервал в три месяца рекомендован для лиц с высоким риском заражения мутировавшими штаммами COVID-19, в том числе и для тех, кто выезжает за пределы страны.

В ведомстве рассказали, что если коронавирус развился после введения первого компонента вакцины, то введение второго компонента нужно планировать не ранее, чем через 6 месяцев после перенесенного заболевания (подробности).

Вакцинация может быть проведена уже через 3-6 месяцев после перенесенной коронавирусной инфекции. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Сертификат о вакцинации»

В Беларуси начнут выдавать «Сертификат о вакцинации» для выезда за границу. Документ будет платным, в нем укажут проведение двух этапов вакцинации и название препарата

- Правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Беларуси для поездок за границу, - прокомментировали в Минздраве (подробности).

Партнерские роды во время пандемии

Министерство здравоохранения Беларуси разрешило проведение партнерских родов при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий по COVID-19. Решение принято на основе анализа ситуации в странах-соседках по ведению партнерских родов, а также с учетом большого количества обращений граждан.

«Специалисты уверены, что это повлечет за собой значительное улучшение психоэмоционального состояния женщин в родах», – пояснили в Минздраве.

Эксперимент с дезинфекцией транспорта на границе

В Беларуси с июля 2021 года вводится обязательная платная дезинфекция транспорта. Эксперимент по обязательной дезинфекции транспорта будет проводиться с 1 июля по 1 октября этого года в пункте пропуска «Новая Гута». Такой указ подписал 26 апреля Александр Лукашенко.

Тех, кто откажется платить за дезинфекцию, не пустят в Беларусь (подробности).

ЕС открывается для привитых от коронавируса туристов, но при одном условии

Все страны Евросоюза пустят туристов, прошедших вакцинацию от COVID-19. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times. Правда, есть один нюанс: путешественники должны быть привиты препаратами, которые ободрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

В настоящее время EMA одобрило для прививок от коронавируса четыре вакцины: американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca и американской компании Johnson & Johnson.

Отметим, что белорусы пока могут привиться только российским препаратом «Спутник V» и китайским VeroCell (подробности).

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