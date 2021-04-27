«На полгода запретили? Да вы нас обрадовали – думали, вообще прощаемся!»: как мы искали и нашли в магазинах Nivea и Liqui Moly

Вернется ли косметика Nivea на полки белорусских магазинов через год - вопрос Фото: Виктор ПАЖИТОК

23 апреля правительство Беларуси приняло постановление № 240. Документ вступает в силу в начале мая - через 10 дней спустя его официального опубликования.

По решению Совета министров в Беларусь запрещен импорт товаров групп компаний, Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Таким образом, под запрет попадают автомобили названной марки и автомобильные масла Liqui Moly.

Производитель Beiersdorf - достаточно крупный, он выпускает продукцию под множеством брендов: самый известный, безусловно, Nivea, но есть также такие марки как Eucerin, La Prairie, Labello, Florena, Skin Stories, Chaul, солнцезащитная косметика Coppertone.

Запрет на ввоз этой продукции в Беларусьвводится на полгода, а сделано это, как пояснила в Фейсбуке пояснила пресс-секретарь Совмина Александра Исаева, «для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа, правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь».

«Комсомолка» решила пройтись по магазинам нескольких специализированных сетей, торгующих косметикой, бытовой химией и парфюмерией, а также в автомагазины. В первом случае мы искали продукты бренда «Nivea», во втором - химию марки Liqui Moly.

Продавцы говорят, что в последние дни продукцию марки раскупают очень активно Фото: Виктор ПАЖИТОК

«НЕ ЗНАЮ, СОВПАЛО ЛИ ТАК - НО ПОЧТИ ВСЯ «NIVEA» СЕЙЧАС НА СКИДКЕ»

Дневные часы буднего дня - отличное время, чтобы без спешки пройтись по магазинам: покупателей немного, в основном, мамы с детьми в колясках и малышками чуть старше. Как обычно в магазинах много «акционных» ценников, которые выделяют цветами: шампуни, гели для бритья, бальзамы для волос.

Бегло осматриваю ассортимент, глаза разбегаются, но ничего с надписью Nivea сходу найти не могу.

- Вам помочь? - консультант, как и в большинстве случаев, появляется внезапно и откуда- то сзади.

- Да, если можно. Хочу посмотреть, что из Nivea у вас есть.

- Пойдемте, - бесстрастно отвечает мне женщина-продавец. – Вот здесь крема, здесь - дезодоранты, вон там - мужская косметика после бритья. - Смотрите, выбирайте, из того, что есть. Там дальше – остатки шампуней, бальзамов.

Действительно, продукция бренда на полках присутствует, при этом можно заметить два момента. Во-первых, крема, дезодоранты, шампуни Nivea - почти все на скидке, порой она составляет 30-35%. Второе - на полке шесть банок шампуней, три банки с «Успокаивающего лосьона «SOS после загара». Иначе и не скажешь - остатки.

- Действительно, продаем то, что осталось. Не знаю, совпало ли так, или это такая политика ценовая: почти вся Nivea сейчас на акции. Вот, например, бальзам после бритья: стоил 13,69 рубля, сейчас – 10,99,- говорит продавец. - Ну а вообще, конечно, раньше, еще недели три назад, ассортимент был гораздо более широким, сейчас уже - что осталось, то и распродается.

- А почему у вас Nivea до сих пор на полках? По телевизору говорили, что ее запретили, - подключается к нашему разговору пожилая женщина. - Нарушаете.

- Нет, пока не нарушаем. Распродаем в эти дни, и – все, больше не будет, - спокойно отвечает ей консультант.

- Ну что же, по вашему, я телевизору верить не должна? – спрашивает настойчивая дама.

Не вмешиваясь в диспут, который грозит перерасти в открытый потребительский конфликт, мы удаляемся в магазин конкурирующей сети.

Много продукции - на скидке Фото: Виктор ПАЖИТОК

«ПОСТРАДАЕТ КОНЕЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, ВЕДЬ NIVEA МНОГИЕ ЛЮБЯТ»

Продукция Nivea здесь тоже еще есть и ее тоже совсем немного. Две банки «Гилауронового геля» соседствуют с двумя-тремя банками кремов для лица - увлажняющим и восстанавливающим. Видимо продукт пользуется спросом - эти предложения не на скидке, но их почти уже не осталось.

«На акции» выставлены шампуни, бальзамы, гели для душа Nivea. Скидка - ни много ни мало, а 25%: шампунь против перхоти можно купить с выгодой в два рубля: цена снижена до 5 рублей 99 копеек.

- Ну что, мама, берем три штуки? - говорит девушка лет тридцати с коляской стоящей рядом женщине, беря в руки сразу три круглых банки крема Nivea

- Да, надо: Арсению очень хорош этот крем: после речки на даче, после купания, - отвечает женщина.- В прошлом году, по крайней мере, крем очень ему подходил.

Интересуюсь у мамы и дочери, слышали ли они о запрете на продажу Nivea.

- Как будете шесть месяцев, а если запрет продлят? - спрашиваю я.

- А мы не знали, что запрет только на полгода! Вы нас, можно сказать, обрадовали. Думали, что Nivea, как говорится, закончилась навсегда. Ну а как будем? Сейчас вот возьмем три банки, а может и четыре. Запреты эти, я считаю, мера не самая эффективная: не такой большой белорусский рынок, чтобы производитель ощутил его потерю. Пострадает только конечный покупатель, ведь Nivea многие любят. Вот, например, внуку моему крем подходит. Значит, нам нужно запастись - другого варианта пока нет, - отвечает мне женщина и вместе с дочерью и внуком направляется на кассу.

- Вам нужна моя помощь? Что-то конкретное у Nivea ищите, - на этот раз консультант неожиданно возникает откуда-то слева.

- Да я все вижу, немного уже осталось у вас косметики этой марки.

- Вы знаете, так и есть, стали активно разбирать, особенно в последние дни. Многие привыкли к конкретным кремам, уходовой косметике. Вчера и сегодня стали даже покупать подарочные наборы, которые обычно пользуются спросом перед 23-м февраля и 8-м марта. Люди покупают и их, может, «про запас».

- А когда Nivea вообще пропадет? Некоторые считают, что она уже под запретом.

- Вообще уже в начале мая. Там много тонкостей. Нам директор магазина объяснила так: в первых числах мая (то есть спустя десять дней с момента опубликования постановления правительства - Авт.) мы всю косметику Nivea снимает с полок, все остатки записываем, фиксируем их в ведомостях (см. "ОФИЦИАЛЬНО"). Такая специфическая инвентаризация, сделать ее нужно будет за пять дней - но мы управимся гораздо быстрее, за пару часов: во-первых, товара осталось уже не так много, во-вторых, у нас с девчонками-коллегами опыт, - говорит продавец. - Эту ведомость передают в налоговую, а мы дальше косметику маркируем специальным образом и снова возвращаем на полки - распродаем до конца. Так что, еще какое-то время что-то из Nivea можно будет отыскать. Ну а как дальше – неизвестно. Вообще, конечно, у этой марки есть свой потребитель, ассортиментная линейка большая, многие любили и покупали. Но пока вот так.

Сейчас на полках магазинов бренд Nivea представлен уже не очень широко Фото: Виктор ПАЖИТОК

«ДАЖЕ ПОД ЗАКАЗ НЕ ВОЗИМ УЖЕ. ЭТО САНКЦИОНКА»

Если косметику Nivea, пусть и только в остатках, еще какое-то время, как выясняется, можно будет найти, то вот в автохимией Liqui Moly дела обстоят совсем иначе. В нескольких специализированных магазинах, в которые заглянул корреспондент «Космомолки», масел Liqui Moly не было.

- Скажите, а масло Liqui Moly есть в продаже?

- Это же санкционка теперь. Запретили эту марку – как минимум на полгода. Раньше мы возили под заказ, а сейчас - никто этим заниматься не будет. Никому, сами понимаете, лишние проблемы не нужны. Если сейчас и можно найти, то только в автоотделах в крупных гипермаркетов, я несколько дней назад там видел бутылки Liqui Moly. У них видимо запасы, они их быстро сейчас реализуют. Но вообще с Liqui Moly - все, по крайней мере, пока.

ОФИЦИАЛЬНО:

В МАРТ рассказали, что будет с остатками продукции Nivea

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли пояснили, как будет действовать запрет на реализацию косметики названной марки. Те торговые точки, у которых на дату вступления документа в силу будут находиться остатки запрещенных товаров, должны приостановить их реализацию и в течение пяти рабочих дней провести инвентаризацию их остатков, оформив инвентаризационную опись.

- Инвентаризации подлежат также остатки товаров во вскрытой потребительской упаковке с указанием их объема (массы), - подчеркнули в МАРТ.

Далее эта опись (не позднее пяти рабочих дней с даты ее составления) предоставляется в налоговую инспекцию, а сама торговая точка в течение 60 календарных дней должна промаркировать остатки запрещенных товаров специальными контрольными знаками, которые наносятся на потребительскую упаковку товара.

После маркировки остатков можно продолжить их дальнейшую реализацию.

- При этом остатки этих товаров во вскрытой потребительской упаковке реализуются или используются без маркировки их специальными контрольными знаками в течение 60 календарных дней с даты проведения инвентаризации, но не более установленного срока годности, - отметили в МАРТ.

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