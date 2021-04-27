После 30 лет работы в Минске закрывается Торговый дом «На Немиге». Узнали, почему и что там будет

Такое объявление стало для многих настоящим шоком Фото: Виктор ПАЖИТОК

Торговый дом «На Немиге» - в числе любимых торговых центров минчан и гостей столицы. Расположен он в самом центре Минска, рядом - одноименная станция метро, отличное транспортное сообщение.

Открылся магазин без малого тридцать лет назад: универмаг был введен в эксплуатацию 14 мая 1993 года и дальше только расширялся и развивался. В 1997 году открылся продовольственный комплекс, в 2003 году – кафе «Встретимся на Немиге».

Покупатели, скажем так, весьма удивлены закрытием - магазин работал почти тридцать лет Фото: Виктор ПАЖИТОК

В последнее время торговый центр переживал, как многим казалось, не самые лучшие времена: сокращался ассортимент , далеко не всегда работали эскалаторы между этажами, весьма скудно были оформлены витрины. Однако дни скидок проводились регулярно, своего покупателя «На Немиге» так или иначе, удерживал.

И вдруг - как гром среди ясного неба: «УНИВЕРМАГ с 28 апреля по техническим причинам не работает. Администрация» Объявление подобного содержания появилось на всех дверях торгового объекта. И действительно: внутри торгового объекта видны признаки закрытия. Уже закрыт отдел, где продавались ткани, не работает фирменная секция Elema.

Торговые секции не дожидаются официального закрытия Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Да, нас закрывают. С 28 апреля - не работаем, - подтверждают растерянные продавцы.

- А что случилось? Надолго закрывают?

- Этого мы не знаем, никто не говорит. Сказали, что - все.

Чтобы узнать, в чем дело, набрал один из номеров администрации Торгового дома «На Немиге». Ведь сложно даже вспомнить, сколько раз что-то покупал в этом магазине.

- Да, мы действительно закрываемся. Причина – реорганизация торгового объекта. Как долго это продлится, сколько времени займут все процедуры - сказать затрудняемся, - ответили на мой звонок.

- Говорят, что ТЦ «На Немиге» будет принадлежать универмагу «Беларусь»....

- Да, в целом это так, - ответили нам, отметив, что о подробностях пока говорить преждевременно.

Некоторые отделы магазина уже пусты Фото: Виктор ПАЖИТОК

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