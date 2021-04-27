За нарушение правил обгона могут лишить прав, а за отсутствие техосмотра прислать «письмо счастья»: в ГАИ объяснили новшества в наказании водителей

В каждом случае вина водителя будет оцениваться индивидуально. Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Раиса ЮДИНА

Для водителей в Беларуси с 1 марта 2021 кое-что изменилось. Новый Кодекс об административных правонарушениях ужесточил для них ответственность по многим пунктам. Теперь даже самое незначительное ДТП квалифицируется как нарушение соответствующего пункта правил дорожного движения с созданием аварийной обстановки. И, как мы уже рассказывали, наказать за это могут не только штрафом от 5 до 20 базовых величин, но и лишением прав.

У кого же больше всех шансов лишиться водительского удостоверения в таких случаях, а кто отделается штрафом? Какими должны быть предыдущие нарушения, чтобы водителя лишили прав при незначительном ДТП? На этот вопрос, который оставался открытым с тех пор как изменения вступили в силу, журналист «Комсомолки» получила ответ на брифинге в республиканской ГАИ.

- Законодательство и старое, и новое в достаточно обтекаемой форме говорит о том, что решение о мере взыскания выносится в соответствии с характером совершенного правонарушения, личности правонарушителя, - прокомментировал Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД. - В принципе в этой части ничего не изменилось. Нет универсальной формулы... Само нарушение, повлекшее ДТП, может быть совершенно разное. Например, нарушение правил обгона определенное, которое повлекло повреждение транспортных средств. Даже это достаточно серьезное нарушение, которое характеризуется высокой степенью тяжести последствий, оно в единичных случаях может повлечь лишение права управления транспортным средством. Но в каждом случае подходы будут совершенно индивидуальные, исходя из общих положений, которые заложены в законодательстве... Универсальной формулы не было, нет и, судя по всему, в ближайшем будущем точно, наверное, не будет.

«Письмо счастья» за отсутствие техосмотра – не фейк

Обсуждался и вопрос о фотофиксации машины с не пройденным техосмотром. Водителей волнует, будут ли за это прилетать «письма счастья» как за превышение скорости.

- Возможность вынесения постановления в автоматическом режиме существует, - подтвердил Александр Занимон. - Отдельные СМИ получили фотографии вынесенного постановления о привлечении лиц к административной ответственности в таком порядке. Это не фейк. Действительно такая работа в рамках внедрения нового административного законодательства осуществляется.

Как оказалось, используются для этого и камеры фиксации скоростного режима, и средства республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Пока автомобили, не прошедшие вовремя техосмотр, отслеживают в системах видеонаблюдения выборочно. Даже если они зафиксированы на превышении скорости.

- Задача ГАИ - обеспечить присутствие на дорогах технически исправного транспортного средства и ни в коем случае не привлечение к административной ответственности за какое-либо нарушение. В частности, за управление без допуска, - пояснил замначальника главного управления ГАИ МВД. - Наша задача - заинтересовать граждан в правовом поле приехать на государственный техосмотр.

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