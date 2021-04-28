Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 апреля 2021 года: новая опасная мутация SARS-CoV-2 и вакцина белорусской расфасовки в поликлиниках

За сутки в Беларуси выявили 823 новых случая COVID-19, а выписали из больниц 744 пациента Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За сутки в Беларуси выявили 823 новых случая COVID-19, а выписали из больниц 744 пациента. Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава. С начала пандемии в республике зарегистрировали 354 тыс. 669 случаев COVID-19, при этом выздоровели 344 тыс. 950 пациентов.

Что касается умерших с коронавирусом, то за сутки снова 10 человек скончались, а за весь период распространения инфекции на территории республики, официально, умерли 2 тыс. 512 пациентов с COVID- 19.

Пришел ли индийский штамм коронавируса в Беларусь?

В Министерстве здравоохранения рассказали, что в Беларуси пока еще не выявили индийский штамм коронавируса.

- В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии организована постоянная система мониторинга мутирующих вариантов COVID-19. Собирается и исследуется материал от людей, у которых был выявлен положительный тест на коронавирус и которые приехали из-за границы в страну в течение 14 дней, - заявили в Минздраве.

Там добавили, что с учетом постоянства и продуктивности процесса изменчивости вируса очень важно быстро выявлять его новые варианты.

- Для этого в Беларуси была отработана методика секвенирования S-гена, с которым и связаны основные мутации, выявленные в новых вариантах – британский, южноамериканский, индийский и японский, - отметили в Минздраве.

Чем опасен индийский штамм?

Мутации индийского варианта SARS-CoV-2 свидетельствуют о его большой заразности и устойчивости к антителам как у переболевших, так и у тех, кто сделал прививку от коронавируса. Такую информацию распространила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, в Индии нашли новые разновидности этого вируса, включая B.1.617. Это вариант с мутациями E484Q и L452R, который был впервые выявлен в этой стране из проб, собранных 1 декабря 2020 года

Предварительные результаты исследования свидетельствуют о том, что мутация E484Q может привести к нейтрализации антител. Получается, что антитела, которые возникают у переболевшего коронавирусом человека, не помогут в борьбе с индийскими мутациями (подробности).

Вакцина от коронавируса, которую расфасовали в Беларуси, поступила в Могилевскую область. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вакцина от COVID-19 белорусской расфасовки поступила в поликлиники

Вакцина от коронавируса, которую расфасовали в Беларуси, поступила в Могилевскую область. Ожидается, что это станет точкой отсчета для начала массовой вакцинации населения.

Списки желающих в настоящее время продолжают собирать. В Минздраве заверяют, что иммунизацию можно будет поставить на поток. Сейчас большая партия отечественной вакцины находится на контроле качества в Москве (более 500 тысяч доз).

Как говорят специалисты, прививка от коронавируса похожа на противогриппозную. Иммунитет создается только на эпидемический сезон.

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