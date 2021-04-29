Совет безопасности Беларуси, который Лукашенко хочет наделить особыми полномочиями: чем занимается, кто в него входит и кто стоял во главе

Из восьми постоянных членов Совбеза четверо - представители силового блока. Фото: belta.by

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси будет принят декрет, в котором будет прописано, как будет выстроена власть в стране, «если вдруг».

- Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной «если вдруг».

Чем занимается Совет безопасности?

Совет безопасности рассматривает вопросы внутренней и внешней политики, которые затрагивают интересы национальной безопасности. Задачи и полномочия этого органа связаны с обороной и безопасностью государства.

Совбез может вносить президенту предложения, связанные с вопросами госполитики в области военной безопасности. В полномочия Совета входит определение основных направлений военной политики и развития Вооруженных сил.

Он же определяет структуру и численность ВС, вносит президенту предложения, связанные с введением, продлением или отменой военного, чрезвычайного положения. Члены совета должны готовить решения по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

В последний раз Лукашенко собирал на совещание силовой блок Совбеза 29 марта – обсуждали общественно-политическую обстановку в стране.

- Я уже не единожды говорил о том, что спокойной жизни у нас не будет, - говорил тогда Лукашенко, его цитирует пресс-служба президента. - Она может быть спокойной, может быть более острая ситуация, но абсолютного покоя в стране никогда не будет. Потому что уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить здесь обстановку.

Кто входит в его состав?

Председатель Совета Безопасности – Александр Лукашенко. В списке постоянных членов Совбеза с недавнего времени - восемь человек. Это премьер-министр Роман Головченко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович, министр внутренних дел Иван Кубраков, министр обороны Виктор Хренин, председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель. То есть половина постоянного состава Совбеза - представители силового блока.

Кроме того, членами Совета Безопасности являются и председатели Верховного Суда, КГК, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, Генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны.

Новый состав Совета безопасности был утвержден Александром Лукашенко в марте 2021 года. Раньше в списке постоянных членов было 5 человек: премьер-министр, председатели нижней и верхней палат белорусского парламента, глава Администрации президента и госсекретарь. По предложению главы Совбеза в основной состав вошли министр обороны, министр внутренних дел и председатель Комитета государственной безопасности.

Накануне, в феврале 2021 Александр Лукашенко заявил, что нужно частично перестроить работу Совета безопасности.

- Нам следует обсудить ряд важных вопросов. Конечно, основной вопрос -Аппарат Совета безопасности и функционирование Совета безопасности в целом, председателем которого по должности является президент. Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности.

Он добавил, что Совет безопасности должен собираться регулярно.

- На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства.

Кто возглавлял Совбез в разные годы?

Формирует и возглавляет Совбез президент. Он же назначает на должность и освобождает от нее государственного секретаря.

В январе 2021 на должность госсекретаря Совбеза был назначен Александр Вольфович. До этого он был начальником Генерального штаба – первым заместителем министра обороны.

Александр Вольфович. Фото: belta.by

Предыдущим госсекретарем Совета безопасности был Валерий Вакульчик – экс-глава Следственного комитета и КГБ. В должности главы Совбеза он пробыл около двух месяцев, после стал помощником президента по Брестской области.

Валерий Вакульчик Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вакульчик сменил на посту госсекретаря Андрея Равкова, бывшего министра обороны. Главой Совбеза Равков был с января по сентябрь 2020. В ноябре 2020 Равков стал послом Беларуси в Азербайджане.

Андрей Равков Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С января 2015 по январь 2020 Совет безопасности возглавлял Станислав Зась, который сейчас является государственным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности. До назначения в Совбез служил на разных должностях в Вооруженных силах, получил звание генерал-лейтенанта.

Станислав Зась. Фото: belta.by

До него госсекретарем Совета безопасности был Александр Межуев – военный, член коллегии Министерства обороны, до назначения в Совбез работал на разных военных должностях. В пресс-службе президента сообщали, что Межуев сам изъявил желание покинуть пост госсекретаря "в связи со сложными семейными обстоятельствами".

Александр Межуев

Предшественником Межуева был Леонид Мальцев – в должности госсекретаря он работал с 2009 по 2013. С начала 90-х Мальцев служил в Вооруженных силах, в 1995-м был назначен министром обороны, но освобожден от нее уже в 1996-м. В 2001 Мальцев снова возглавил министерство и руководил им до 2009, после чего назначен госсекретарем. После ухода с поста госсекретаря Мальцев возглавил Государственный пограничный комитет, а с 2017 года ушел в сферу образования: был проректором в МИТСО, с 2019 - директор Института государственной службы Академии управления при президенте.

Леонид Мальцев Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

С 2008 по 2009 госсекретарем Совбеза был Юрий Жадобин, который до того работал заместителем министра внутренних дел, главой службы безопасности президента, председателем КГБ. В 2014 году Юрий Жадобин был уволен с военной службы в запас по возрасту.

Юрий Жадобин. Фото: газета "Во славу Родины"

С 2001 по 2006 главой Совета безопасности работал Геннадий Невыглас, бывший зампред Государственного комитета пограничных войск, экс-начальник Службы безопасности президента.

Геннадий Невыглас

Невыглас сменил на посту Урала Латыпова, бывшего помощника президента и экс-министра иностранных дел. В должности госсекретаря Урал Латыпов пробыл около года – с 2000 по 2001. После этого Урал Латыпов три года был главой Администрации президента. В 2004 Латыпов ушел с госслужбы, несколько лет работал в компании "Лукойл", затем возглавил наблюдательный совет "ЛЛк-Нафтан" в Новополоцке.

Урал Латыпов. Фото: 0214.by

Первым госсекретарем Совета безопасности в 1994 году стал Виктор Шейман, который на тот момент был помощником президента по вопросам обороны и безопасности. Он пробыл в должности госсекретаря 6 лет, до 2000-го года – это самый длительный срок пребывания на этом посту. И в 2006 снова был назначен на эту должность. В 2008 году, после взрыва в Минске 4 июля 2008 года, был освобожден от должности госсекретаря.

Виктор Шейман. Фото: пресс-служба президента

- Не думаю, Виктор Владимирович (Шейман. - Ред.), что вы должны оставаться в этой должности после инцидента (взрыва. - Ред.). Вы виноваты прежде всего! Вы по поручению президента не один год, а десять лет организуете подобные мероприятия. Вы и глава Администрации (Невыглас. - Ред.): его - политическая сторона, ваша - безопасность. Ни черта не сделали! – возмущался тогда Лукашенко.

С 2013 года Виктор Шейман работает управляющим делами президента и курирует белорусские проекты в Африке.

С 1994 года в Совете безопасности сменилось 9 государственных секретарей, большинство из них – выходцы из военной сферы.

В 1992-1994 председателем Совета безопасности был председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич, затем – Мечислав Гриб. По конституции, которая была принята в 1994 году, Совбез возглавил президент.

СКАЗАНО

Громкие высказывания госсекретарей Совбеза: о цветных революциях, сбежавших негодяях и оценке работы силовиков

29 марта нынешний госсекретарь Александр Вольфович рассказал, что, по его мнению, протестами в стране руководили люди, которые находятся за рубежом.

Александр Вольфович назначен на должность госсекретаря в январе 2021 года. Фото: пресс-служба Минобороны

- Различными деструктивными силами были предприняты попытки по дестабилизации обстановки на территории Беларуси, провоцированию народа Беларуси и поднятию протестной массы, - обратил внимание госсекретарь Совета безопасности, цитату приводит belta.by. - Руководство этими мероприятиями осуществляли деятели, находящиеся за границей, так называемые лидеры, которые «переживают» за то, что творится на территории страны, предатели (по-другому не назову), которые входят в BYPOL.

Тогда Вольфович заявлял, что у него «есть еще информация определенного рода», озвучить которую он пока не может.

- Все эти негодяи у нас переписаны, и, скорее всего, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем. Это люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть людей друг с другом. Белорусы всегда жили мирно, и я уверен, что та система, которая сегодня создана, обеспечит правопорядок на территории нашей страны

Несколько громких заявлений во время предвыборной кампании и после выборов президента сделал Андрей Равков, который был госсекретарем Совбеза до 3 сентября 2020.

5 августа Андрей Равков заявил, что новейшая история Беларуси помнит минимум шесть попыток цветных революций.

- Начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства. Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций, - такой пост опубликовал Равков на своей странице в Facebook. Он добавил, что «этот вывод не придуман в коридорах власти, а сделан учеными».

Андрей Равков неоднократно эмоционально высказывался о событиях, происходящих в стране во время предвыборной кампании и после выборов Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Одна из них - так называемая трансформация - предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления. А основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети. Конечно, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, однако их использование именно для массового «промывания мозгов» превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений XXI века. Выражусь образно — нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться, — пишет госсекретарь.

Через несколько дней на своей странице он высказался о «крикунах», которые хотят «провести разделительные линии в обществе».

- Еще беспокоит подход участников сегодняшней такой вот протестной агитации ко взглядам на перспективы развития страны. «Вместе», «перемен». С кем вместе? Каких именно перемен? Вы несете людям пустой фантик от конфеты. И это уже не шутка, это - обман!

24 августа госсекретарь обратился к протестующим, которые восхищаются теми, кто поддерживает протесты из-за границы:

- В связи с этим вопрос к тем, кто так умилен заграничными подпрыгиваниями: вы почему там не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу? Сейчас на меня закричат: «Это наша земля, родная и неповторимая, мы никуда не должны ехать!» - и это правильно, наша. Тогда и опирайтесь на нее, а не на импортные эмоции.

Станислав Зась в 2019 году высказывался о работе силовиков. Накануне Лукашенко раскритиковал работу силовых органов, говорил об их халатном отношении к обязанностям, чрезмерном применении силы, фальсификации доказательств. После этой встречи госсекретарь заявил, что работать по понятиям людям в погонах недопустимо.

- Каждый работник ведомства должен услышать четкий сигнал: работать, игнорируя принятые правила, законы, нельзя. Работать по понятиям, как тебе удобно и хочется, недопустимо. Есть определенные рамки, все должны их придерживаться. Прежде всего, люди, которые носят погоны, - предупреждал госсекретарь.

С января 2015 по январь 2020 Совет безопасности возглавлял Станислав Зась. Фото: ОДКБ

- При всех положительных результатах работы наших правоохранителей, к сожалению, немало фактов (и в последнее время их набирается все больше), когда силовики — те, кто обязан блюсти закон и справедливость в стране, сами преступают рамки дозволенного, - признавал госсекретарь Совбеза в программе «Разговор у президента». При этом Станислав Зась отмечал, что это не стиль работы белорусских правоохранительных органов. - Тем не менее меры принимать надо, жесткие и решительные. Важно, чтобы руководитель любого уровня понимал, что если в его районе, к примеру, увеличится рост преступности, его никто за это с должности не снимет и наказывать не будет. Это повод для того, чтобы проанализировать ситуацию и принять меры. А вот если он при этом допустит какую-то фальсификацию или сокрытие, то наказан будет немедленно, поплатится должностью.

КСТАТИ

Громкое дело замглавы Совбеза: Андрея Втюрина осудили на 12 лет лишения свободы

В 2020 году за взятки осудили бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности и экс-главу службы безопасности президента Андрея Втюрина. Должность заместителя госсекретаря он занимал 5 лет.

25 апреля 2019 года в звании полковника его отстранили указом президента «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего». Втюрина обвиняли в получении взяток на сумму не меньше 190 000 долларов и подстрекательстве к даче взятки. Задержание Втюрина комментировал Лукашенко:

- Если бы он у меня был вне подозрений, он бы до сих пор работал начальником Службы безопасности. Уже тогда к нему были вопросы. У меня были определенные подозрения. Ему был предоставлен шанс.

Сразу после задержания Андрей Втюрин написал письмо Александру Лукашенко, в котором во всем признался. По словам Втюрина, сочинять текст помогали сотрудники КГБ, но давления с их стороны не было.

«Я совершил самую главную ошибку в своей жизни, - зачитывал в суде текст письма гособвинитель.- Ко мне обратился мой соратник по Саратовскому училищу с просьбой о помощи. Горбачев познакомил меня с Казанцевым. Я дважды звонил гендиректору «Белтелекома», взамен Горбачев предложил мне деньги на строительство дома. Я раскаиваюсь в содеянном и глубоко сожалею, что подвел не только мою семью, но и вас, учитывая мою многолетнюю службу».

В июле 2020 Андрея Втюрина приговорили к 12 годам лишения свободы, лишили звания полковника в запасе. При этом по амнистии его срок сократят на год.

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