Коронавирус в Беларуси, последние новости на 29 апреля 2021 года: как выглядит пункт вакцинации в ТЦ, когда стартует массовая и какие антибиотики мешают COVID-19

В Беларуси готовятся к массовой вакцинации Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые страны накрывает третья волна волна коронавируса, а другие уже пережили пик и готовятся выходить из локдауна. В Беларуси, по официальной статистике, сохраняется стабильность в распространении COVID-19. По последним данным, опубликованным Минздравом 28 апреля, за сутки коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 255 человек. С этими данными был достигнут еще один психологический рубеж по заболеваемости: 355 тысячи 924 заболевших за все время пандемии.

Официально, умерли за сутки еще 10 человек. А за все время распространения опасной инфекции Минздрав сообщил о 2 тысячах 522 умерших в Беларуси пациентов с выявленным коронавирусом.

Стало известно, как выглядит пункт вакцинации в ТРЦ «Экспобел» в Минске

Самым актуальным сейчас является вопрос вакцинации, и стало известно, как выглядит пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ «Экспобел» в Минске, где скоро начнут прививать от COVID-19. В ТРЦ уже начали обустройство, есть необходимое для организации процесса оборудование. Визуально пункт вакцинации выделен информационными блоками-стендами, сообщающими: «Здесь можно сделать прививку от COVID-19».

Как поясняют сотрудники ТРЦ, пока неизвестно, когда откроется пункт вакцинации. Также нет пока подробной информации о механике вакцинации.

Пунск вакцинации в ТРЦ развернули в Минске Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Массовое вакцинирование в Беларуси запланировано на май-июнь 2021

Также появилась информация о том, что массовое вакцинирование в Беларуси запланировано на май-июнь, записались уже десятки тысяч человек. Как рассказала заместитель главврача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, «если в январе это были какие-то еще сотни людей и не сказать, что настолько активно шла вакцинация, то сейчас в каждой поликлинике страны достаточно большой список ожидания».

Представитель РЦГЭиОЗ пояснила, что вакцинирование запланировано на май-июнь нынешнего года. Использовать при этом будут российский препарат «Спутник V», произведенный в Беларуси.

Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду

Из мировых новостей о коронавирусе: группа ученых из Техасского университета A&M создала прибор, который позволяет мгновенно уничтожить коронавирус. Устройство представляет собой секцию трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. Когда прибор нагревается до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Ученые пояснили, что этого достаточно, чтобы нейтрализовать инфекцию. По их данным, такой метод можно использовать в существующих системах отопления, вентиляции и кондиционирования.

Ученые назвали антибиотики, которые мешают COVID-19 проникать в клетки человеческого организма

Исследователи из Университета Валенсии и Национального центра биотехнологии определили, какие антибиотики, которые используются для лечения заболеваний дыхательной системы, препятствуют проникновению коронавируса в клетки человеческого организма. Исследователи работали с препаратами кларитромицин и азитромицин. Оказалось, что эти известные препараты могут дезактивировать спайковый белок, и тем самым предотвращают проникновение вируса в клетку. Азитромицин ранее уже отмечали как один из препаратов, который может быть использован для лечения больных ковидом. В ближайшее время исследователи проведут клинические испытания кларитромицина для лечения больных.

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