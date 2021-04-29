«Урок физкультуры»: в украинском Playboy вышел спецпроект с белорусской гимнасткой Мелитиной Станютой

В украинском Playboy вышел спецпроект с белорусской гимнасткой Мелитиной Станютой. Фото: @danniel_rubinshtein

Фотограф Даниэль Рубинштейн снял для украинского издания Playboy известную белорусскую гимнастку Мелитину Станюту. В публикации говорится о том, что в спецпроекте, который назвали «Урок физкультуры», нет откровенных фото - только грация, гибкость и настоящее искусство.

В журнале напомнили, что белоруска - заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, 28-кратная медалистка чемпионатов мира, участница двух Олимпийских игр.

Ранее в своем Instagram спортсменка анонсировала публикацию, выложив фото - они с эффектом смазанной картинки. В таком виде снимки и опубликовали в апрельском номере журнала.

В украинском Playboy вышел спецпроект с белорусской гимнасткой Мелитиной Станютой. Фото: @danniel_rubinshtein

На публикацию в Instagram подписчики Мелитины отреагировали более 2,3 тыс. лайков и восторженными откликами. «Жар-птица», «магия», «шикарно» - прокомментировали пользователи. Были и негативные отзывы:

- Не удалось, на мой взгляд. В чем здесь художественная ценность? Работа без харизмы, - считает один из фотографов.