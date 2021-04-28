Водителя, который не остановился по требованию сотрудника ГАИ, могут арестовать: в ГАИ Беларуси уточнили детали

Остановиться по требованию лучше сразу - одной проблемой уже меньше. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По новому Кодексу об административных правонарушениях, есть ряд нарушений, за которые на первый раз можно отделаться предупреждением. Например, не пройденный техосмотр или не пристегнутый ремень безопасности. Но есть и перечень случаев, на которые правило «первого раза» не распространяется и наказание последует обязательно. Среди них - невыполнение неоднократных требований сотрудника органов внутренних дел об остановке. И здесь водитель может быть наказан жестко, вплоть до ареста.

За не пристегнутый ремень безопасности на первый раз можно отделаться предупреждением, если раньше в течение года у вас не было такого нарушения. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сейчас, наверное, кто-то подумает, что это внесение изменений носит какую-то политическую подоплеку. Но на самом деле нет... Мы не говорим, что любая неостановка влечет административный арест. Только если неоднократные требования были высказаны, они не были выполнены, и это повлекло необходимость преследования лица для его остановки. То есть, в самых вопиющих случаях возможно применение административного ареста, - прокомментировал Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД.

Он напомнил, что не раз были случаи, когда сотрудники ГАИ использовали для остановки транспорта оружие. И в основном это происходило, когда за рулем находился нетрезвый водитель, пытавшийся уйти от преследования. То есть, он был опасен для себя и окружающих.

КСТАТИ

Новая редакция кодекса об административных нарушениях вступила в силу с 1 марта. О каких-то глобальных результатах говорить еще рано. Но в ГАИ отметили, что в отношении техосмотров водители стали более дисциплинированными. Так, за текущий год количество транспортных средств, которые приехали на станции диагностики и получили разрешение на участие в дорожном движении больше, чем за весь 2020-й. И если раньше среди транспортных средств, зафиксированных камерами, до 50% были без техосмотра, то сейчас их 18-20%.

ЕСТЬ ВОПРОС!

Лишили прав за пьяную езду в Беларуси – в России за руль не сядешь?

Взаимное признание нарушений в обеих странах коснется и лихачей. Камеры фиксации скорости беспристрастно фотографируют всех нарушителей, независимо от того, в какой стране зарегистрирован автомобиль. Можно ли полихачить на дорогах Беларуси и безнаказанно уехать, к примеру, домой в Россию и наоборот? И может ли человек, лишенный водительских прав в соседней стране, сесть за руль в Беларуси как ни в чем не бывало?

Между нашей страной и Российской Федерацией ратифицирована Конвенция о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях ПДД, заключенная государствами-участниками СНГ. Правда, перечень этих нарушений ограничен, но за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наказание будет точно признано обеими сторонами.

Наказание за алкогольное опьянение за рулем признается на территории Беларуси и России. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Если гражданина Республики Беларусь лишили прав на территории России за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, он будет лишен прав на такой же срок на территории Республики Беларусь. И если мы здесь за такое же нарушение лишаем гражданина России права управления транспортным средством на три года, на территории Российской Федерации он тоже будет лишен прав, - уточнил Александр Занимон. - Сейчас мы работаем над расширением перечня нарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения. И механизм закладывается такой. Предположим, гражданин Российской Федерации нарушил у нас здесь скоростной режим, мы зафиксировали его камерой. Соответствующее постановление мы будем направлять в Российскую Федерацию, если не сможем взыскать штраф здесь. И в России он будет исполнять постановление, вынесенное на территории Республики Беларусь. То же самое применительно к гражданам Республики Беларусь, которые будут совершать нарушения на территории Российской Федерации.

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