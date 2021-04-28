Тайная фотосессия: гимнастка Мелитина Станюта снялась для журнала Playboy

Многократный призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта Беларуси Мелитина Станюта Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Известная белорусская гимнастка Мелитина Станюта выложила в Instagram загадочные слегка размытые фото. Девушка подписала, что увидеть их можно будет в апрельском номере украинского журнала для мужчин Playboy.

Фото: @danniel_rubinshtein

Фотографии, надо заметить, достаточно целомудренные. Хотя гимнастка довольно часта выкладывает свои фото в гимнастическом купальнике или с пляжа, и это не удивительно, с такой-то прекрасной фигурой!

Фото: @danniel_rubinshtein

Мы обратились с Мелитине за комментарием - но девушка сказала, что пока не дает никаких интервью.

Фото: @danniel_rubinshtein

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мелитина Станюта: Свои первые деньги заработала на боксерском ринге

Известная гимнастка рассказала о своих первых «спортивных» деньгах и о купальнике за 1700 долларов

«Это просто я!»: Мелитина Станюта на фото с пляжа поразила поклонников фантастической растяжкой

На пляже в Дубае известная спортсменка позирует в бикини и поражает гимнастическими трюками