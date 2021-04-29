Вырастут некоторые пособия, пенсионеры получат льготы на проезд, тунеядцы начнут платить по полной, а Nivea исчезнет: что изменится в Беларуси с 1 мая 2021

Бюджет прожиточного минимума пересматривают раз в квартал. Актуальная дата - 1 мая Фото: Павел МАРТИНЧИК

Впереди – цветущий май, который, несомненно, принесет белорусам множество изменений. Мы собрали самые важные из них и те, которые касаются практически каждого.

ВЫРАСТЕТ БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА...

Один раз в квартал Минтруда пересматривает размер бюджета прожиточного минимума: с 1 мая 2021 он увеличится больше, чем на 10 рублей и составит в среднем на душу населения 273 рубля 27 копеек.

...А ВМЕСТЕ С НИМ – ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ

К БПМ привязаны размеры минимальных трудовых и социальных пенсий и некоторых пособий. Так, социальная пенсия по возрасту вырастет на 5,2 рубля, итого - 136 рублей 64 копейки. Минимальная пенсия по возрасту вырастет на 2 рубля 60 копеек и составит 276 рублей 36 копеек.

Увеличится - до 273, 27 рубля - пособие по уходу за инвалидом 1 группы, а также лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Прибавка к социальной пенсии инвалидам первой группы составит 11, 44 рубля (итого 300 рублей 60 копеек), инвалиды второй группы дополнительно получат 8 рублей 84 копейки, их пенсия таким образом составит 232 рубля 28 копеек. На 3 рубля 57 копеек (до 197, 15 рубля) вырастет пенсия инвалидам третьей группы.

Доплата к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим 75-летнего возраста, составит 1 рубль 95 копеек (следовательно, надбавка составит 51,24 рубля), до 68 рублей 32 копеек (+2,6 рубля) увеличится надбавка к пенсиям тех, кто старше 80 лет.

Если в большинстве случае размер пенсий и пособий вырастет на небольшую сумму, то рожениц, которым выплачивают единовременное пособие за рождение ребенка, ждет приятный сюрприз. Так пособие при рождении первого ребенка вырастет на 104 рубля и составит 2732 рубля 70 копеек, выплата при рождении второго и последующих детей увеличится до 3825,78 рубля (плюс 145,6 рубля).

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ НА ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ

Весенне-летний сезон для многих является сезоном активных сельхозработ на приусадебных участках и дачах. С 1 мая пенсионеры получат 50% скидку на проезд в региональных линий. Действовать льготный режим по традиции будет до конца октября, а для того, чтобы получить скидку нужно будет, как и раньше, предоставить (и в кассе, и контролерам - при проверке) оригинал пенсионного удостоверения. Отметим, что льготная оплата проезда не касается поездов региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий.

К БПМ привязаны размеры минимальных трудовых и социальных пенсий и некоторых пособий Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ТУНЕЯДЦЫ НАЧНУТ ПЛАТИТЬ ЗА КОМУНАЛКУ ПО ПОЛНЫМ ТАРИФАМ

Начать взимать с тех, кто внесен в базу незанятых в экономике трудоспособных граждан, полную плату за газоснабжение и отопление планировали еще год назад. Решение это перенесли на год - и вот с 1 мая 2021 года тунеядцы, у которых в собственности есть жилье, будут оплачивать за газ и отопление по экономически обоснованным тарифам. Сколько именно граждан получат потяжелевшие жировки - неизвестно: официальной республиканской статистики нет, однако , к примеру, в декабре 2020 года в Мингорисполкоме некоторые цифры были озвучены. По данным комитета по труду и соцзащите в Минске в «базе тунеядцев» - около 67 тысяч человек, при этом почти 13 тысяч из них не работают более 10 лет.

ИЗМЕНИТСЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА НАЛИЧНОГО ПЛАТЕЖА

С 3 мая вступает в силу указ президента, согласно которому в два раза уменьшается предельная сумма, которой покупатель может разово рассчитаться за приобретаемый товар или услугу. Потолок снижается в два раза: с одной тысячи базовых величин (сейчас это 29 тысяч рублей), до 500 базовых, то есть максимальный платеж наличными не сможет превышать 14 тысяч 500 рублей.

НАЧНЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ НА ЦТ

Уже 2 мая в Беларуси стартует вступительная кампания-2021. Начиная с этого дня и до 1 июня, абитуриенты смогут зарегистрироваться для прохождения ЦТ.

БУДЕТ МНОГО ВЫХОДНЫХ

А еще в мае нас ждут целых 11 выходных дней, правда, не подряд. С учетом переносов и всех праздничных дней отдыхать в мае белорусы будут 1 и 2 числа, далее с 8 по 11 мая нас ждут сразу четыре выходных дня. В Совмине утвердили перенос рабочего 10 мая, на субботу, 15 мая, поэтому выходным будет только воскресенье, 16 мая.

ПОДОРОЖАЮТ СИГАРЕТЫ

Фактически каждый месяц производители и поставщики сигарет могут пересматривать цену своей продукции. С 1 мая некоторые марки подорожают на 5-10 копеек.

ВСТУПИТ В СИЛУ ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ КОСМЕТИКИ NIVEA, АВТОМОБИЛЬНЫХ МАСЕЛ LIQUI MOLY

Напомним, 23 апреля правительство приняло постановление № 240. Этим документом запрещается импорт на территорию Беларуси товаров групп компаний, Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf, в числе выпускаемых марок которой – косметический бренд Nivea. Срок запрета - полгода, а первый его день – 5 мая: именно с этой даты необходимо полностью приостановить оптовую и розничную продажу данных товаров и пройти маркировку, чтобы распродать остатки товара (вот тут подробности)

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