Идеальный продукт для худеющих: ТОП-7 полезных свойств клубники, о которых вы и не догадывались

Клубника - не только вкусно, но и очень полезно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мае у прилавков наступает привычное оживление - в продаже появляется первая клубника. Мы любим эту ягоду за сладкий, ни с чем несравнимый вкус. А еще за аромат - именно клубникой для многих пахнет наступающее лето. Но оказывается, что кроме сладости у клубники есть масса полезных свойств, о которых говорят ученые.

1. Поддерживает иммунитет. В природе большинство млекопитающих может синтезировать витамин С внутри своего организма. Но только не человек: мы получаем аскорбиновую кислоту с пищей, хоть и остро в ней нуждаемся. В частности, витамин С дает защиту от инфекций, помогает лучше усваивать железо и увереннее переносить стрессы. А клубника - это как раз натуральная аскорбинка. В 100 граммах ягоды содержится больше 50 мг витамина С, или половина дневной нормы.

2. Защищает от рака. Витамин С - это еще и мощный антиоксидант, который в условиях здорового иммунитета поможет предотвратить онкологию. Также в клубнике есть эллаговая кислота - безопасный натуральный компонент, который подавляет рост раковых клеток. Конечно, чудес не бывает: ягоды не вылечат рак напрямую. Но в составе рациона они вполне могут стать профилактикой онкологических заболевания.

3. Помогает сохранять стройность. У клубники низкая энергетическая ценность - всего 30 ккал на 100 граммов. При этом в ягоде нет жиров, а содержание натуральных сахаров не превышает 5 граммов. Можно съесть несколько жменей клубники, и ее калорийность будет меньше, чем у половины ломтика белого хлеба. Чем не идеальный продукт для худеющих?

4. Снижает холестерин. На долю сердечно-сосудистых болезней приходится не меньше половины смертей в стране. К счастью, есть натуральные и очень приятные способы укрепить здоровье сердца и сосудов - например, клубника. За счет содержания антиоксидантов ягода противодействует эффекту плохого холестерина - того самого, который образует бляшки в артериях.

5. Регулирует давление. В 100 граммах клубники содержится примерно 150 мг калия. Сердечникам не нужно лишний раз объяснять значение этого микроэлемента: именно калий доказанно способствует снижению артериального давления, а значит - уменьшает риск сердечных заболеваний. Например, есть такие впечатляющие данные: регулярное употребление калия снижает вероятность инсульта у гипертоников на 24%.

6. Нормализует уровень сахара. Хорошая новость для диабетиков: в умеренных количествах есть клубнику можно и даже нужно! Во-первых, у ягоды низкий гликемический индекс, благодаря чему она не вызывает скачков сахара в крови. Во-вторых, в клубнике содержатся антиоксиданты, которые даже помогают предотвратить развитие диабета.

7. Улучшает пищеварение. В порции клубники содержится 2 грамма клетчатки - пищевых волокон, необходимых для пищеварения. Без клетчатки организму приходится туго - начинаются запоры, а микрофлора кишечника недополучает необходимое ей питание. В летний сезон попробуйте совместить приятное с полезным: сладкую клубнику с добавьте к отрубям, овсяным хлопьям или другим цельнозерновым - так вы запросто восполните дневную норму волокон.

Клубника - вкус детства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЕСТЬ ВОПРОС

А что насчет противопоказаний?

Перебарщивать с ягодой не стоит, если вы страдаете гастритом, язвой и колитами: все-таки в клубнике немало органических кислот, которые раздражают стенки желудка и кишечника. Клубника - достаточно частый аллерген. В плюс к этому на нее может возникнуть вторичная пищевая аллергия у тех, кто уже чувствителен к пыльце березы, грушам, яблокам, малине и вишне.

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