Ей чуть больше недели: посмотрите, как выглядит новорожденный детеныш муфлона в Минском зоопарке

В минском зоопарке пополнение. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Малышка муфлона родилась в минском зоопарке чуть больше недели назад. Сейчас она практически не отходит от мамы и все время требует еды. Около четырех месяцев детеныш будет питаться молоком матери. Однако уже сейчас ягненок начинает пробовать взрослую еду и подражать родителям.

Отметим, что муфлон - это горный баран. За последние десятилетия численность этих животных в дикой природе быстро сокращается. Этот вид занесен в международную красную книгу, поскольку всегда был излюбленной добычей охотников и браконьеров.

Малышка греется на солнышке. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кушать хочется всегда. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Малышка муфлона родилась в минском зоопарке чуть больше недели назад. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Малыш муфлона выглядит очень мило. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В минском зоопарке родился муфлон. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Исследуем все вместе с мамой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кушать хочется всегда. Фото: Павел МАРТИНЧИК