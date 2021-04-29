Ей чуть больше недели: посмотрите, как выглядит новорожденный детеныш муфлона в Минском зоопарке

В минском зоопарке пополнение.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Малышка муфлона родилась в минском зоопарке чуть больше недели назад. Сейчас она практически не отходит от мамы и все время требует еды. Около четырех месяцев детеныш будет питаться молоком матери. Однако уже сейчас ягненок начинает пробовать взрослую еду и подражать родителям.
Отметим, что муфлон - это горный баран. За последние десятилетия численность этих животных в дикой природе быстро сокращается. Этот вид занесен в международную красную книгу, поскольку всегда был излюбленной добычей охотников и браконьеров.
Малышка греется на солнышке.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Кушать хочется всегда.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Малышка муфлона родилась в минском зоопарке чуть больше недели назад.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Малыш муфлона выглядит очень мило.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
В минском зоопарке родился муфлон.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Исследуем все вместе с мамой.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Кушать хочется всегда.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Кто там спрятался?
Фото: Павел МАРТИНЧИК