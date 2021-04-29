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Общество29 апреля 2021 20:11

Ей чуть больше недели: посмотрите, как выглядит новорожденный детеныш муфлона в Минском зоопарке

Малышка, несмотря на то, что только появилась на свет, уже активно изучает окружающий мир
Павел МАРТИНЧИК
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В минском зоопарке пополнение.

В минском зоопарке пополнение.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Малышка муфлона родилась в минском зоопарке чуть больше недели назад. Сейчас она практически не отходит от мамы и все время требует еды. Около четырех месяцев детеныш будет питаться молоком матери. Однако уже сейчас ягненок начинает пробовать взрослую еду и подражать родителям.

Отметим, что муфлон - это горный баран. За последние десятилетия численность этих животных в дикой природе быстро сокращается. Этот вид занесен в международную красную книгу, поскольку всегда был излюбленной добычей охотников и браконьеров.

Малышка греется на солнышке.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кушать хочется всегда.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Малышка муфлона родилась в минском зоопарке чуть больше недели назад.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Малыш муфлона выглядит очень мило.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В минском зоопарке родился муфлон.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Исследуем все вместе с мамой.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кушать хочется всегда.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто там спрятался?

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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