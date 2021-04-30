«Это самый быстрый способ добраться по земле»: из Минска в Москву ушел первый скоростной поезд «Ласточка» - вот какой он изнутри

Первый скоростной поезд до Москвы стартовал из Минска Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пятницу, 30 апреля из Минска в Москву стартовал первый скоростной поезд «Ласточка»: до конечной станции он доедет за 6 часов 50 минут. На других поездах из Минска в Москву можно добраться за 8-10 часов. Такой же пятивагонный состав сегодня отправился от перрона Белорусского вокзала в Москве. Поезд рассчитан на 349 мест.

Из Минска "Ласточка" будет отправляться в 6.20 и 16 часов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отправляться «Ласточка» будет дважды в день: в 6.20 (прибытие в 13.10) и 16 часов (прибытие в 22.55). Весь путь пассажиры проведут сидя. Класс комфорта можно выбрать: самые дешевые билеты, 49 рублей 38 копеек – в вагон №1 на места базового класса. Билеты на места эконом-класса чуть дороже – 50 рублей 21 копейка. В 5 вагоне есть 12 мест и бизнес-класса, ценник в 2,5 раза выше – 136,14 рубля, зато пассажиров обещают накормить, обеспечить прессой и дорожным набором.

Стоимость билетов отличается в зависимости от класса комфорта Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Ласточка» делает всего четыре остановки в пути: в Орше, Смоленске, Вязьме и на конечной станции – в Москве.

В 5 вагоне есть 12 мест и бизнес-класса, ценник в 2,5 раза выше – 136,14 рубля Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Обычно ездили на машине, но на поезде удобнее»

Продажа билетов на скоростной поезд началась 15 апреля, за 15 суток до отправления. Почти все места разобрали в первый же день продажи.

У пассажиров проверяют паспорта, билеты и ПЦР-тест Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мы 16-го пошли покупать – и уже рядом места взять не получилось, будем в разных частях вагона. На обратный путь смотрели билеты – на 4-е мая уже не было билетов, - рассказывает Елена, в Минск она приехала из Бобруйска. – Мы в гости едем. Вообще в России часто бываем, но обычно ездили на машине, на поезде удобнее. На автобусе иногда добирались, но это долго и тяжело.

Билеты на этот поезд раскупили в первые дни продажи Фото: Павел МАРТИНЧИК

На входе в вагон у пассажиров проверяют билеты, паспорта и ПЦР-тесты. Елена говорит, что с тестом у нее проблем не было.

Билеты были раскуплены в первые дни продаж Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У нас в Бобруйске получилось сделать без проблем, даже очереди не было.

Из Минска первый состав отправился в 16 часов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Анна провожает на поезд дочку с внучкой. Женщина волнуется, как девочка перенесет поездку, машет внучке рукой.

- Они хотели взять билеты бизнес-класса, чтобы было комфортнее, но билетов уже не было, поэтому купили эконом. Цена приемлемая – 50 рублей на взрослого и 18 на ребенка. Людей посмотрите, как много – сейчас еще праздники, все куда-то уезжают. А это самый быстрый способ добраться до Москвы по земле.

За 15 минут до отправления на перроне - десятки человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вадим едет до Орши – на месте он будет уже через 2 часа. Говорит, решил протестировать новый поезд и заодно навестить сестру.

- Ну и интересно посмотреть, чем этот поезд от других отличается. Не ожидал, что столько людей будет, заняты почти все места.

Самый дешевый билет стоит 49 рублей Фото: Павел МАРТИНЧИК

На перроне за 15 минут до отправления поезда действительно много пассажиров. В очереди к вагонам – десятки человек. Многие не могут найти нужный вагон, останавливаются на секунду, чтобы спросить у других пассажиров.

За 15 минут до отправления на перроне десятки человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Это третий, там циферка засветилась – и мы увидели.

- А, значит сейчас не светится, понятно.

На входе в вагон у пассажиров проверяют билеты, паспорта и ПЦР-тесты Фото: Павел МАРТИНЧИК

Две женщины рядом пытаются починить молнию переполненного чемодана, получается с трудом.

- Тетя Лена, давайте документы, наша очередь уже подошла!

Тетя Лена оставляет чемодан на четверть раскрытым и аккуратно катит его к двери вагона.

Пассажиров просят надевать маски Фото: Павел МАРТИНЧИК

У первого вагона – несколько человек с переносками, сюда пускают с животными. У кого-то из сумки выглядывает рассада.

Всего в поезде 349 мест Фото: Павел МАРТИНЧИК

Многие едут в Россию на выходные с детьми Фото: Павел МАРТИНЧИК

Те, кто стоит в очереди, поторапливают друг друга: «Готовьте сразу ПЦР, маску надевайте, паспорт достаньте из сумки!».

Женщина с ребенком лет 7 стоит чуть поодаль от остальных, упаковывает когтеточку для котов.

- Нет, Данечка, это не электричка, это поезд такой. Мы сейчас на нем поедем к папе, - отвечает на вопрос мальчика.

В пути "Ласточка" сделает всего три остановки, Москва станет четвертой Фото: Павел МАРТИНЧИК

В вагонах есть места для чемоданов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Продажа билетов на скоростной поезд началась 15 апреля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Места бизнес-класса Фото: Павел МАРТИНЧИК

До Орши, к примеру, можно доехать за два часа Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поезд состоит из пяти вагонов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Места бизнес-класса стоят 136 рублей Фото: Павел МАРТИНЧИК

В поезде можно почистить обувь Фото: Павел МАРТИНЧИК

"Ласточки" будут отправляться из Минска и Москвы два раза в день Фото: Павел МАРТИНЧИК