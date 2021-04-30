Коронавирус в Беларуси, последние новости на 30 апреля 2021 года: доноры антиковидной плазмы, меры безопасности в храмах и причины потери вкуса

Коронавирус подтвердился за сутки у 1 тысячи 309 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус подтвердился за сутки у 1 тысячи 309 человек. Всего же с начала пандемии COVID-19 в Беларуси заразились 357 тысяч 233 человека. Таковы свежие данные Минздрава.

Число выздоровевших от «ковида» за время пандемии в республике – 347 тысяч 554 пациента.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались десять человек. За весь период распространения инфекции в Беларуси Минздрав сообщил о 2 тысячах 532 умерших пациентах с выявленной коронавирусной инфекцией.

Кто может стать донором антиковидной плазмы

Привившиеся от коронавируса белорусы смогут стать донорами антиковидной плазмы, ее заготовка – это новое перспективное направление в Беларуси. Как рассказал главный внештатный специалист Минздрава по трансфузиологии Федор Карпенко, уже сейчас вносятся изменения в приказ Министерства здравоохранения, после чего потенциальным донорам предложат участвовать в донациях.

Он также объяснил преимущества такой антиковидной плазмы. По его словам, оно заключается в том, что привитые доноры – это здоровые люди, а имеющиеся вируснейтрализующие антитела максимально эффективны и при переливании плазмы, и при производстве иммуноглобулина.

Привившиеся от коронавируса белорусы смогут стать донорами антиковидной плазмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как не заразиться в храме на Пасху?

Православные в Беларуси готовятся отметить большой религиозный праздник - Пасху - в предстоящие выходные. В связи с этим Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для религиозных организаций.

Медики советуют белорусам отказаться от посещения богослужений, религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, если у них есть симптомы респираторного заболевания.

Также посетителям по возможности стоит отказаться от прикладывания к святыням, вместо этого лучше просто поклониться.

В Минздраве добавили, что богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии лучше проводить перед храмом под открытым небом.

Почему пропадает вкус при коронавирусе?

Исследователи из США выяснили, что расположенные на языке вкусовые рецепторы содержат ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2), через который вирус SARS-CoV-2 попадает в клетки. Получается, что во время заражения патоген может поразить и вкусовые клетки. Именно поэтому больные коронавирусом часто жалуются на потерю вкуса или изменение вкусовых ощущений.

Исследователи полагают, что их открытие поможет разработать методы лечения пациентов с длительным COVID-19, у которых вкус не восстанавливается даже после формального выздоровления.

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