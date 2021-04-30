Матери сами отдавали дочерей для порносъемок: в Минске раскрыли детскую порностудию

Фотограф признал вину и дал показания. Фото: скриншот видео МВД

О выявлении международной организованной преступной группы, причастной к сексуальной эксплуатации детей, рассказали во время пресс-конференции 30 апреля в Национальном пресс-центре.

В ноябре прошлого года белорусским правоохранителям поступила информация из США о том, что с территории Беларуси неизвестный рассылает порнографические материалы. В роликах были несовершеннолетние и даже малолетние дети. Выяснилось, что эти дети - граждане Беларуси и Украины.

Нашли и автора фото- и видеоматериалов - им оказался 37-летний гражданин соседней страны, у которого есть вид на жительство в Беларуси, рассказал замначальника управления главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Александр Грачев.

У фигуранта есть семья и двое маленьких детей. Работал мужчина в минской организации, а еще занимался профессиональной детской фотосъемкой, поэтому сотрудничал с несколькими детскими модельными агентствами и журналами.

- Была вскрыта и выявлена его деятельность, связанная с изготовлением детской порнографии с целью ее дальнейшей продажи зарубежным педофилам, - сказал представитель МВД.

Продавали ролики, в том числе, в даркнете

В свою преступную деятельность иностранец вовлек жительниц Минска и Могилевской области, а еще и граждан соседних стран. В интернете это позиционировалось как продюсерская группа нестандартных проектов якобы по продвижению девочек в модельном бизнесе. А на самом деле в разных студиях детей снимали для порнороликов.

Благодаря изучению психологии и специальной литературы злоумышленники входили в доверие к детям. Продавали ролики, в том числе, в даркнете. С клиентов за архив с фотосессией просили от 200 до 1,5 тыс. долларов США - в зависимости от откровенности снимков. Услугами пользовались педофилы из Великобритании, Австралии, США и России.

Объем изъятых материалов составляет не менее 5 терабайт. Фото: скриншот трансляции пресс-конференции

Под заказ создавали образы: Мальвина, Красная Шапочка

В некоторых случаях под конкретного покупателя изготавливали детское порно под заказ - с конкретной моделью. По желанию клиента девочке могли создавать образ - например, школьницы или сказочного персонажа: Мальвина, Красная Шапочка.

- Особое негодование вызывает тот факт, что матери девочек были осведомлены о происходящем с их детьми, во многом способствовали этому, целенаправленно передавая детей для порносъемок. В некоторых случаях - сами присутствовали при этом и получали денежное вознаграждение, - продолжил замначальника управления.

Матери за деньги отдавали своих дочерей в возрасте 9-10 лет, чтобы их насиловал фотограф

Мало того, есть факты, когда матери с корыстной целью передавали своих дочерей в возрасте 9-10 лет для того, чтобы организатор фотосъемок вступал с ними в половую связь. Это преступник тоже фиксировал на фото и видео и продавал клиентам.

Правоохранители нашли уже 15 белорусских девочек в возрасте от 5 до 13 лет и 5 девочек из соседних государств, которых снимали злоумышленники. По предварительным данным, электронный объем изъятых материалов составляет не менее 5 терабайт. Расследование продолжается. Фигурантами дела сейчас являются, кроме мужчины, пять женщин.

Одна из матерей, предоставлявших своих детей для съемок порно. Фото: скриншот видео СК

- При разговоре с психологом дети рассказали, что мамы сами уговаривали их раздеваться для съемок, за это получая от фотографа деньги от 10 до 60 рублей, подарки в виде мобильных телефонов, одежды, походов в «МакДональдс». Девочки переданы на воспитание родственникам или изъяты из семьи, - добавил следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Беларуси Александр Кузубский.

Фотограф, который полностью признал свою вину, рассказал на следствии, что платил матерям своих моделей от 200 до 5 тыс. рублей. Во время пресс-конференции отметили, что главному фигуранту дела в совокупности может грозить до 20 лет лишения свободы.