ЦТ-2021 в Беларуси: тесты обещают изменить, а вот пороговые значения оставят прежними

Централизованное тестирование в 2021 году начнется 16 июня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

КОГДА ПРОЙДЕТ ЦТ В 2021 ГОДУ?

ЦТ в 2021 году начинается 16 июня. Первым традиционно абитуриенты сдают белорусский язык. Практически на все тесты отведено по одному дню, на русский язык и математику - по два. Каждый год эти предметы самые популярные у абитуриентов.

ГРАФИК ЦТ

Белорусский язык - 16 июня (среда); русский язык - 18 июня (пятница) и 19 июня (суббота); обществоведение - 21 июня (понедельник); математика - 23 июня (среда) и 24 июня (четверг); биология - 26 июня (суббота); иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) - 28 июня (понедельник); химия - 30 июня (среда); физика - 2 июля (пятница); история Беларуси - 4 июля (воскресенье); география - 6 июля (вторник); всемирная история (новейшее время) - 8 июля (четверг).

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, в 11.00.

А КОГДА РЕЗЕРВНЫЕ ДНИ?

Каждый год для абитуриентов, которые по уважительным причинам не смогли сдать ЦТ в основные дни, есть возможность написать тест в резервные дни.

Чтобы сдать ЦТ в резервный день зарегистрироваться надо с 2 по 9 июля. А сами резервные дни -14 и 16 июля (белорусский и русский языки); 14 и 18 июля (обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история.

КОГДА И КАК ЗАРЕГЕСТРИРОВАТЬСЯ НА ЦТ?

Зарегистрироваться на ЦТ в этом году можно не только офлайн, но и онлайн. Записаться в интернете можно на сайте РИКЗ (страница будет работать с 2 мая). Нужно ввести паспортные данные и указать номер мобильного телефона - на него придет смс с кодом для доступа в личный кабинет. При подаче заявления онлайн можно выбрать любой пункт тестирования, в том числе и не в своем городе. Но получить пропуск после регистрации и оплаты через ЕРИП все равно нужно будет лично.

Для тех, кто хочет регистрироваться офлайн, нужно записаться по электронной очереди (более конкретная информация будет на сайтах учреждений образования, в которых находятся пункты регистрации).

Пункты регистрации будут работать по такому графику: с 9.00 до 19.00; в воскресенье (2 мая) и субботу (15 и 29 мая) - с 9.00 до 18.00.

Стоимость регистрации за один предмет ЦТ - 2,90 BYN.

КАКИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ НАБРАТЬ, ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ В ВУЗЫ?

Чтобы разобраться в пороговых, или минимальных, баллах, нужно знать, какой из предметов ЦТ является первым профильным, а какой - вторым. Эта информация есть на сайтах вузов, в сборниках для абитуриентов или же уточнить можно в приемной комиссии. Проходные баллы в 2021-м остались такими же, как и были год назад. Для первого профильного предметы минимальные баллы выше.

Приводим конкретные цифры, которые нужно набрать, чтобы участвовать в конкурсе в вузы. С баллами ниже этих сертификаты в приемные комиссии не примут:

- от 10 баллов по белорусскому или русскому языкам (для будущих филологов - от 25);

- от 20 баллов по математике, физике, химии и биологии;

- от 25 баллов по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам;

- от 10 баллов по математике, физике, химии, биологии, если это второй профильный предмет;

- от 15 баллов по истории, обществоведению, географии, иностранным языкам, если это второй профильный предмет.

В Университет гражданской защиты МЧС, Военную академию, Институт погранслужбы, на военные факультеты и специальности «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» достаточно набрать от 7 баллов по всем предметам.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ТЕСТАХ?

По 11 из 15 предметам тесты сократят, рассказывал недавно начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович. Это касается иностранного языка (будет 48 заданий вместо 60), а также химии, географии, историй (Беларуси и всемирной), обществоведения, биологии, где станет на шесть тестов меньше (было 50, станет 44).

Изменится и структура тестов.

- Постепенно происходит у нас планомерное сокращение части А, что снижает вероятность угадывания и влияние угадывания на общий результат, и увеличение части В, - сказал Сергей Касперович.

Правда, по его словам, для серьезно готовящегося к поступлению абитуриента эти инновации вряд ли будут существенны.