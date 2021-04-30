Владимиру Цеслеру - 70! Собрали топ-20 работ культового белорусского художника и дизайнера

Владимир Цеслер отмечает 70-летний юбилей не на родине. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У Владимира Цеслера есть давняя традиция - каждый год 30 апреля он устраивает на поляне на Минском море пикник в честь своего дня рождения. Никого не приглашает - друзья приезжают сами, многие - из других городов и стран.

Пикник в этом году наверняка собрал бы несколько сотен человек, как-никак у Владимира Яковлевича юбилей - 70 лет. Но впервые за многие годы он отмечает свой день рождения не в Беларуси. В конце августа прошлого года он не обошел в своих работах тему перемен и протестов и, как он говорил, по совету друзей на время покинул страну и улетел на Кипр.

- Что касается отъезда, это была не моя инициатива. Я, наверное, слишком ленив, не люблю перемещений. Но в какой-то момент друзья решили, что так лучше, - рассказывал Цеслер в интервью «Комсомолке». - На Кипре меня приютили друзья, белорусы. Дали мне жилье, кров, компьютер. На самом деле мне никто не наступал на пятки, не дожимал, но мы решили этого и не дожидаться, посчитали, что сейчас безопаснее за границей.

Владимир Цеслер родился в Слуцке в 1951 году. Окончил отделение дизайна Белорусского театрально-художественного института (ныне Академия искусств). Получил известность в области плаката, живописи, графики, скульптуры, объектов, промышленного и полиграфического дизайна. С 1978 года работал совместно с Сергеем Войченко. Самый известный проект Цеслера и Войченко - «Проект века. 12 из ХХ», в котором 12 значимых художников XX века были представлены в виде яиц. Проект выставлялся в Пушкинском музее в Москве, в Музее Людвига при Русском музее в Санкт-Петербурге, на Венецианской биеннале. Работы Цеслера экспонировались в Музее плаката в Лувре. После смерти Сергея Войченко в 2004 году Цеслер работает один, но за студией закрепилось название «Цеслер & Войченко».

На Кипре Цеслер продолжает работать - его страницы в соцсетях постоянно пополняются новыми плакатами. Мы сделали попытку выбрать топ-20 самых ярких работ художника разных лет.

Эту работу художник назвал "Магутны Божа. Вольны хор".

«Проект века. 12 из ХХ», в котором 12 значимых художников XX века представлены в виде яиц.

Этот плакат Цеслера входит в коллекцию музея шедевров рекламы в Лувре.

Плакат к 2019 году – году Свиньи по восточному календарю.

Apple Macintosh. С яблочной начинкой. 2005 г.

Belarus. DranikLand

Цеслер придумал этот дорожный знак специально для "Дудуток", где стоит мельница.

The Rolling Stones.

Цеслер оформил обложку сборника поэзии своего близкого друга Леонида Петренко, умершего в тюрьме.

Обложка для альбома "Несмотря ни на что" Алексея Шедько.

Театральный плакат "Ноч на Каляды".

К 100-летию Октябрьской революции. Дерево, инкрустация

Цеслер создавать свои версии флагов минских улиц и районов.

Pink Chair.

В.Цеслер, С.Войченко, А.Шелютто. "Гласность". 1988 год

Художник придумал мемориальный знак для здания, где размещается Следственный комитет.

Принт, навеянный повестью Гоголя "Шинель".

"Рыба". Холст, шелкография. 2003 год

Посвящается Сергею Шнурову.

"Машина времени" в майках с принтами Цеслера.

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