«Если Бог даст, готов снова стать отцом. Но хочу уже внуков»: заслуженный артист Беларуси Игорь Сигов женился в третий раз

Игорь Сигов решился пойти в загс в третий раз, его избранницей стала украинская актриса Валерия Кулик. Фото: личный архив

В день нашей встречи Игорь, как выяснилось, получил номерные знаки на свое новое авто.

- Вас можно поздравить с покупкой новой машины?

- Сложно сказать, что она новая. Это «Мерседес Бенц» 1997 года.

- Давняя мечта?

- Нет, мечта у меня другая, и она гораздо дороже. Хочу «Шевроле Экспресс». Это комфортабельный микроавтобус, такой дом на колесах. Но пока финансовые возможности позволяют купить только подержанную машину. Ездить же надо, а на мотоцикле погода не позволяет.

- Вы мотоциклист?

- Да, два года как.

- С чего вдруг мотоциклом загорелись в таком не юном возрасте?

- Этот же вопрос мне задала моя дочь. Она спросила: «Пап, почему в 50, а не в 25?» Я ответил, что если бы я сел на мотоцикл в 25, то неизвестно, имел бы я дочь. Получаю от катания на мотоцикле удовольствие. У меня не скоростной байк, а чоппер. Хотя там дури тоже хватает. Правда, сейчас хочу его продать - деньги нужны.

Два года назад, в 50 лет, Игорь Сигов купил себе мотоцикл. А сейчас продает его - нужны деньги.

- В 50 лет у мужчины есть выбор: продолжать жить на полную катушку, куролесить, что-то менять и к чему-то стремиться или же остепениться, понять, что все уже достигнуто - деревья посажены, дети выращены, дома построены. Вы к какому лагерю примкнули?

- К среднему, наверное. У меня есть осознание того, что карьера, дом, дети, деревья - все это сложилось, и сложилось получше, чем у кого-то другого. Но десять лет назад я перенес инфаркт, а меньше года назад рак - и понял, что жизнь настолько коротка, что жить надо сегодня. И раз Бог дал мне второй шанс после инфаркта и после рака, значит, мне рано еще останавливаться. Значит, надо жить, и жить полной грудью.

Я счастливый человек. Может, Бог меня и забрал бы, но рядом со мной были близкие и родные люди, которые молились за меня и говорили: «Нет, не надо, он еще нам нужен». А раз я нужен, то должен что-то делать, не имею права останавливаться. Да, я стал на какие-то вещи иначе смотреть. Отсюда появился мотоцикл. Я просто живу и наслаждаюсь каждым днем. Просыпаюсь с улыбкой. Проснулся - и это уже здорово, значит, у меня есть еще один день для жизни. Пришло осознание того, что жизнь коротка и сегодня ты есть, а завтра - нет, такое может быть.

А в сфере последних событий с ковидом, когда люди уходят на ровном месте… Год назад я потерял маму.

С мамой Таисой Степановной. Ее не стало год назад... Фото: личный архив

«Мечтаю поработать со Спилгербом»

- Актерская карьера оказалась именно тем, что вы от нее ожидали?

- Да. Я к ней шел с восьмого класса, хотя до этого серьезно занимался спортом. Папа говорил: «Сынок, ты должен уметь делать все, но не все делать». Я проверял - могу я это сделать или нет. Добился результатов в спорте, поставил галочку. Мама хотела, чтобы я был военным. А потом мне показали театр. Народный театр, я ведь в Полоцке рос. А в актерской профессии постоянно можно чего-то достигать, к чему-то стремиться. И я просто счастлив, что выбрал эту профессию. Несмотря на то, что мой первый развод случился из-за этого моего выбора. Было поставлено условие - либо семья, либо театральный институт.

Я поступал не единожды. Первый раз - после школы, но слетел со второго тура. А второй раз поступал уже после армии. Работал в то время водителем на самосвале, возил песок. Подал заявление в Институт культуры, поскольку считал, что уже старик, 21 год. А проходя мимо театрального института, решил зайти, посмотреть, как там. Тут в коридор вышел Валерий Евгеньевич Мазынский (режиссер, основатель театра «Вольная сцэна». - Ред.), тогда я его еще не знал, и говорит мне: «Праходзь, а то ўвогуле нічога не прачытаеш». Я думаю: а пойду! И поступил.

На поступлении я познакомился со своей первой женой. Она, к сожалению, не поступила. Я в августе поехал к ней в гости и с ходу сделал предложение. Подали заявление и поехали на съемки - она была каскадером на съемках, а меня взяла с собой как почти мужа. После съемок сыграли свадьбу, родился сын. А через год разбежались. Она уехала жить в Болгарию, вышла там замуж. И моего сына растил ее муж.

Если вы смотрели передачу «На самом деле», то в курсе всей этой истории. Тогда на передаче я говорил, почему не считаю себя отцом - отец тот, кто воспитал, кто дарил подарки, кто видел, как ребенок рос. Но я благодарен своей первой супруге, что мой сын знает, кто его биологический отец.

- Недавно вышла еще одна передача, там тоже была интрига с вашим отцовством, но она не подтвердилась. Что побуждает участвовать в таких шоу? Деньги?

- Вы сами ответили на свой вопрос.

- Вы из простой рабочей семьи. Что сказали ваши родители, когда увидели вас первый раз на сцене?

- Вся моя родня не поняла мой выбор. Когда я поступил в театральный институт, папа сказал: «Ты же здоровый мужик, на тебе пахать надо, а ты идешь куда-то в бла-бла-бла». Папа умер в 96-м, и я не могу вспомнить, видел ли он меня на сцене. Но знаю, что читал про меня первые заметки в газетах и гордился. А мама бывала на моих спектаклях. Она была рада, что у меня все удачно сложилось. На самом деле актерская профессия - это не только талант, это еще и везение. У кого-то не сложилось не потому, что он хуже меня. Просто в какой-то момент я попал в нужное место, меня заметили.

- Вам ближе театр или кино?

- Театр. На сцене не сделаешь дубль, зрителя не обманешь. Театр честнее.

В купаловской "Паўлінке" у Сигова была роль отца главной героини. Фото: Facebook

- Вы сыграли больше 150 ролей в кино и театре. Что бы вы посоветовали посмотреть тем, кто не знает, кто такой Игорь Сигов?

- Я посоветую те картины, за которые меня больше всего благодарят зрители. Это «Днепровский рубеж», фильм снял белорусский режиссер Денис Скворцов. На мой взгляд, картина получилась. За российские сериалы благодарят - «Слезы на подушке», «Некрасивая подружка», «Удар Зодиака» и другие, они есть в моей фильмографии в «Википедии». Я, кстати, не знаю, кто ведет странички в «Википедии» и на «Кинопоиске», но благодарен этим людям. В сериалах я действительно много снимаюсь, не в главных ролях, обычно мне достаются роли второго плана или эпизоды. Я не жалуюсь.

Игоря Сигова часто приглашают на роли военных. В фильме "Днепровский рубеж" он сыграл главную роль - комдива Зубова. Фото: кадр из фильма

- С кем из режиссеров мечтаете поработать?

- Со Спилбергом. Ну а что? Всегда надо ставить высокую планку. Вот была у меня мечта попасть на «Оскар». Она казалась недосягаемой, нереальной. А я попал туда. Как говорится, бойтесь своих желаний.

- Давайте поясним для тех, кто все пропустил. Вы сыграли главную роль в фильме «Дверь» ирландского режиссера Хуаниты Уилсон, и эта картина была номинирована в 2010 году на «Оскар» в категории лучший художественный короткометражный фильм. Что с той поездки больше всего вспоминается?

- Мои дрожащие колени, когда мы стояли с Хуанитой на дорожке и нас фотографировали. Я смотрел куда-то в небо и понимал, что выгляжу по-идиотски. Я задавал себе тогда один-единственный вопрос: это что - реально со мной происходит?

За месяц до всего этого мне позвонила Хуанита, сказала, что наш фильм номинируют на «Оскар», и спросила: «Ты поедешь?» И что я мог ответить? Как бы да, я готов поехать, но американскую визу так быстро не дают. Через два дня мне звонят, просят прийти в американское консульство с паспортом, берут отпечатки пальцев и паспорт и говорят приходить завтра. Прихожу, готовлюсь заполнять анкеты, а мне отдают паспорт с визой. Кроме визы мне оплатили перелет и проживание. И еще в Москве открыли ирландскую визу - Хуанита хотела, чтобы мы после «Оскара» съездили к ней в гости в Дублин. Мы не взяли «Оскара», но для меня это было уже не важно. Сама номинация на премию была за гранью возможного.

Кадр из короткометражного фильма "Дверь", благодаря которому Игорь Сигов побывал на "Оскаре".

- После этого ваша карьера пошла в гору - вас назначили директором Республиканского театра белорусской драматургии.

- Это не было связано с «Оскаром». В 2011 году осенью я перенес инфаркт и, когда восстанавливался после него в больнице в Аксаковщине, решил, что ухожу из театра, уеду в деревню, буду растить коз. Меня накрыло разочарование, ничего не хотелось. Друзья и коллеги говорили, что я просто перерос то, что имел в своем родном театре. И вот тогда министр культуры Пал Палыч Латушко предложил мне стать директором РТБД. А худруком был назначен Александр Гарцуев. Это был нормальный, здоровый тандем. Мы с Алекандром Федоровичем стали потихонечку, с оглядкой, но все же строить тот театр, который нам казался интересным.

А через два года новый министр культуры Светлов не продлил со мной контракт. Не потому, что я был плохим директором, а потому что не был, как мне сказали, системным человеком. Хотя ни один спектакль, который при мне был поставлен, не был провальным. В общем, меня сняли, а на мое место пришел первый замминистра культуры Карачевский. Мне предлагали остаться в театре актером, но я ушел. Я Козерог, упрямый и гордый. Ушел в никуда на полгода. Мне звонили из разных театров, говорили: «Просто знай, что мы будем рады тебе». Это было здорово. Жизнь такая штука - она бьет, потом смотрит, как ты из этого выкручиваешься, и потом или продолжает бить, или награждает. Через полгода я пришел в Купаловский театр.

- И ушли из него осенью 2020 года вместе со всеми купаловцами?

- Нет, позже. Просто в тот момент, когда все уходили, я решал вопрос со своей раковой опухолью. А когда оклемался, пришел и написал заявление. Так что сейчас я вне театра, но вместе с купаловцами.

В конце марта театральная труппа "Купалаўцы" поставила спектакль-трилогию «Страх» по пьесе Бертольда Брехта «Страх и отчаяние Третьего Рейха». Виктор Манаев играет судью, а Игорь Сигов - следователя. Фото: архив независимой труппы "Купалаўцы"

«В марте развелся, в апреле женился»

- Вы уехали из Минска жить на хутор. Обычно известный актер покупает шикарный загородный дом. А вы купили скромный домик на хуторе. Почему?

- Сколько стоит загородный дом?

- Не меньше 100 тысяч долларов, я думаю.

- Вы думаете, я зарабатываю 100 тысяч долларов? Вы хорошо обо мне думаете. Если бы я был российским артистом, то, возможно, и заработал бы на дом. А ставки белорусских артистов в разы меньше, даже если ты снимаешься в российском кино. Бывали периоды, когда я много снимался и неплохо зарабатывал, но потом было пусто, и деньги уходили на жизнь. Почему деревенский дом на хуторе рядом с одинокой березой? Именно из-за одинокой березы. Нам с сестрой понравилось место, это в Воложинском районе. Полтора километра в радиусе никого, только поля и деревья. Я люблю дерево, люблю работать с ним, обожаю запах стружки. С удовольствием занимаюсь в свободное время домом.

- Недавно у вас случились перемены в личной жизни - вы в третий раз женились. Хотя пару лет назад говорили в интервью, что больше в загс ни ногой.

- Передумал (улыбается). Все в жизни меняется. В марте развелся, в апреле женился.

- Ого!

- На самом деле мы со второй женой уже много лет жили раздельно, но официально развелись вот только сейчас, перед моим третьим походом в загс. Расстались мирно, у каждого давно была своя жизнь. С моей нынешней супругой мы познакомились 9 лет назад на фестивале в Херсоне. Потом стали общаться в интернете, потом встречаться, она стала приезжать ко мне, я к ней. Она из Херсона, по образованию актриса, но работает сейчас не по специальности, занимается расшифровкой передач. Для нее это первый брак.

Игорь утверждал в интервью, что больше не собирается жениться, но красавица Валерия заставила его передумать. Фото: личный архив

- И вы перевезли ее к себе на хутор?

- Да, вместе с собакой. У меня немецкая овчарка Арчи, у нее - тоже немецкая овчарка Ася. И еще у нас 5 котов. Мы любим животных. Известная фраза «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю животных» как раз про меня. Все наши коты и собаки абсолютно разные по характеру, наблюдать за ними - сплошное удовольствие.

Овчарки Арчи и Ася - любимцы семьи. Фото: личный архив

- О детях думаете? Готовы стать в третий раз отцом?

- Если Бог даст - да. А вообще, уже хотелось бы иметь внуков. Сыну 30 лет, дочке - 26, но они не торопятся ни со свадьбами, ни с детьми.

- Дети не пошли по вашим стопам?

- Нет. Настя занимается мейкапом и фотографией, мне нравятся ее работы, а главное, что ей это нравится. А Илья живет в Болгарии, занимается парусным спортом и катает людей на яхте. Отец купил ему яхту.

- Когда нет работы, как проходит ваш день?

- Пилю, строгаю, ремонтирую дом. Я знаю, какой результат хочу получить в итоге, но вообще у меня дом в стиле «хай так». И я счастлив. Самое главное, что в нашем доме комфортно. Я договорился с женой: если охота поругаться - выходим на улицу и там орем на березу или на звезды. И гостям я не разрешаю в доме ругаться, если вдруг доходит до спора и высоких тонов. Для меня очень важна энергетика в доме.

Валерия ради любимого оставила квартиру в Херсоне и переехала на хутор в Воложинском районе. Фото: личный архитв

- Насколько далеко вы заглядываете вперед?

- На завтра. Лукавлю, да? (Улыбается). Заглядываю подальше, конечно. Скажу банальную вещь, но я реально хочу, чтобы через 10 лет было лучше, чем сегодня. Хочу, чтобы у нас и в Украине все устаканилось. Точнее - правильно устаканилось.

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