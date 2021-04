«Евровидение-2021» пройдет без Беларуси: голосовать тоже не можем, зато поболеем - и вот на кого ставят букмекеры

Певица из Мальты уже побеждала на "Детском Евровидении", осталось выиграть взрослое. Фото: DUNSKIE BORG/Eurovision.tv

Беларусь пропускает «Евровидение-2021», которое пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Для нас это мог бы быть 18 раз, а для конкурса в целом – юбилейный, 65-й. Причина, как мы уже не раз писали, в том, что в песне группы «Галасы ЗМеста», которую Белтелерадикомпания хотела отправить в этом году, ЕВС увидел политический подтекст.

- Это сложно, знаете ли, отслеживать песни на предмет политических сообщений. По нашему мнению, в данном случае все было достаточно ясно, особенно с учетом того, что происходит в Беларуси на фоне того, что произошло после выборов в прошлом году, — сказал гендиректор ЕВС Ноэль Карран в интервью The Guardian.

Если страна не участвует, то и голосовать ее жители, увы, не могут. Также еще непонятно, покажут ли конкурс на белорусским телеканалам.

Для «Евровидение» подобная ситуация не нова - в 2015 году Армения была вынуждена изменить название песни Don’t Deny на Face the Shadow после того, как соседние страны, Азербайджан и Турция, заявили, что в тексте песни говорится о геноциде армян. А в 2009 году Грузию просили изменить название песни We Don’t Wanna Put In, так как во фразе четко звучала фамилия «Путин». Представители Грузии отказались менять текст и снялись с конкурса.

Как бы то ни было, для 39 участников «Евровидение-2021» гонка продолжается. Конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 18 по 22 мая. А мы решили посмотреть, кого букмекеры прочат лидерами в этом году. По их прогнозам, победительницей станет бодипозитивная певица из Мальты Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse («Я ухожу»). Ей 19 лет, она коренная мальтийка, хотя ее папа родом из Нигерии. Артистка уже побеждала на «Детском Евровидении-2015» - так почему бы не попробовать покорить и взрослый конкурс!

На 2 месте в списке прогнозов букмекеров оказалась француженка Барбара Прави с песней Voilà («Вот так»). И на ее счету есть победа в «Детском Евровидении-2020». Правда, не в качестве певицы, а автора – она написала песню J’imagine для юной Валентины Тронель, которая выиграла конкурс. Барбара во Франции известна еще и как актриса – она сыграла в мюзикле Un été 44.

3 место у швейцарского исполнителя Джона Мухарремая с композицией Tout l'univers. Парень родился в швейцарской коммуне и имеет косоварско-албанское происхождение. Отец - косовский албанец. Мать - албанка, родом из Тираны. Свой творческий псевдоним Gjon’s Tears (Слезы Джона) получил еще в 9 лет, когда растрогал своего деда исполнением песни Элвиса Пресли. Джон стал полуфиналистом французской версии шоу «Голос». У 23-летнего парня в дискографии уже 4 альбома.

На 4 месте участник из Италии группа Maneskin, которая выиграла конкурс в Сан-Ремо. Правда, ничего общего с итальянской эстрадой она не имеет. Напротив, ощущение, что Maneskin тяготеет к стилистике Мэрилина Мэнсона. Песня Zitti e buoni («Тише воды ниже травы») такой жесткий декаданский то ли рок, то ли рэп.

Виктория Георгиева из Болгарии, которой прочили победу в прошлом году («Евровидение-2020» не состоялось в привычном формате из-за коронавируса), в этом году у букмекеров лишь на 5 месте, хотя песня Growing Up Is Getting Old («Вырасти, значит, стать старше»), по мнению фанов конкурса, даже лучше прошлогодней.

Виктория - одна из самых ярких исполнительниц Болгарии сейчас. Фото: LORA MUSHEVA/Eurovision.tv

Лишь на 6 месте еще одни фавориты прошлогоднего несостоявшегося «Евровидения» - исландцы Daði & Gagnamagnið с песней «10 Years». В 2020 они обходили в рейтингах даже явных фаворитов Little Big. Причина потери поклонников, скорее всего, в том, что новая песня явно проигрывает в обаянии прошлогодней. Вот такая грустная история: проигрывать самим себе.

В исоландской группе собрались в основном родственники. Фото: BIRTA RÁN/Eurovision.tv

Конкурсантка от России Манижа с экстравагантной песней «Русская женщина», увы, пока лишь на 15 месте. Но кто знает, что будет на самом конкурсе, Фортуна – дама очень непостоянная, тем более в случае «Евровидения».

