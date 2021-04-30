«Это же не чемпионат мира по прижиманию». Минское «Динамо» обыграло «Энергетик-БГУ» в 7-м туре чемпионата Беларуси

Матч минского "Динамо" и "Энергетик-БГУ" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

7-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартовал 29 апреля матчем «Слуцка» и брестского «Динамо», которые сыграли вничью (1:1).

30 апреля минское «Динамо» принимало «Энергетик-БГУ».

Минсское "Динамо" обыграло "Энергетик-БГУ" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч изобиловал голевыми моментами. Особенно предприимчивыми и стремительными были динамовцы, правда, смогли реализовать лишь два момента. Оба гола на счету африканских легионеров: ивуариец Жан-Морель По в первом тайме точно пробил в ближний угол, а сенегалец Аблай Мбенг эффектно завершил красивую атаку ударом головой. В итоге победа «Динамо» - 2:0.

Жан По (справа) забил сам и ассистировал Мбенгу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В матче хватало борьбы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С мячом Артем Быков. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С мячом Андрей Бацула. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После матча главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский был лаконичен, отметив, что «Динамо» - это сильная и сбалансированная команда и победила заслуженно.

Коуч «Динамо» Леонид Кучук тоже отметил соперника, уровень сопротивление, который он оказал.

- Было видно, что они к матчу с нами готовились. Но мы готовились к ним, - сказал Леонид Станиславович.

Еще Кучуку на пресс-конфкренции после матча задали вопрос об игре во втором тайме, мол, «Энергетик-БГУ» на короткий отрезок перехватил инициативу, прижал хозяев к их воротам. Тут Леонид Станиславович включился в полемику.

– Соперник нас прижал? И не забил в каком плане? - спросил тренер.

– Было несколько угловых. Несколько подходов к воротам.

– Это подходы, а не голевые эпизоды. Был момент, когда мы немножечко расслабились. В остальном обыграли очень организованную команду. С этой командой любому сопернику будет тяжело. А то, что вы говорите, мол, прижал и не забил... У нас не чемпионат мира по прижиманию. Мы получили пространство, выходы один в один, выходы в атаки. Что-то еще надо объяснять? – сказал Кучук.

Матчи "Динамо" и "Энергетик-БГУ" часто получаются интересными. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Также 30 апреля «Рух» обыграл «Славию» - 2:1.

«Витебск» встречался с «Гомелем».

1 мая сыграют:

«Неман» — «Ислочь», 14.00;

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Минск», 16.00;

«Спутник» — «Шахтер», 18.00;

БАТЭ — ФК «Сморгонь», 20.00.