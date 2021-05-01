Коронавирус в Беларуси, последние новости на 1 мая 2021 года: напряженная ситуация с COVID-19 в стране и как проходит вакцинация населения Беларуси

С начала пандемии в Беларуси коронавирусом заразились 358 тысяч 738 человек Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С начала пандемии в Беларуси коронавирусом заразились 358 тысяч 738 человек, за минувшие сутки выявлены 1 тысяча 505 новых случаев COVID-19. Таковы свежие данные Минздрава республики.

Еще в Минздраве сообщили об 1 тысяче 459 выписанных из больниц пациентах. За все время пандемии выздоровели и были выписаны из больниц в Беларуси 349 тысяч 13 пациентов.

За сутки, по официальным данным Минздрава, умерли еще 10 человек с коронавирусом.

– За весь период распространения коронавируса в Беларуси умерли 2 тысячи 542 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией, - сообщили в пресс-службе статистику смертности.

На следующей неделе Минздрав ожидает поступления почти 500 тысяч доз вакцины «Спутник V» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Носите маски: ситуация с COVID-19 серьезная

Заместитель министра - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко сообщил, что ситуация с коронавирусом в Беларуси серьезная, напряженная, но контролируемая.

В связи с майскими праздниками он напомнил белорусам о том, что очень важно носить маски и соблюдать дистанцию.

– Ситуация по коронавирусной инфекции серьезная, напряженная, но контролируемая, поэтому я рекомендую нашим гражданам в преддверии великих праздников, праздничных выходных в мае прислушаться к рекомендациям Минздрава, – сказал он.

В ожидании 500 тысяч доз вакцины

Первый компонент вакцины против коронавируса в Беларуси получили свыше 3% населения. Такие данные сообщил журналистам заместитель министра - главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

– Уже вакцинировано первым компонентом вакцины, в основном это «Спутник V», чуть более 3% населения. Мы ожидаем в ближайшее время, не далее чем на следующей неделе, поступления почти 500 тыс. доз вакцины «Спутник V», произведенной на предприятии «Белмедпрепараты», поэтому темпы вакцинации будут нарастать, – рассказал Тарасенко.

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