Фильм о Мулявине, прощание с Борткевичем, годовщина теракта в метро, футбол и летучие мыши: лучшие снимки апреля 2021 от фотографов "Комсомолки"

Прокатный велосипед во время апрельского снега. 8 апреля 2021 года. Минск, площадь Победы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В апреле мы попрощались с "песняром" Леонидом Борткевичем, вспомнили о трагедии в минском метро и о катастрофе на Чернобыльской АЭС... События важные и трагичные. Не радует и суд над музыкантом Тимой Белорусских, хотя приговор для такого рода дел оказался достаточно мягким.

Но многие фото из нашей подборки порадуют вас. Католики отметили Пасху, а православные - Вербное воскресенье. Несмотря на апрельский снег, прошли заплывы на Комсомольском озере. А еще обязательно посмотрите на милых летучих мышей, которые зимовали в холодильниках, и на новорожденного муфлонёнка в минском зоопарке!

Вход в Музей мобильного телефона. 1 апреля 2021 года. Минск, пространство "Вершы". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Служба на католическую Пасху. 3 апреля 2021 года. Минск, Костел святых Сымона и Алены (Красный костел). Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нарушение против игрока минского "Динамо" Романа Давыскибы. Матч Чемпионата Беларуси между ФК "Динамо" (Минск) - ФК "Слуцк" (Слуцк) . 4 апреля 2021 года. Минск, стадион "Динамо". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Обрезанные ветви деревьев на фоне линий электропередач. 6 апреля 2021 года. Минск. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Актер Глеб Калюжный (в центре) на съемках фильма о Владимире Мулявине, в котором и сыграет роль лидера ансамбля «Песняры». 7 апреля 2021 года. Дом офицеров, Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заснеженное поле. 8 апреля 2021 года. Деревня Тарасово, Минский район. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мужчина на сноуборде на празднике Californication. 10 апреля 2021 года. Логойск, Минская область. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Брестский болельщик ликует после гола забитого Станиславом Беленьким на 70-й минуте матча между ФК "Динамо" (Брест) - ФК "Динамо" (Минск). 10 апреля 2021 года. Брест, Областной спортивный комплекс "Брестский". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Почетный караул работников Минского метрополитена у памятного знака погибшим от теракта в метро 11 апреля 2011 года. 11 апреля 2021 года. Минск, вход на станцию метро "Октябрьская". Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Соревнования по "холодному бегу" и весеннему заплыву. 11 апреля 2021 года. Минск, Комсомольское озеро, спасательная станция ОСВОД. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Летучая мышь, которая всю зиму провела в специальном холодильнике в реабилитационного центра "Кажанаполис", перед выпусканием на волю. 11 апреля 2021 года. Минск, микрорайон Цнянка. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женщина проходит на фоне торговых рядов, где продаются цветы из пластика. 15 апреля 2021 года. Минск, Комаровский рынок. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Родственники прощаются с Леонидом Борткевичем, заслуженным артистом Беларуси, вокалистом ансамбля "Песняры". 15 апреля 2021 года. Минск, сцена Белгосфилармонии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Матч чемпионата Беларуси по футболу между командами ФК "Спутник" (Речица) и ФК "Ислочь" (Минский район). 16 апреля 2021 года. Стадион СДЮШРО-8, Гомель. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тима Белорусских и адвокат Мария Колесова-Гудилина перед судебным процессом. 16 апреля 2021 года. Минск, вход в здание суда Московского района. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Воспитанник жодинского "Торпедо" наблюдает за матчем между командами "Торпедо-БЕЛАЗ" и брестким "Динамо" . 17 апреля 2021 года. Стадион "Торпедо", Жодино. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушка на фестивале красок. 17 апреля 2021 года. Лошицкий парк, Минск. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Нарушение правил против игрока "БАТЭ" Александра Филиповича. Матч чемпионата Беларуси по футболу между командами ФК "БАТЭ" (Борисов) и ФК "Энергетик-БГУ" (Минск). 17 апреля 2021 года. Стадион "Городской", Борисов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Танковый биатлон. 17 апреля 2021года. Историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Агрогородок Лошаны, Минский район. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вратарь ФК "Гомель" Олег Ковалёв разминается во время матча с минским "Динамо". 18 апреля 2021 года. Стадион "Динамо", Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван Курындин, участник Великой Отечественной войны, воевавший на 1-м Белоруском фронте и освобождавший Варашву и Берлин, в день своего 100-летия. Минск, 22 апреля 2021 года. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выступление Алексея Талая на православном фестивале "Пасхальная радость". 22 апреля 2021 года. Дворец искусств, Минск. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Балерина Людмила Хитрова и ее педагог Татьяна Ершова во время репетиция балета "Лебединое озеро". 22 апреля 2021 года. Большой театр Беларуси, Минск. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Женщина позирует с пистолетом-пулемётом Шпагина на выставке туристических услуг "Отдых-2021". 23 апреля 2021 года. Выставочный комплекс "Белэкспо", Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вербное воскресенье. 25 марта 2021 года. Петропавловский собор, Минск. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Реконструкция боя немецких и русских войск во время Свентянского прорыва времен Первой мировой войны. 25 апреля 2021 года. Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта. Агрогородок Озерцо, Минский район. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Возложение цветов у мемориала жертвам Чернобыля. 26 апреля 2021 года. Парк "Дружбы народов", Минск. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Центр вакцинации от COVID-19. 28 апреля 2021 года. Торговый центр "Экспобел", Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самка муфлона и её новорожденный детёныш. 29 апреля 2021 года. Зоопарк, Минск. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Проводник в вагоне скоростного поезда "Ласточка" перед первым отправлением в Москву. 29 апреля 2021 года. Железнодорожный вокзал, Минск. Фото: Павел МАРТИНЧИК