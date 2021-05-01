Первая киберспортивная арена открылась в Минске: вот как она выглядит

На открытие площадки для киберспорта "Meta Arena". ТЦ "Айсберг", Минск.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В помещении торгового центра "Айсберг", на улице Якуба Коласа, открылась "Meta Arena" первая в Минске площадка для киберспорта. Более полусотни мощных игровых компьютеров, 5 игровых залов разной вместимости разместились на 500 квадратных метров. Как прошло открытие смотрите в нашем фоторепортаже.
Более полусотни мощных компьютеров порадуют любого геймера.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Мерч.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Косплей.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Арена находится в здании ТЦ "Айсберг".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Косплей.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Легендарная игровая приставка из 90-х годов
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В день открытия пришло более сотни поситителей.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Ведущий Александр Сериков.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Киберспорт привлакеат многих.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Алексей КУзнецов один из основателей "Meta Arena".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Денис Богуш один из учредителей "Meta Arena".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Cosplay.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На открытие киберспортивной арены проводилась викторина с ценными призами.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Регистрация участников викторины.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На открытие два команды "рубились" в Counter Strike, за событиями боя можно было наблюдать на большом экране.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Трансляцию боя сопровождал комментатор.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Игрок команды "Террористов".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Масочный режим соблюден.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Игрок команды "Спецназ".
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Без названия.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На открытии площадки для киберспорта - "Meta Arena"
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Лаундж зона оформленна в стиле игры Cyberpank 2077/
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
"Meta Arena"
Фото: Святослав ЗОРКИЙ