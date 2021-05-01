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Минск1 мая 2021 16:32

Первая киберспортивная арена открылась в Минске: вот как она выглядит

В нашем фоторепортаже с открытия можно увидеть арену на пять залов на 500 квадратов и с 50 компьютерами
Сергей ЩЁГОЛЕВСергей ЩЁГОЛЕВ
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На открытие площадки для киберспорта "Meta Arena". ТЦ "Айсберг", Минск.

На открытие площадки для киберспорта "Meta Arena". ТЦ "Айсберг", Минск.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В помещении торгового центра "Айсберг", на улице Якуба Коласа, открылась "Meta Arena" первая в Минске площадка для киберспорта. Более полусотни мощных игровых компьютеров, 5 игровых залов разной вместимости разместились на 500 квадратных метров. Как прошло открытие смотрите в нашем фоторепортаже.

Более полусотни мощных компьютеров порадуют любого геймера.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мерч.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Косплей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Арена находится в здании ТЦ "Айсберг".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Косплей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Легендарная игровая приставка из 90-х годов

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В день открытия пришло более сотни поситителей.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ведущий Александр Сериков.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Киберспорт привлакеат многих.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей КУзнецов один из основателей "Meta Arena".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Богуш один из учредителей "Meta Arena".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Cosplay.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На открытие киберспортивной арены проводилась викторина с ценными призами.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Регистрация участников викторины.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На открытие два команды "рубились" в Counter Strike, за событиями боя можно было наблюдать на большом экране.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трансляцию боя сопровождал комментатор.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игрок команды "Террористов".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Масочный режим соблюден.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игрок команды "Спецназ".

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Без названия.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На открытии площадки для киберспорта - "Meta Arena"

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лаундж зона оформленна в стиле игры Cyberpank 2077/

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

"Meta Arena"

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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