Во главе с митрополитом Вениамином: как прошло пасхальное богослужение в минском кафедральном соборе

Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Благодатный огонь. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Прихожане у Минского Свято-Духов кафедральный собора.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ