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Минск2 мая 2021 1:00

Во главе с митрополитом Вениамином: как прошло пасхальное богослужение в минском кафедральном соборе

«Комсомолка» побывала на праздничной службе в главном православном храме столицы
Святослав ЗОРКИЙСвятослав ЗОРКИЙ
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Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.

Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Благодатный огонь. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прихожане у Минского Свято-Духов кафедральный собора.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пасхальное богослужение. 1 мая 2021 года. Минский Свято-Духов кафедральный собор.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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