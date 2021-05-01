Посмотрели, как православные готовятся к Пасхе

Православные освящают в храмах куличи и яйца.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Пасха - праздник Воскресения Иисуса Христа. Этот день приято проводить в кругу семьи за праздничным столом. Традиционными блюдами на Пасху считаются яйца, куличи и пасха. Люди освящают еду в храмах, а в ночь с субботы на воскресенье в церквях проходят праздничные богослужения.
В Великую субботу православные освящают еду.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Верующие готовятся к Пасхе.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Освящают не только куличи, но и любую еду с праздничного стола.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Детям нравятся куличи.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Православные освящают в храмах куличи и яйца.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Верующие приходят в храм за благословением перед Пасхой.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Тысячи людей приходят в храм, чтобы освятить праздничный ужин.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Тысячи людей приходят в храм, чтобы освятить праздничный ужин.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Освящают не только куличи, но и любую еду с праздничного стола.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Православные верующие готовятся к Пасхе.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
2 мая православные отмечают Пасху.
Фото: Павел МАРТИНЧИК