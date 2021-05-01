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Минск1 мая 2021 23:06

Посмотрели, как православные готовятся к Пасхе

2 мая православные отмечают Пасху. Люди несут в храмы еду с праздничного стола, чтобы освятить ее перед великим праздником
Павел МАРТИНЧИК
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Православные освящают в храмах куличи и яйца.

Православные освящают в храмах куличи и яйца.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пасха - праздник Воскресения Иисуса Христа. Этот день приято проводить в кругу семьи за праздничным столом. Традиционными блюдами на Пасху считаются яйца, куличи и пасха. Люди освящают еду в храмах, а в ночь с субботы на воскресенье в церквях проходят праздничные богослужения.

В Великую субботу православные освящают еду.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Верующие готовятся к Пасхе.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Освящают не только куличи, но и любую еду с праздничного стола.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Детям нравятся куличи.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Православные освящают в храмах куличи и яйца.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Верующие приходят в храм за благословением перед Пасхой.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тысячи людей приходят в храм, чтобы освятить праздничный ужин.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тысячи людей приходят в храм, чтобы освятить праздничный ужин.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Освящают не только куличи, но и любую еду с праздничного стола.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Православные верующие готовятся к Пасхе.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

2 мая православные отмечают Пасху.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

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