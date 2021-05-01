Посмотрели, как православные готовятся к Пасхе

Православные освящают в храмах куличи и яйца. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пасха - праздник Воскресения Иисуса Христа. Этот день приято проводить в кругу семьи за праздничным столом. Традиционными блюдами на Пасху считаются яйца, куличи и пасха. Люди освящают еду в храмах, а в ночь с субботы на воскресенье в церквях проходят праздничные богослужения.

В Великую субботу православные освящают еду. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Верующие готовятся к Пасхе. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Освящают не только куличи, но и любую еду с праздничного стола. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Детям нравятся куличи. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Православные освящают в храмах куличи и яйца. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Верующие приходят в храм за благословением перед Пасхой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тысячи людей приходят в храм, чтобы освятить праздничный ужин. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тысячи людей приходят в храм, чтобы освятить праздничный ужин. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Освящают не только куличи, но и любую еду с праздничного стола. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Православные верующие готовятся к Пасхе. Фото: Павел МАРТИНЧИК