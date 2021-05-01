Вот как освящали куличи в деревнях рядом с Туровом, куда на Пасху приедет Лукашенко

Отец Александр за день объехал девять деревень, где его ждали верующие. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Жители девяти деревень так называемой туровской зоны Житковичского района в Великую Субботу освящали свои пасхальные корзины. Куличи, крашеные яйца, другая снедь. За день все девять деревень объехал настоятель храма Архистратига Михаила отец Александр. Храм находится в деревне Ричев.

Яички свои, луковая шелуха для покраски - тоже. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Первое богослужение прошло в деревне Кольно. Оттуда священник направился в Красную зорьку,потом в Гребень, Борки, Симурадцы, Хочень, Бережцы и другие деревни. Сельчане со своими пасхальными корзинами выстраивались вдоль улиц, собирались у поклонных крестов. А в деревне Сторожевцы богослужение и освящение куличей прошло возле памятника погибшим в годы Второй мировой войны.

Великая Суббота в деревне Хочень. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Великую Субботу сельчане не только молились, но и работали. Кто-то сажал картошку на своих участках, другие прибирали мусор, красили заборы. Регион готовится к завтрашнему приезду в Туров Александра Лукашенко. Как сообщила пресс-служба президента, он посетит пасхальное богослужение в туровском храме.

Освящать куличи идут и стар и мал. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Люди собирались у поклонных крестов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В ожидании священника люди выстраивались вдоль дороги. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Жители деревни Симурадцы принесли освящать куличи. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Великая Суббота в деревне Симурадцы. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В деревне Сторожовцы куличи освящали у памятника погибшим в годы войны. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вот что в пасхальных корзинах у сельчан. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Великая Суббота в деревне Борки. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Куличи освящали разные- и самодельные, и купленные в магазине. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В ожидании таинства. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В этот день сельчане не только молились, но и работали. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Многие трудились на своих участках. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Погода в регионе уже позволяет сажать картошку. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Повсюду шла уборка мусора - 2 мая регион посетит Александр Лукашенко. Фото: Виктор ДРАЧЕВ