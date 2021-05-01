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Общество1 мая 2021 22:05

Вот как освящали куличи в деревнях рядом с Туровом, куда на Пасху приедет Лукашенко

Священник за день объехал девять деревень, чтобы все его прихожане смогли освятить свои пасхальные корзины
Виктор ДРАЧЕВ
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Отец Александр за день объехал девять деревень, где его ждали верующие.

Отец Александр за день объехал девять деревень, где его ждали верующие.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Жители девяти деревень так называемой туровской зоны Житковичского района в Великую Субботу освящали свои пасхальные корзины. Куличи, крашеные яйца, другая снедь. За день все девять деревень объехал настоятель храма Архистратига Михаила отец Александр. Храм находится в деревне Ричев.

Яички свои, луковая шелуха для покраски - тоже.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Первое богослужение прошло в деревне Кольно. Оттуда священник направился в Красную зорьку,потом в Гребень, Борки, Симурадцы, Хочень, Бережцы и другие деревни. Сельчане со своими пасхальными корзинами выстраивались вдоль улиц, собирались у поклонных крестов. А в деревне Сторожевцы богослужение и освящение куличей прошло возле памятника погибшим в годы Второй мировой войны.

Великая Суббота в деревне Хочень.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Великую Субботу сельчане не только молились, но и работали. Кто-то сажал картошку на своих участках, другие прибирали мусор, красили заборы. Регион готовится к завтрашнему приезду в Туров Александра Лукашенко. Как сообщила пресс-служба президента, он посетит пасхальное богослужение в туровском храме.

Освящать куличи идут и стар и мал.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Люди собирались у поклонных крестов.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В ожидании священника люди выстраивались вдоль дороги.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Жители деревни Симурадцы принесли освящать куличи.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Великая Суббота в деревне Симурадцы.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В деревне Сторожовцы куличи освящали у памятника погибшим в годы войны.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вот что в пасхальных корзинах у сельчан.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Великая Суббота в деревне Борки.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Куличи освящали разные- и самодельные, и купленные в магазине.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В ожидании таинства.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В этот день сельчане не только молились, но и работали.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Многие трудились на своих участках.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Погода в регионе уже позволяет сажать картошку.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Повсюду шла уборка мусора - 2 мая регион посетит Александр Лукашенко.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Отец Александр за день объехал девять деревень, где его ждали верующие.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ИнтересноеБеларусь:Пасха