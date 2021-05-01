Вот как освящали куличи в деревнях рядом с Туровом, куда на Пасху приедет Лукашенко

Отец Александр за день объехал девять деревень, где его ждали верующие.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Жители девяти деревень так называемой туровской зоны Житковичского района в Великую Субботу освящали свои пасхальные корзины. Куличи, крашеные яйца, другая снедь. За день все девять деревень объехал настоятель храма Архистратига Михаила отец Александр. Храм находится в деревне Ричев.
Яички свои, луковая шелуха для покраски - тоже.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Первое богослужение прошло в деревне Кольно. Оттуда священник направился в Красную зорьку,потом в Гребень, Борки, Симурадцы, Хочень, Бережцы и другие деревни. Сельчане со своими пасхальными корзинами выстраивались вдоль улиц, собирались у поклонных крестов. А в деревне Сторожевцы богослужение и освящение куличей прошло возле памятника погибшим в годы Второй мировой войны.
Великая Суббота в деревне Хочень.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Великую Субботу сельчане не только молились, но и работали. Кто-то сажал картошку на своих участках, другие прибирали мусор, красили заборы. Регион готовится к завтрашнему приезду в Туров Александра Лукашенко. Как сообщила пресс-служба президента, он посетит пасхальное богослужение в туровском храме.
Освящать куличи идут и стар и мал.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Люди собирались у поклонных крестов.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В ожидании священника люди выстраивались вдоль дороги.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Жители деревни Симурадцы принесли освящать куличи.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Великая Суббота в деревне Симурадцы.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В деревне Сторожовцы куличи освящали у памятника погибшим в годы войны.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Вот что в пасхальных корзинах у сельчан.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Великая Суббота в деревне Борки.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Куличи освящали разные- и самодельные, и купленные в магазине.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В ожидании таинства.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В этот день сельчане не только молились, но и работали.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Многие трудились на своих участках.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Погода в регионе уже позволяет сажать картошку.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Повсюду шла уборка мусора - 2 мая регион посетит Александр Лукашенко.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Отец Александр за день объехал девять деревень, где его ждали верующие.
Фото: Виктор ДРАЧЕВ