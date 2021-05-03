Мама Вани, которому нужен дорогостоящий препарат: «Это наш единственный шанс»

Открыт срочный сбор на покупку препарата для Вани. Фото: из семейного архива

Ваня долгожданный ребенок в семье. Мальчик родился здоровым и хорошо развивался. Казалось, что ничего не предвещало беды, но после 7 месяцев у Вани появились проблемы со здоровьем: напряжение в икроножных мышцах, «утиная» походка, частые падения, ребенок не прыгал и с трудом перешагивал небольшие препятствия.

В возрасте трех лет Ване поставили страшный диагноз: мышечная дистрофия Дюшенна. Детки с таким диагнозом со временем теряют способность ходить и садятся в инвалидное кресло. Несмотря на неутешительные прогнозы, родители Вани не сложили руки и стали действовать.

- Мы постоянно мониторили информацию в интернете и увидели, что для таких деток, как наш сын, есть препарат "Аталурен" (Трансларна), который зарегистрирован в Германии в других странах Европы, - рассказывает Екатерина, мама Вани. - В 2016 году мы поехали в Мюнхенскую клинику, где узнали, что препарат нам подходит. Однако возникла трудность: препарат не зарегистрирован в нашей стране, а значит - недоступен для Вани.

В прошлом году Республиканский консилиум вынес решение о целесообразности назначения импортного препарата Ване, однако препарат по-прежнему не зарегистрирован в Беларуси. Екатерина отмечает, что данный препарат уже прошел регистрацию в странах Европы, России, Казахстане.

Сейчас Ваня учится в школе, самостоятельно ходит, но его состояние ухудшается. Он быстро утомляется, часто падает, есть контрактуры голеностопных суставов. У родителей Вани есть надежда, что препарат все-таки будет закуплен за счет бюджетных средств и будет включен в протокол лечения. Но когда это произойдет, неизвестно.

- В Минздраве мне сказали, что вопрос решается, у них будет встреча с производителем препарата. Однако времени у нас нет, поэтому у нас открыт срочный сбор на покупку "Трансларны". Дело в том, что рекомендуемый возраст для начала терапии до 10 лет, а уже в июле Ваня отметит свое десятилетие. Кроме того, если сын пересядет в инвалидную коляску, принимать препарат будет поздно.

Семья запросила расчет стоимости препарата за год у российского представительства компании-производителя.

- Сумма вышла такая: 384 тысячи 252 евро. Мы собрали чуть больше 5% этой суммы. Скорее всего, до июля мы не сможем закрыть сбор. Но мы можем закупать препарат частями. Например, на один месяц нам нужно около 32 тысяч евро. Для Вани это единственный шанс сохранить способность ходить.

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