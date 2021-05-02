Коронавирус в Беларуси, последние новости на 2 мая 2021 года: простые советы вакцинирующимся и мухи с ковидом на лапах

Собрали последние новости о ковиде в Беларуси и в мире. Фото: ЗВОНАРЕВ Валерий.

Согласно статистике Минздрава, в Беларуси снова за сутки зарегистрировано 10 смертей людей, у которых был подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. С начала пандемии умерли 2 552 человек.

Соотношение «заболели – выздоровели» за последние сутки в пользу выздоровления. В стране зарегистрировано 1 244 пациента, у которых подтвержден COVID-19, а выписались из больниц 1 420 человек, которые были госпитализированы по поводу коронавирусной инфекции.

Коронавирус может прилететь с мухами?

Не исключено, что в дополнение к маскам нам придется обзаводиться мухобойками. Американские ученые предостерегают: обыкновенные мухи оказались способными переносить вирус COVID-19. Они провели исследование и нашли в образцах, взятых от мух, вирусную РНК. Механизм передачи мухами ковида прост: если муха сядет на поверхность, на которую осели вирусные частицы, она может перенести их дальше. Правда, не все ученые считают, что мухи станут основными переносчиками ковида. Но осадочек-то остается.

Медики напомнили минчанам, чего не нужно делать с тем местом, куда вкололи вакцину

Место укола нельзя мочить, чесать, тереть. А еще нужно на трое суток после вакцинирования отказаться от алкоголя. Эти простые правила напомнила минчанам медсестра Нина Котенева. Правила кажутся слишком простыми, но это не значит, что о них не нужно напоминать. Противостоять телефонным мошенникам ведь тоже просто – не разговаривать с ними, не сдавать логины-пароли и не перечислять деньги. Но многие их не соблюдают.

В списке ВОЗ для экстренного использования стало одной вакциной больше

ВОЗ включила вакцину Moderna в список рекомендованных для экстренного использования препаратов от коронавируса. Теперь в списке препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения против COVID-19, уже пять вакцин. Moderna – препарат американского производства. До нее в список ВОЗ были включены вакцина Comirnat (совместная разработака компаниямй Pfizer из США и BioNTech из Германии), средство компании Janssen ( подразделение американской Johnson & Johnson), а также два варианта вакцины от коронавируса британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

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