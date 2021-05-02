Как белорусские звезды отметили Пасху: Подольская поздравила фото в купальнике, Дакота снялась на горе, Грибалева и Шишкова сходили в храм, а Карпанов спел за столом

Пасху белорусские звезды отмечают с семьей и ходят в храм. Фото: Facebook Галина Шишкова.

«Комсомолка» подготовила очередной обзор страничек медийных белорусов в популярных социальных сетях в праздничный день Пасхи, которую в 2021-м отмечают 2 мая.

Надо сказать, что немногие медийные личности поздравляли своих подписчиков с Пасхой публично. Но те, кто это сделал, поздравили оригинально, по-семейному и от души.

Певица Галина Шишкова показала, как она празднует Пасху. Фото: Facebook Галины Шишковой.

Например, певица Галина Шишкова с родными сходила в храм в Тарасово, что рядом с Минском. Она освещала куличи в храме, а затем показала, как выглядят пасхальные корзинки в интерьере дома.

- Какой же красивый праздник! - подписала пасхальную публикацию в своем Facebook Галина Шишкова.

Анастасия Тиханович опубликовала селфи на Пасху. Фото: Facebook Анастасии Тиханович.

Артистка Анастасия Тиханович поздравила подписчиков в Facebook с Пасхой и опубликовала свое фото со свечой и подписью: «Самая лучшая новость пришла сегодня к нам - Христос Воскресе! Желаю всем Светлой и Радостной Пасхи!».

Лариса Грибалева ходила на Пасху в храм вместе с детьми. Фото: Istagram Ларисы Грибалевой.

Певица, телеведущая и многодетная мама Лариса Грибалева ходила в храм освещать куличи вместе со своими детьми и мамой, об этом она рассказала в сториз в Инстаграме. Также в сториз она показала видео пасхальной корзинки с крашеными яйцами и куличами в глазури и цукатах.

Наталья Подольская поздравила подписчиков с Пасхой своим фото в купальнике и прозрачном пляжном платье. Istagram Натальи Подольской.

С Пасхой подписчиков оригинально поздравила в своем Инстаграме певица Наталья Подольская.

- До свидания, Мальдивы! Здравствуй, Пасха! - подписала она фото, на котором она в пляжной тунике, под которой виден красный купальник.

В своем поздравлении Подольская также сказала, что Пасха - это один из ее любимых праздников. Хотя в этом году семья Натальи Подольской и Владимира Преснякова проведет Пасху в… самолете, возвращаясь домой с отдыха.

- Всех поздравляю с этим прекрасным , одним из моих любимых праздников! Так получилось, что мы проведем его в самолете! Но дома нас ждет бабушка (моя мама) и Бася с куличами и яйцами. Пожелайте нам хорошего полета. Задавайте вопросы, сделаю на интересные отдельные пост, - предложила молодая дважды мама подписчикам.

Рита Дакота опубликовала на Пасху видео с Бали. Фото: Istagram Риты Дакоты.

Еще одним «заграничным видом» поздравила с Пасхой подписчиков певица Рита Дакота. В своем Инстаграме она опубликовала видео с Бали.

- Со светлым праздником Пасхи, дорогие друзья! Я долго думала, как подписать это невероятное видео с утреннего восхождения на гору Падар. А потом решила, что я уже сказала все, что могла в песне «Карандаш» на тему духовного и простого. На тему моего внутреннего (не)разделения себя от Бога. И если Вам сложно слово «Бог» даже сегодня, то можете просто заменить его на «Любовь». Ничего не изменится. Посему, я желаю всем вам Любви друзья, - написала Рита Дакота под постом (орфография сохранена - Прим.).

Виталий Карпанов спел на Пасху поздравительную песню. Фото: Istagram Виталия Карпанова.

Никуда не улетая, оригинально поздравил фанатов с Пасхой и лидер группы «Дрозды» Виталий Карпанов в сториз своего Инстаграма веселой юмористической песней. Артист в образе лубочного белоруса в широкополой шляпе распевает с колбасой на вилке в одной руке и крашеными яйцами в другой руке. Сториз Карпанов подписал по-белорусски: «Са святам, Сябры!!!».

А как вы отпраздновали светлый праздник Пасхи?

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