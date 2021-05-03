Коронавирус в Беларуси, последние новости на 3 мая 2021 года: Пасха в условиях пандемии, снова 10 умерших за сутки, а в Индии рекордная смертность

Православные верующие отмечали Пасху снова в условиях пандемии Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В то время, как в странах Европы заболеваемость коронавирусом идет на спад, многие государства ослабляют карантинные ограничения, в других частях мира наоборот ситуация ухудшается. В Индии положение называют катастрофическим: там за минувшие сутки зафиксировали почти 400 тыс. новых случаев инфицирования COVID-19, число умерших за сутки вновь побило рекорд и возросло почти на 3,7 тыс.

В соседней России ситуация тоже тревожная: там за неделю число подтвержденных случаев заражения инфекцией впервые с начала января превысило количество выздоровевших.

В Беларуси официальная статистика говорит о стабильности эпидемической ситуации. По последним данным Министерства здравоохранения, опубликованным 2 мая, за сутки коронавирус подтвердился у 1 тысячи 81 пациента. По-прежнему менее 10% обработанных тестов показывают положительный результат. С начала пандемии белорусами пройдена еще одна психологическая отметка - официально, заболели более 360 тысяч человек.

Снова сообщается о 10 умерших за сутки. За весь период распространения инфекции в Беларуси, по официальной статистике, умерли 2 тысячи 562 пациента с ковидом.

На улице перед храмом некоторые были в масках Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Православные верующие отмечали Пасху снова в условиях пандемии - второй год подряд. «Комсомолка» побывала на праздничной службе в главном православном храме Минска и посмотрела, как как прошло пасхальное богослужение во главе с митрополитом Вениамином в ночь на воскресенье. Многие стояли на улице перед храмом, где социальную дистанцию соблюдать было трудно, некоторые надевали маски. В индивидуальных средствах защиты были и некоторые священнослужители.

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