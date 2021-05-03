Можно ли привезти себе косметику Nivea из-за границы и какие автомобили Skoda пустят в Беларусь: узнали детали запрета, который действует с 5 мая 2021

Многим косметика временно запрещенного бренда подходила Фото: Виктор ПАЖИТОК

Еще 30 марта был подписан соответствующий президентский указ. Комментируя документ, сообщает БелТА, премьер-министр Роман Головченко сказал:

- К сожалению, западные партнеры применяют санкции в виде дубинки, которой машут налево и направо, не разбираясь в ситуации. Тем самым оказывают давление на страну. Мы будем действовать в ответ очень точечно и останемся в этом плане гораздо более чистоплотными.

Уже 23 апреля правительство приняло постановление № 240. Согласно нему на ближайшие полгода с полок наших магазинов пропадут автомобильные масла Liqui Moly и привычная многим косметика Nivea. Также на паузу должен быть поставлен импорт автомобилей, произведенных группой компаний Skoda Auto. Цель запрета - «обеспечение защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».

Распродавать будут остатки Nivea, новые поставки пока запрещены Фото: Виктор ПАЖИТОК

О том, как дальше будет развиваться ситуация, рассказали в МАРТ и Министерстве по налогам и сборам.

С 5 мая (10 дней после официального опубликования постановления правительства) все торговые объекты, в том числе и интернет-магазины полностью приостановили оптовую и розничную продажу «запрещенки» и до 13 мая проводят инвентаризацию остатков, в том числе и остатков во вскрытой потребительской упаковке. Составленную в двух экземплярах инвентаризационную опись торговые точки до 18 мая должны подать в налоговую.

- Инспекция МНС в день представления инвентаризационных описей проставляет в них отметки о дате приема, после чего один из экземпляров возвращает субъекту торговли, а копию второго экземпляра в течение пяти рабочих дней направляет в РУП «Издательство «Белбланкавыд», - отметили в МНС, - говорится в сообщении налогового ведомства. Издательство выпустит и выдаст специальные контрольные знаки - они платные.

Далее не позднее 5 июля торговые объекты должны будут промаркировать остатки товаров. Продукцию, на которую нанесут контрольные знаки, можно будет продавать в течение 60 календарных дней с даты проведения инвентаризации, но не более установленного срока годности. Надо сказать, что специализированные магазины к такой схеме готовы: почти во всех магазинах профильных сетей продукция Nivea в последние дни апреля и первые дни мая на скидке.

Если в ходе проверок в продаже будет обнаружена непромаркированная продукция Nivea, то в отношении виновных лиц будут применяться меры административной ответственности.

А вот как на ситуацию среагировали сами бренды. РИА «Новости» слова представителя Skoda Мартина Ежека: «Мы выясняем дальнейшие детали и ведем мониторинг». В пресс-службе концерна Beiersdorf заявили: «Мы подтверждаем, что в настоящее время продукцию Beiersdorf нельзя ввозить в Беларусь. Мы сожалеем, что не сможем обслуживать наших потребителей в Беларуси».

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Как известно, в этом году в Беларуси совместно с Латвией должен был пройти Чемпионат мира по хоккею. Nivea и Skoda – его традиционные спонсоры. В январе часть белорусов начала активно писать на официальных страницах этих компаний в соцсетях и просить не поддерживать проведение ЧМ в Беларуси в связи с ситуацией с подавлением протестов после выборов президента.

В результате и Nivea, и Skoda отказались спонсировать чемпионат, если он будет проводиться в Минске. Вскоре Беларусь лишили права принимать спортивный форум. Это, вкупе с несколькими пакетами санкций Евросоюза, повлекло заявления президента Александра Лукашенко и других должностных лиц о том, что наша страна примет ответные меры.

Спустя некоторое время, в марте, в Беларуси запретили продажи автомобиля Skoda Rapid. Причина, названная белорусским Госстандартом, - в документе об оценке соответствия (одобрение типа транспортного средства) нашли несоответствия требованиям обязательного техрегламента Таможенного союза. А крупная белорусская оптовая компания перестала продавать товары Nivea в республике. Затем последовал уже нынешний запрет.

А КАК У НИХ?

В соседней России запрет на импорт продуктов питания из некоторых европейских стран впервые ввели летом 2014 года - это было ответ на санкции в отношении РФ после событий в Крыму. Тогда был запрещен ввоз и реализация на территории России самых разных продуктов: от мяса и молока до орехов и соли. Но - заработали «серые» схемы. Тогда в 2015-м продукцию, попавшую в РФ в обход эмбарго, предписали уничтожать. В интернете немало видео, на которых тракторы и другая техника давят элитные сыры или хамон. По информации Россельхознадзора за пять лет под такие меры попало 36,17 тысячи тонн незаконно ввезенной продукции, в том числе 34,94 тысячи тонн растительного происхождения и 1,23 тысяч тонн животного.

ЕСТЬ ВОПРОС

А ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИВЕЗТИ МОЖНО?

Как пояснили в МАРТ, шестимесячный запрет не распространяется на ввозимую на территорию Беларуси косметику марки Nivea - для личного пользования вы можете привести, скажем, привычный вам дезодорант или пену для бритья. Не подпадают под запрет и автомобили Skoda, которые зарегистрированы в государствах – членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

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