Средняя зарплата по стране за март 2021 превысила заветные $500. Правда, средняя зарплата айтишника - в пять раз больше

В марте средняя зарплата существенно выросла Фото: Павел МАРТИНЧИК

По результатам марта 2021 средняя заработная плата в Беларуси составила 1384 рубля 70 копеек. Сумма сама по себе достойная, особенно, если учесть, что с начала года средний заработок демонстрировал снижение. В январе средний расчетник содержал сумму в размере 1290 рублей, а в феврале - и того меньше: 1277 рублей.

Значит, в марте средняя зарплата в Беларуси увеличилась на 107,7 рубля, отметим также, начисленные 1384,7 рубля - это больше, чем заветные 500 долларов: среднемесячный курс «зеленого» в марте ставил 2,608 рубля, выходит, средняя заработная плата в Беларуси – почти 531 доллар.

Но надо напомнить, высчитанные Белстатом 1384,7 рубля – это зарплата до вычета 13% подходного налога и 1% в Фонд соцзащиты. Следовательно, после уплаты этих платежей «на руки» остается без малого 1191 рубль.

Правда, растут не только зарплаты, но и цены Фото: Виктор ПАЖИТОК

Что в регионах?

Самые большие зарплаты, традиционно, в столице: 2062,9 рубля. Отрыв от второго места - а здесь с суммой 1337, 5 рубля находятся работники Минской области - что и говорить, впечатляющий. На третьей позиции, весьма неожиданно, Гомельская область: здесь в графе «начислено» в среднем 1196,3 рубля. Далее региональный рейтинг таков: Гродненская область (1176,1 рубля), Брестская область - 1157,3 рубля. В замыкающих - Витебская (1121,3 рубля) и Могилевская (1102,7) области, которые в том, что касается заработков, часто называют депрессивными регионами.

Всего же по данным Национального статистического комитета, в среднем реальная заработная плата, рассчитанная с учетом роста цен на товары и услуги, в марте 2021 года относительно марта 2020 года выросла на 4,8%.

По среднемесячному курсу средний заработок марта превысил заветные $500

Белстат определяет размер средней зарплаты не только в разрезе регионов республики, но и по видам деятельности. Самые большие зарплаты – и это уже становится почти аксиомой - у работников IT-сектора. Март в этом смысле исключением не стал: средняя зарплата у айтишников - 7301, 4 рубля. Сумма сама по себе внушительная, кроме этого нельзя не отметить: за месяц зарплаты в этом секторе увеличились ни много ни мало, а на 1394 рубля.

Хорошо зарабатывают в сфере оказания финансовых услуг и страхования: средняя зарплата - 3542,4 рубля (плюс почти 260 рублей за месяц). На третьем месте в зарплатном рейтинге - специалисты воздушного грузового транспорта. В феврале они получали 3286, 6 рубля, в марте, правда, гораздо меньше: 2850 рублей. Немного отстают зарплаты работников, занятых на производстве химических продуктов (2260,6 рубля) и в горнодобывающей промышленности (2117,6)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ: ТОП-5 САМЫХ НИЗКИХ ЗАРПЛАТ В МАРТЕ

Парикмахеры и работники сферы красоты – 665,5 рубля (+ 107)

Специалисты отрасли развлечений – 732, 5 рубля (+27)

Сотрудники библиотек, служители архивов, музеев, учреждений культуры – 744 рубля (+25)

Занятые уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг – 777,9. (-1,1)

Работники, занятые в сфере рыболовства и рыбоводства – 804 рубля (+72,2)

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