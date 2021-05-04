«Хорошо для работников с детьми и из регионов»: эксперты – о смешанном режиме работы «офис+удаленка», свободном дне для многодетных и других идеях Минтруда

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О новшествах, которые могут через некоторое время появиться в Трудовом кодексе, рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Речь идет о введении смешанного режима работы и предоставлении оплачиваемого выходного для прохождения медицинского обследования.

Ранее в Трудовом кодексе была оговорена возможность удаленной работы.

– Мы как в воду смотрели. Когда пришла пандемия, это оказалось очень актуальным. Поработав только год с этой нормой, мы увидели, что есть потребность ее совершенствовать, – заявила в эфире телеканала «Беларусь 1» Костевич.

Теперь появился запрос на смешанную работу.

– К примеру, три дня [человек работает] в офисе и два дня – дистанционно. Либо полдня выполняет свои функции в офисе, а полдня – дистанционно. Соответствующие вопросы будут отрабатываться, – рассказала министр.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Также Ирина Костевич добавила, что в настоящее время рассматриваются предложения сокращения рабочего времени для многодетных. Есть несколько вариантов, например, предоставить один свободный от работы день или сократить рабочий день на час.

Еще оно обсуждаемое новшество – это возможность включения в Трудовой кодекс нормы, которая бы позволяла работнику получать один оплачиваемый день на прохождение диспансеризации. О конкретных сроках, когда эти инициативы могут быть реализованы, пока говорить преждевременно: «оптимистическим сроком» принятия этих изменений в Трудовой кодекс Ирина Костевич назвала январь 2023 года.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

ЛЬГОТЫ И ПОСЛАБЛЕНИЯ МОГУТ БЫТЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

- Закрепление ранее дистанционной формы работы и перспектива внедрения смешанной - важная мера, которая не только соответствует требованиям рынка труда в период пандемии, но в целом позволяет гибче подходить к найму сотрудников, расширяет возможности для работы разных категорий людей. Дистанционная или частично дистанционная форма работы расширяет возможности для людей с ограниченной мобильностью, родителей маленьких детей, это расширяет возможности работы сотрудников из других регионов, где рынок труда ограничен, - считает социолог Елена Артеменко-Мельянцова.

Есть еще аспект, касающийся многодетных родителей.

- В Беларуси довольно обширные меры защиты матерей на рынке труда - условия работы для беременных, сохранение рабочего места в течение отпуска по уходу за ребенком и т.д. И, к сожалению, это приводит к тому, что работодатели менее охотно нанимают молодых женщин, которые могут выйти замуж и завести детей, и женщин с маленькими детьми, то есть попытка защитить матерей на рынке труда выливается в усугубление дискриминации. Поэтому внедряя дополнительные льготы и послабления нужно учитывать, что это станет чувствительно для работодателя, многодетным матерям станет сложнее устроиться на работу. Хотя очень во многих сферах наличие детей ведет к снижению шансов на трудоустройство и к препятствиям в карьерном продвижении. Предлагая такие меры нужно учитывать мнение работодателей и прогнозировать последствия.

- Смешанный режим работы необходим. У многих возникла потребность проходить более частые медицинские обследования и заниматься детьми. Смешанный режим работы позволит поддерживать деловую активность в стране, сохранит спрос на коммерческую недвижимость, не позволит расти уровню безработицы, так как многие в силу семейных обязанностей, вынуждены уходить в недоплачиваемые отпуска или увольняться, - добавляет руководитель информационно-аналитического центра TeleTrade Сергей Лысаков,

Позитивным, по его мнению, является то, что трудовой ресурс страны будет задействован по назначению, равно как и инфраструктура, сохранятся налоговые поступления в бюджет.

- А негативным для бизнеса является то, что это «банкет за его счет», так как люди работать будут меньше, а зарплаты им нужно будет платить как прежде, и значимых налоговых послаблений не будет. Тотальный локдаун приводит к тому, что экономика останавливается. Люди не тратят деньги на транспорт, у населения меньше потребности в расходах на продукты питания, готовую еду в кафе и ресторанах, а, значит, страдает как крупный бизнес, так и мелкие предприниматели. Частичная занятость позволит поддерживать баланс расходов и доходов населения, трат бизнеса и их прибыли, и сохранить поток налогов в госказну. Вряд ли такой режим будет иметь продолжение в случае победы мира над COVID-19. Высокая эффективность работы предприятий в привычном темпе – 5-ти дневная рабочая неделя со всеми государственными выходными и праздниками - годами демонстрирует успешные показатели.

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