«Кажется, он сказал: это телевизор…»: 12-летний Рома, который вынес маленького братика из огня, все еще в коме

Рома с братьями. Фото: социальные сети.

За судьбой 12-летнего Ромы из деревни Сидоровичи Мядельского района следит вся Беларусь. И на сей раз это не преувеличение, не «красное словцо». За мальчика, который вынес из горящего дома маленького братика и упал, передав его на руки соседу, действительно переживают все.

Пожар случился вечером 28 апреля. Рома был дома с полуторагодовалым братиком Ваней. Средний брат, Миша, пошел в гости к другу. Глава семьи поехал забирать жену с работы. То, что дом горит, заметили соседи, вызвали МЧС. Когда один из них подбежал к дому, увидел обожженного и окровавленного Рому, который держал на руках брата. Мальчик отдал малыша соседу и упал.

- Я пока прибежал, дитенок этот сам вышел и вынес брата, - рассказывает Николай. Это к его сыну в тот вечер пришел поиграть средний из братьев. Наверное, это спасло ребенку жизнь. Возможно, обоих братиков Рома вынести из дома не успел бы.

Когда приехали пожарные, дом горел открытым пламенем. Фото: МЧС.

Романа отвезли сначала в Мядельскую районную больницу, на следующий день на вертолете переправили в Минск, в Республиканский ожоговый центр. У него обожжено 50 процентов тела, тяжелая термоингаляционная травма – это значит, что горячим дымом ему обожгло и легкие. Кроме того, у Ромы сильные порезы – ему пришлось разбить окно в кухне. Там был «глухой» стеклопакет, окно не открывалось.

Все эти дни Рома в искусственной коме, дышит за него аппарат ИВЛ. «Состояние крайне тяжелое», - так комментируют ситуацию в Минздраве. В такой ситуации каждая мелочь важна. Покормили Рому через зонд несколькими ложками бульона, и организм этот бульон принял – уже маленькая победа…

«Врачи сказали: если за первые трое суток состояние не ухудшится, значит, поправится»

Мама Романа, Мария, мечется между работой и больницей. Некоторое время назад супруги решили, что в декретном отпуске по уходу за Ванечкой будет сидеть Алексей. Так семье было выгоднее по деньгам. Мария работает в санатории кухонной рабочей. График – два дня рабочих, два выходных. Выходные она теперь проводит в ожоговом центре, рядом с сыном. Хотели помочь Роме российские медики, предлагали на выбор лечение в Москве или Нижнем Новгороде. Но родители мальчика решили, что он будет лечиться в Минске.

- Вот, уже пятый, - считает дни Мария. – Врачи сказали, что организм Ромы должен сам справиться с шоком. На это уйдет дней семь, может, больше, может, меньше. Когда шок пройдет, начнут уже лечить, делать операции. Врачи сказали, Рома очень крепкий мальчик. И еще сказали, если за первые трое суток состояние не ухудшится, значит, поправится. Он поправится. Ведь уже пятый день (мы разговаривали в понедельник 3 мая – Авт.)…

Рома действительно крепкий мальчик. В школе участвует во всех соревнованиях. Если Рома в команде, значит, команда обязательно победит, говорит директор школы Виктория Кумище.

- Рома очень спортивный мальчик, занимается и футболом, и волейболом, и легкой атлетикой, и стрельбой, - добавляет директор.

- У Ромы столько медалей, грамот. И нам в школе за него благодарности давали. Все сгорело, - сетует Мария.

За считаные дни белорусы перечислили более 40 тысяч рублей

Дом многодетной семьи сгорел дотла. Восстановить его уже не получится. Сейчас супруги с младшими детьми живут у родителей Алексея. Местные власти предлагали им арендное жилье – двухэтажный дом.

- За арендное жилье семье платить пришлось бы 109 рублей в месяц. А у них сейчас каждая копейка на счету. Поэтому предложили другой вариант: пожить в Доме охотника и рыбака, это обойдется дешевле. Это тоже двухэтажный дом, большой, даже слишком большой для семьи. Электричество там есть, вода есть, вот только мебели нет. Ключи Алексею уже отдали, - рассказывает председатель Занарочского сельского исполкома Владимир Зеленкевич.

Семье погорельцев предлагают пожить в Доме охотника и рыбака, пока не будет построен новый дом для них. Фото: из открытых источников.

Дом охотника и рыбака в Занарочи – это, по сути, небольшая гостиница. Она несколько последних лет пустует. Предполагалось, что дом переоборудуют под жилье для молодых специалистов.

- А лет пять назад даже один министр тут останавливался! – рассказывают в деревне.

Алексей действительно уже осмотрел дом, где когда-то приклонил голову министр.

- Мебелью обещали на работе помочь, - прикидывает он. – А вот как отапливать его, пока не понимаю, кажется, отопления там нет.

Многодетная семья готовилась строиться, им уже одобрили кредит на строительство нового дома. Но в огне сгорели вместе с домом и все документы – и личные, и бумаги по кредиту. Алексей и Мария занимаются их восстановлением.

- Да и этого дома жаль, они так его обустраивали, потихоньку, понемногу, что так покупали, что в кредит, зарплаты-то небольшие, - сетуют односельчане.

В сельисполкоме говорят, что новый дом вполне возможно построить за два месяца.

Семье погорельцев помогают не только все возможные службы, но и многие люди, узнавшие о беде. Привозят вещи, продукты, помогают деньгами. За считаные дни на счет, открытый на имя матери Марии, Галины Вадимовны, пришло более 40 тысяч рублей.

О причинах пожара пока ничего не известно. Следственный комитет проводит проверку, в Государственном комитете судебных экспертиз проводят экспертные исследования. Пока даже предварительные версии правоохранительные органы не озвучивают.

Сгоревший дом восстановлению не подлежит. Вот что от него осталось. Фото: Млын.by

- Когда врач в скорой спросил Рому, что случилось, он успел сказать что-то похожее на «Телевизор, телевизор…». А может, и не телевизор, - обсуждают в деревне.

«Чему учили? «Спасибо» и «пожалуйста» говорить, быть добрым, не жадным…»

Ваня, которого Рома вынес из огня, не пострадал. Совсем! Соседи рассказывают, что вначале испугались, что малыш тоже порезался, потому что он был в крови. Но оказалось, это была кровь Ромы.

- Как вам удалось воспитать такого мальчика? – спрашиваю у родителей Романа.

- Сама не знаю. Мальчики-то разные бывают, меняются, когда взрослеют. А Рома всегда мой помощник, за Ваней присматривал. Чему учили? «Спасибо» и «пожалуйста» говорить, быть добрым, не жадным…

- Чтобы честным был, аккуратным, не лез ни в какие плохие дела, - добавляет Алексей. – А так, наверное, он сам себя таким воспитал.

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Лукашенко взял на личный контроль ситуацию с Романом. Состояние мальчика остается очень тяжелым, сообщила 3 мая пресс-служба Министерства здравоохранения. Ребенок подключен к ИВЛ, он остается нетранспортабельным. В то же время наблюдается положительная динамика, состояние Романа стабилизируется.

-Состояние ребёнка на личном контроле Главы государства, поручено сделать все необходимое для стабилизации состояния ребёнка, - рассказал главный врач БСМП Минска Андрей Борисов. - Сейчас главное - время. Все процедуры проводятся в полном обьеме. В том числе и хирургическое лечение. Налажен контакт с коллегами из России, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе и расширенные с участием ведущих российских специалистов.

БЛАГОЕ ДЕЛО

Если вы хотите помочь семье Алексея и Марии, публикуем реквизиты счета, оформленного на имя бабушки Романа.

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