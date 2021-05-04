Коронавирус в Беларуси, последние новости на 4 мая 2021 года: таблетки и спреи вместо прививок от коронавируса и послабление для поездок в ЕС

В мире и Беларуси продолжает расти число случаем заражения коронавирусом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новые цифры

В мире продолжает расти число зараженных коронавирусом. За сутки «ковидом» заболели свыше 735 тысячи человек по всему миру. По данным ресурса wordometers.info на 22.30 часов понедельника, 3 мая, число заразившихся по всему миру за все время составило 154 миллиона 5836 человек, скончались более 131,3 миллиона пациентов. Наибольшее число заразившихся в США, Индии, Бразилии, Франции, Турции и России.

В Беларуси так же продолжается рост числа заболевших COVID-19. Минздрав после выходных официально сообщил еще 834 заразившихся и о 10 умерших. Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 361 тысяча 897 человек с положительным тестом на коронавирус, выздоровели 352 тысячи 464 пациента, скончались 2 тысячи 572 человека.

Забыли о штрафах за нарушение самоизоляции, а они есть?!

На фоне растущей заболеваемости в Беларуси коронавирус остается и под пристальным вниманием правоохранителей. Нарушителей режима самоизоляции по-прежнему штрафуют.

Так в Солигорске недавно провели рейды и поймали двух нарушителей режима самоизоляции. Требования о соблюдении правил самоизоляции, выносимые должностными лицами учреждений здравоохранения квалифицируют по статье 24.3 КоАП Беларуси.

- Объяснение одного из фигурантов - что он отлучился за лампочками для автомобиля на ближайшую АЗС, а второго - поехал к пожилым родителям в другой населенный пункт, - назвали правоохранители причины, которые, разумеется, не оправдали нарушителей.

Послабление в ЕС

Вероятно, легче в условиях пандемии станет жить, тем, кто вакцинируется от коронавируса. Некоторые страны Евросоюза предлагают, например, разрешить въезд для иностранцев, которые привиты одной из одобренных в ЕС вакцин.

Так предлагается послабление ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, действующих для жителей третьих стран, привитых одной из одобренных вакцин в ЕС. Сейчас, правда, в этом списке всего четыре вакцины, среди которых, Moderna, Pfizer-BioNTech, Vaxzevria (AstraZeneca - предыдущее название) и Janssen.

Эффективнее инъекций

К слову, для опасающихся инъекций ученые обещают найти (и уже ищут) не менее эффективное, но и безболезненное решение. Так в будущем вакцины от коронавируа будут в форме таблеток и спреев. Предполагается, что они не только заменят прививки, но и будут гораздо удобнее для хранения и транспортировки.

Разработкой вакцин в новых медформатах уже заняты специалисты правительственных лабораторий и фармацевтических компаний США. Что также подтверждается и официальными данными ВОЗ.

Во всем мире сейчас в разработке находятся 277 вакцин от коронавируса, из них 93 препарата прошли испытания на людях. Большинство вакцин - это инъекции, но уже есть и два состава для перорального применения и 7 составов в виде назального спрея.

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