Фотофакт: трейдер из Минска рассчитался за билет на бизнес-форум тонной зерна

Трейдер из Минска рассчитался за билет на бизнес-форум тонной зерна

Чтобы попасть на форум «Бизнес-Пробуждение», который организовывает в Минске Антон Короткий, креативно поступил один из предпринимателей. Утром у бизнес-офиса неожиданно появился грузовик с зерном. Выяснилось, что это один из клиентов, занимающийся оптовой торговлей сельхозпродукции, по бартеру оплатил билет на форум.

Антон Короткий рассказал «КП», что утром позвонил клиент и попросил о встрече. У бизнес-центра, где договорились увидеться, организаторов форума ждал грузовик с зерном. Трейдер признался, что натолкнулся в интернете на новость, что где-то в России такую оплату сочли приемлемой и решил поступить также. Стоимость тонны зерна эквивалентна цене билета категории «Премиум» на форум «Бизнес-Пробуждение».

Трейдер из Минска рассчитался за билет на бизнес-форум тонной зерна

- Честно, мы опешили. Мы впечатлены креативом и мотивацией попасть на «Бизнес-Пробуждение». Мы ценим лояльность клиентов и не смогли отказаться от такой формы оплаты, - прокомментировали организаторы. - Именно такой драйв, нестандартность и смелость – вот, что отличает предпринимателя. Мы приняли оплату зерном, хотя просим клиентов не прибегать к таким способам в будущем. Теперь нам придется решить, что делать с зерном.

Правда, спустя несколько часов организаторы нашли применение зерну: его примут в столичном зоопарке для корма животных.

Форум «Бизнес-Пробуждение» пройдет в Минске 29 мая. Генеральный партнер форума – МТБанк. Спикерами станут известные бизнесмены и эксперты стран СНГ, среди которых Евгений Черняк, Маргулан Сейсембаев и Федор Овчинников. Подробнее узнать о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте. Доступны четыре формата участия.