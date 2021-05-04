«Читать, что мы закрылись, было не очень приятно. Все на месте!»: Торговый дом «На Немиге» снова работает – вот что там изменилось

Двери торгового дома вновь открыты, работа идет полным ходом Фото: Виктор ПАЖИТОК

Объявление, которое покупатели увидели на дверях торгового дома «На Немиге» в последние апрельские дни, многих не просто удивило - даже шокировало: «УНИВЕРМАГ с 28 апреля по техническим причинам не работает. Администрация». Тогда же стало известно о том, «технические причины» - это реорганизация торгового объекта, после которой «На Немиге» станет частью универмага «Беларусь».

В дирекции «На Немиге» точно назвать срок, в течение которого магазин будет закрыт, затруднялись, однако было понятно, что это вопрос нескольких дней. И вот в первых числа мая любимый многими магазин с почти тридцатилетней историей открылся.

И открылся под новой вывеской (визуально изменения почти незаметны): теперь магазин называется сложно: «Торговое коммунальное унитарное предприятие «Универмаг Беларусь» Торговый дом «На Немиге».

Полное название магазина теперь именно такое Фото: Виктор ПАЖИТОК

Мы решили прогуляться по новому-старому магазину. На первом этаже работает продовольственный отдел: колбасы, хлебобулочные изделия. Продавец сверяет ценники, обращаясь то и дело к распечатке.

Работает продовольственный отдел Фото: Виктор ПАЖИТОК

Напротив продовольственного - дверь в отдел с бытовой техникой и электроникой. Фены, плиты, телевизоры. Неожиданно - десяток гитар.

- Здравствуйте, скажите, может, есть у вас большой кипятильник? - спрашивает одна из покупательниц мужчину-продавца.

- Чего нет - того нет, - отвечает он.

- Ай, все ноги сбила: не могу кипятильник найти. Надо, наверно, в какой-то хозяйственный ехать, - делится своими планами женщина.

- В хозяйственных, думаю, найдете. У нас что-то давно не было кипятильников, хотя спрашивают иногда, - говорит продавец.

Запросы покупателей иногда не так просто удовлетворить Фото: Виктор ПАЖИТОК

Работает и второй этаж универмага. Отделы - на своих привычных местах: через «Салон обуви» прохожу специализированную секцию, где торгуют вещами для детей. Все ровно так, как и было неделю назад, до закрытия.

Пока закрыта - как указано «По техническим причинам» - секция ткани. По-прежнему не включены эскалаторы. Впрочем, в утренние часы покупателей не так много - все логично.

Востребован бар: две молодые женщины неспешно пьют кофе, мужчина, который расположился через столик от них, предпочел в это время рюмочку какого-то другого, более крепкого напитка.

Бар пользуется популярностью в любое время Фото: Виктор ПАЖИТОК

И дамы, и мужчина говорят: цены в баре остались неизменными.

- Мы работаем тоже в магазине - через дорогу. Иногда, можно даже сказать частенько, утром забегаем взбодриться чашкой кофе. Так что мы знали, что магазин на несколько дней должны были закрыть. Сейчас вот пришли - все как прежде, цены те же, работники - тоже вроде бы на своих местах. Самое главное, цены не подросли, - рассказывает мне одна из сидящих за столиком женщин.

Торговый центр работает в Минске без малого тридцать лет Фото: Виктор ПАЖИТОК

Немноголюдно в отделе, где торгуют косметикой. Ассортимент - широчайший, немало места на полках выделено под продукцию отечественного производителя. Прогуливаюсь в одиночестве между стеллажей.

- Чем вам помочь, что подсказать?

- Да я так, спасибо. Осматриваюсь. Может, что-то из Nivea найду, - с намеком говорю я.

- Нет, в нашем магазине не найдете ничего - совершенно точно. Вы же знаете, Nivea - временно стала запрещенкой. Так что, вообще, не думаю, что где-то сейчас сможете купить, разве что остатки. Да и не сошелся клином белый свет на этой Nivea, выбор у нас - огромный, заменить всегда найдется чем.

Nivea - временно стала запрещенкой. На полках "На Немиги" эту косметику уже не найти Фото: Виктор ПАЖИТОК

В отделе, где торгуют изделиями из стекла, хрусталя и керамики стоит благоговейная тишина. Покупатели двигаются аккуратно и, кажется, бесшумно, чтобы не задеть ненароком вазу, полку с кружками или стеллаж с тарелками.

Эскалаторы пока не работают Фото: Виктор ПАЖИТОК

Осматриваюсь и я. Оформление ценников не изменилось: привычный желтый фон, черный буквы и цифры. Изменились ли цены - судить не могу: не отслеживал.

Выбираю классную керамическую кружку - пол-литровая, вместительная, стоит около 10 рублей.

- Смотрю, что ценники у вас не изменились, - говорю я на кассе. – А что изменилось вообще - только вывеска?

- Не только ценники не изменились, но и цены. И продукция осталась наша. Когда мы прочитали в интернете все эти статьи, что мы, якобы, закрылись, было не очень приятно. Во-первых, мы не работали всего пару дней - нам налаживали кассовое оборудование, программное обеспечение. Чисто технические моменты, которые требовали временной приостановки торговли. Во-вторых, о том, что магазин станет частью другого юридического лица - универмага «Беларусь» - коллектив предупредили заранее. Известили по всем правилам. С теми работниками, которых это не устроило, разговаривали, но не держали - уволили по закону, выплатили все причитающиеся деньги, пособие.

- А много таких?

- Точного количества не знаю, но немного. У всех свои причины, обстоятельства. Но самое главное: магазин работает, персонал тот же, товар тот же. Выбор у нас, как был огромным, так и остался. Так что вы никого не слушайте, не читайте домыслов в интернете. Все как было, так и осталось, а будет, обещают, даже лучше.

Продавцы говорят: "никого не слушайте, не читайте домыслов в интернете. Все как было, так и осталось, а будет, обещают, даже лучше." Фото: Виктор ПАЖИТОК

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