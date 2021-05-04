Лукашенко взял под личный контроль лечение Ромы, который спас братика из огня. Вот чьи еще судьбы и дела президент брал на контроль

Лукашенко не раз брал громкие дела под личный контроль. Фото: БелТА

Стало известно, что спасение жизни ребенка, который в Мядельском районе вынес своего брата из горящего дома, но сам серьезно пострадал, взял под личный контроль Александр Лукашенко. Напомним, 12-летний Рома сильно обгорел, на вертолете его доставили в Минск, и уже несколько дней ребенок находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.

«КП» вспомнила, чьи еще судьбы и какие дела президент Беларуси брал под личный контроль.

Взрыв в Минске в 2008 году и теракт в метро в 2011 году

В ночь с 3 на 4 июля 2008 года в Минске на проспекте Победителей, где шли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости Беларуси, взорвалось самодельное взрывное устройство, пострадали свыше 50 человек, больше 40 доставили в больницы Минска и Витебска. Рядом с местом взрыва находились в момент инцидента Александр Лукашенко и его окружение. Одно из взрывных самодельных устройств, найденное за несколько часов до взрыва, было упаковано в коробку из-под сока «Садочок». После произошедшего президент взял дело под личный контроль. Виновника тогда найти так и не удалось.

А десять лет назад, когда произошел взрыв в минском метро, Александр Лукашенко на первом совещании в ночь после трагедии сказал, что берет расследование под личный контроль. Напомним, 11 апреля 2011 года в 17.56 на станции метро «Октябрьская» прогремел взрыв. 15 человек погибли, еще около 200 оказались в списках пострадавших. В организации теракта обвинили 25-летних Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева - их судили, приговорили к смертной казни и расстреляли.

Коновалова и Ковалева приговорили к расстрелу Фото: Архив "КП"

Убийство бизнесмена в Березино и гибель солдата Коржича в 2017 году

Жестокое убийство предпринимателя Сергея Метельского, чье тело в сгоревшем автомобиле нашли на выезде из Березино, президент взял под личный контроль в 2017 году. Суд проходил в 2019 году - по версии обвинения, у бизнесмена вымогали долг в 440 тысяч долларов. Исполнитель заказа убил Метельского, потому что бизнесмен не хотел отдавать деньги. Фигуранты в суде не признали свою вину и заявили, что дело сфабриковано. В итоге их признали виновными и приговорили к пожизненному заключению и 24 годам колонии.

Признанного виновным Алексея Синькевича приговорили к пожизненному заключению Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тоже в 2017 году президент брал «под жесткий контроль» дело о гибели солдата срочной службы Александра Коржича в воинской части в Печах. Суд над командирами из части прошел в 2018 году. Но гибель Коржича признали суицидом, а сержантов судили не за смерть солдата, а за превышение власти и служебных полномочий, сопряженное с насилием. Итог - от 4 до 6 лет лишения свободы.

Гибель Александра Коржича официально признали суицидом Фото: Личный архив

Гомельская «учительница с партой» в 2019 году

Громкий школьный скандал произошел в Гомеле в 2019 году, когда во время урока в 4-м классе у учителя произошел конфликт с ребенком - одноклассница засняла это на видео. На ролике видно, как учитель держит парту над ребенком и говорит: «Я пойду в тюрьму, а тебе п*ц будет!». Педагог пугает, что ребенку не смешно будет, когда «на кладбище понесут за то, что над учителем издевался». Не обошлось и без рукоприкладства.

Учителя восстановили на работе, а директора и нескольких чиновников уволили Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

После резонанса учительницу уволили по статье, но потом, неожиданно, на эту тему высказался Александра Лукашенко: он поручил восстановить педагога на работе и заявил, что «на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то». Учитель вернулась в школу, а свои должности потеряли шесть чиновников, в том числе директор и начальник управления образования.

Гибель минчанина Романа Бондаренко в 2020 году

12 ноября, во время послевыборных протестов в 2020 году, в реанимации Больницы скорой помощи в Минске скончался избитый неизвестными в масках 31-летний минчанин Роман Бондаренко. Это произошло после стычки с местными жителями неизвестных в масках, которые вечером во дворе срезали бело-красно-белые ленты. В обществе возник большой резонанс.

Дело Романа Бондаренко еще расследуется Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вскоре Лукашенко выразил соболезнования родным погибшего и сказал, что взял дело под личный контроль. Расследование пока продолжается, о предварительных итогах еще не сообщалось.