Коронавирус в Беларуси, последние новости на 5 мая 2021 года: пациент подарил больнице палату, вакцину испытывают на детях, дистанционку четче пропишут в законе

Вакцину от коронавируса начали испытывать на детях Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ситуация с коронавирусом в мире по-прежнему остается тревожной, но число зарегистрированных новых случаев за сутки немного сократилось и составило чуть более 644 тыс. При этом число летальных исходов возросло более чем на 10,5 тыс.

А в Беларуси по-прежнему сохраняется стабильность. По последней информации Минздрава, опубликованной 4 мая, за сутки выявили всего 697 новых случаев коронавируса - правда, и тестов успели обработать не много. Однако по-прежнему менее 10% обработанных тестов показали положительный результат. Таким образом, всего в стране с начала пандемии заразились COVID-19 уже 362 тыс. 594 человека, из них выписали 353 тыс. 081 пациента. И снова, по официальной информации, больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения инфекции умерли, официально, 2 тыс. 582 пациента с ковидом.

Лукашенко о ВОЗ и ООН: «Ну не помогли - не надо»

Тем временем, Александр Лукашенко сделал заявление и сказал, что «эти европейцы и американцы - последние мерзавцы», потому что «ничем не помогли нам абсолютно». Как цитирует пресс-служба президента, «ВОЗ и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то, и прочее»:

- Ну не помогли - не надо. Не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию. Главное при этом: мы лечили и будем лечить своих людей. И дай бог чтобы эта проблема у нас была ликвидирована так, как она сейчас ликвидируется. И мы могли лечить людей, - заявил Лукашенко.

В Могилеве мужчина подарил больнице палату повышенной комфортности

Хорошая новость: в Могилеве мужчина, которого спасли от COVID-19, подарил больнице палату повышенной комфортности. А конкретнее: оборудовали палату на средства спонсора - бывшего пациента больницы Юрия Авдеенко. Он попал в больницу в тяжелом состоянии, у него был коронавирус. Мужчина лежал в реанимации, врачи спасли его.

В реанимации мужчина многое переосмыслил в своей жизни и решил сделать подарок медикам. Сам меценат рассказал, что его задачей было сделать палату как можно менее похожей на больничную. Новая палата разместилась в ортопедо-травматологическом отделении.

Пациент, которого спасли от ковида, подарил больнице палату повышенной комфортности. Фото: кадр из видео ТРК Могилев

В Трудовом кодексе может появится смешанный режим работы

То, что можно иметь в виду: о новшествах, которые могут через некоторое время появиться в Трудовом кодексе, рассказала министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Речь идет о введении смешанного режима работы и предоставлении оплачиваемого выходного для прохождения медицинского обследования. Раньше в Трудовом кодексе была оговорена возможность удаленной работы.

- К примеру, три дня [человек работает] в офисе и два дня - дистанционно. Либо полдня выполняет свои функции в офисе, а полдня - дистанционно. Соответствующие вопросы будут отрабатываться, - рассказала министр.

Вакцину от ковида начали испытывать на детях

Не стоит пугаться: в программе примут участие 3000 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Часть из них получит вакцину Новавакс, часть - плацебо. Испытуемые получат две инъекции с интервалом в 21 день. После этого за состоянием их здоровья будут наблюдать два года.

Отмечается, что Новавакс еще не разрешено применять ни в одной стране не только для детей, но и для взрослых, хотя еще в конце января компания объявила, что испытания на 15 000 взрослых британцев показали ее эффективность в 89,3 процента. Новавакс использует технологию, которая отличается от лицензированных вакцин.

Компании Moderna, Johnson & Johnson и Pfizer также уже начали испытания вакцин на подростках. Предполагается, что вакцинация детей и подростков станет одним из решающих шагов в достижении коллективного иммунитета.

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