Запрет на адвокатские бюро, индивидуальную работу и обязательная присяга: что в 2021 году меняется в законе об адвокатуре в Беларуси

Теперь адвокатам разрешено работать только в юридической консультации, бюро и индивидуальная работа - под запретом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На Национальном правовом портале 5 мая появился проект изменений в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». 30 апреля 2021 года законопроект был принят во втором чтении.

«Просим проявить выдержку, сохранять спокойствие, не нагнетать обстановку, не пытаться искать поддержку на стороне»

В Белорусской республиканской коллегии адвокатов прокомментировали принятый законопроект: в коллегии отметили, что предложения они вносили, часть из них была принята, часть – нет.

- Тем не менее, адвокаты должны осуществлять свою деятельность в соответствии с теми требованиями, которые устанавливает законодатель. Просим проявить выдержку, сохранять спокойствие, не нагнетать обстановку, не пытаться искать поддержку «на стороне», и продолжать осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с нормами законодательства, - добавили в БРКА, запись была опубликована 3 мая в их аккаунте в Facebook.

Публичного обсуждения проекта этого закона не было. Белорусская республиканская коллегия адвокатов 16 марта предложила коллегам направить свои предложения по поводу этого проекта в территориальные коллегии или БРКА. В своих замечаниях адвокаты предполагали, что причиной анонсируемых изменений может быть попытка установить больший контроль над адвокатами за счет их вынужденного перехода в юридические консультации.

В результате депутатами были приняты изменения, в которых вводится запрет на работу адвокатов в бюро или индивидуально. Работа бюро должна быть прекращена в течение пяти месяцев. Чтобы продолжать работать по специальности, адвокаты должны будут перейти в юридические консультации. В юридической консультации специалисты работают под руководством заведующего, назначение которого согласовывает Министерство юстиции.

Обязательный трехлетний стаж для кандидатов в адвокаты отменят. Бывшим сотрудникам судов, прокуратуры, системы Минюста, сотрудникам правоохранительных органов и секретаритов этих ведомств получить адвокатскую лицензию будет проще: стажировка для них будет длиться максимум 3 месяца (а не от 3 до 6, как это предусмотрено для других кандидатов – сроки будут отличаться для людей с разным опытом работы), квалификационный экзамен они будут сдавать только в устной форме. Но уточняется, что это касается претендентов, чьи кандидатуры представлены их руководителями.

Еще одно изменение - адвокатам запретят возвращаться к работе в течение трех лет после прекращения действия лицензии «за совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру».

Если раньше адвокаты могли приступать к работе после получения адвокатской лицензии и вступления в члены территориальной коллегии адвокатов, то сейчас они будут обязаны принести и присягу адвоката.

Представители Минюста будут согласовывать кандидатов на роль членов совета и председателей территориальных коллегий. Кроме того, Министерство юстиции может запрашивать и получать от коллегий адвокатов, юридических консультаций, адвокатов информацию и документы, которые касаются их работы. Адвокатская тайна, подчеркивается в документе, при этом должна быть соблюдена.

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- Внеплановая переаттестация была назначена по результатам проверки Минской областной коллегии адвокатов, - рассказывала адвокат Елена Шинкаревич. - У ряда адвокатов обнаружили достаточно мелкие нарушения: где-то подписи нет, где-то дата не нанесена. Неофициальной причиной, я думаю, стало достаточно однозначное заявление моей позиции в том числе руководству Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Возможно, повлияли посты в Facebook, какие-то комментарии в СМИ. Меня лишили лицензии и права заниматься адвокатской деятельностью, но не лишили юридического диплома, то есть я могу работать юристом на предприятии, юрисконсультом, надеюсь, что могу получить лицензию на оказание юридических услуг. Это значит, что я смогу оказывать юруслуги субъектам хозяйствования, юридическим лицам. Теоретически я могу пойти следователем, прокурором, судьей работать. (Читать далее)