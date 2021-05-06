Девушки с платками - это пламя: зачем в Беларуси реконструировали сожжение деревни нацистами

В Беларуси реконструировали сожжение деревни нацистами. Фото: скриншот видео

Ко Дню Победы на мемориале в память о сожженной немецкими оккупантами деревни Шуневка в Витебской области Беларуси провели реконструкцию трагических событий 1943 года. Тогда фашисты сожгли деревню со всеми ее жителями - в основном, женщинами, стариками и детьми.

В официальной программе праздничных мероприятий говорится, что 6 мая на мемориале в Шуневке планировалась театрализованная историческая реконструкция «Помните, люди» - для учащихся гимназии Полоцка и организаций Докшицкого района.

Видимо, постановку демонстрировали и накануне для взрослых зрителей - это заметил один из пользователей Facebook. Очевидец сделал фото и видео, и 5 мая он выложил их на своей станице. Однако после того, как новость стала резонансной, медиа исчезли из открытого доступа. Другие пользователи успели их сохранить и опубликовали вновь.

Похожую постановку показывали в марте. Фото: dokshitsy.by

В кадры попали зрители. Видно, что в реконструкции использовали образы полицаев, гестаповцев, сельчан. На видео слышны команды «фашистов» на английском языке. В определенный момент вокруг «жителей деревни» начинают кружиться девушки с красными платками - очевидно, они символизируют пламя.

В первый раз тоже кружились девушки с красными платками. Фото: dokshitsy.by

Издание «Народные новости Витебска» выяснило, что инсценировка не была премьерой - впервые ее показали 19 марта 2021 года во время республиканской акции «Память». В докшицкой районной газете тогда опубликовали фото представления. Видео реконструкции вызвало дискуссии в интернете - в частности, об уместности авторской интерпретации событий и использования некоторых символов.