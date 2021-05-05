У 6-летней Софии не закрыт сбор на лечение: «Денег хватило только на две недели реабилитации»

София сейчас находится на лечении в России. Фото: из личного архива

О Софии мы писали в конце 2019 года. В семь месяцев девочка не сидела, не переворачивалась, плохо держала голову. А в год и два месяца ей поставили диагноз ДЦП. Сейчас София ходит, но не разговаривает. У девочки есть большая интеллектуальная задержка. Впереди ее ждет длительная реабилитация.

В данный момент София вместе с мамой находится в центре «Адели» российского города Пенза на лечении. У Софии это уже второй по счету курс в центре. Как говорит мама девочки, после первого курса у малышки были очень хорошие результаты.

- По плану мы должны были пройти четырехнедельную реабилитацию, но денег нам хватило только на две недели, - говорит Оксана, мама Софии. - Сейчас нам не хватает 76 тысяч 500 российских рублей (около 2 тысяч 600 белорусских рублей). Если эта сумма соберется, мы продлим лечение, чему будем очень рады.

Мама описывает Софию, как лучезарную девочку, контактную, которая очень любит других детей.

- Специалисты дают шанс, что дочка заговорит. Я хочу, чтобы мы общались хотя бы на уровне жестов. Но для этого нужна постоянная реабилитация. Я обращаюсь к читателям "Комсомолки" за помощью, одним нам не справится на этом нелегком пути к выздоровлению.

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Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет на имя Вайдугова Оксана Юрьевна для сбора средств на лечение Вайдуговой Софии Алексеевны.

Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка: 6711 7600 2455 1547. Срок действия: до 08/23. Владелец: Вайдугова Оксана.

Можно также пополнить баланс номера МТС: (+37529) 509-24-67. Получатель: Вайдугова Оксана Юрьевна.

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Адрес для почтового перевода: Минская обл., Пуховичский р-н, аг.Блонь, ул.Шоссейная 21/8.

Контакты:

Оксана, мама Софии: (8029) 509-24-67; (8044) 578-62-82