8-летнему Вите из Минска собирают деньги на компьютерную программу: «Витя прикован к постели, но его интеллект сохранен»

Несмотря на свой недуг, Витя растет жизнерадостным мальчиком. Фото: из личного архива

У Вити обнаружили генетическую болезнь еще в младенчестве. Сейчас Витя обездвижен, находится на аппарате ИВЛ, без которого может обходиться лишь во время прогулки и купания.

- Когда мы впервые попали к неврологу, она заподозрила что-то неладное - были проблемы с ножками. А в шесть месяцев Вите сделали генетический анализ. Тогда у сына и диагностировали спинальную мышечную атрофию 1-го типа. Стало понятно, что с этой болезнью наш ребенок будет лежачим, - рассказывает Наталья, мама мальчика. - Так, через пару месяцев Вите по совету врачей установили трахеостому.

Несмотря на то, что Витя прикован к постели, он растет улыбчивым парнем. Его интеллект сохранен. Благодаря специальному устройству управления глазами, мальчик играет на компьютере. Однако та программа, которой он пользуется, расcчитана на детей младшего возраста. Вите нужна программа GRID 3, которая поможет ему общаться и учиться. Родители открыли сбор на его покупку. Так, сумма к сбору - 64 тысячи российских рублей, что в пересчете на белорусские рубли больше 2000 рублей. Из нужной суммы собрано 133 рубля.

- Витино настроение мы понимаем по его мимике. Если сыну что-то не нравится, он кривится.

Например, мы знаем, что он не любит американские мультики, ему больше по душе российские. Нравятся ему и передачи о насекомых и животных, - говорит Наталья. - Когда же Витя начинает играть и хохочет, убеждаешься, что интеллект сына сохранен. К сожалению, все, что связано с развитием ребенка, дорого. Кто-то нам написал в "Инстаграме": "Вы на лечение не собираете?". Но мы не можем собрать даже на компьютерную программу. Будем благодарны за помощь всем неравнодушным людям!

РЕКВИЗИТЫ:

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Можно перечислить деньги на карту Беларусбанка: 6711 2900 8116 0149. Срок действия: до 11/23.

Контакты:

Наталья, мама Вити: (8029) 876-97-92