«Чтобы достичь полноценного оргазма, женщине нужно выбросить из головы все проблемы»: акушер-гинеколог о разных оргазмах, фригидности и климаксе

Женский оргазм - сложная штука. Фото: pixabay.com

- Дмитрий, у нас чаще говорят про мужской оргазм, имея в виду семяизвержение как конечный результат. Многим женщинам этого достаточно - «был бы милый рядом». Порой дамы и не задумываются толком – а что же такое женский оргазм?

- Да, девиз «мне бы мужика…» - наследие советского прошлого. Для некоторых женщин наличие мужчины рядом уже сродни оргазму. Современное поколение другое, для них этот принцип уже не актуален.

В энциклопедии сказано, что оргазм - высшая степень сладострастного ощущения, завершающая половой акт или мастурбацию. Оргазм проявляется мышечными спазмами, учащенным дыханием, сердцебиением и чувством эйфории. А в это время нервные импульсы поступают в головной мозг, где начинает бешено вырабатываться дофамин - нейромедиатор, ответственный за предчувствие наслаждения и играющий роль в формировании зависимостей, от сексуальной до наркотических.

В отличие от мужчин у женщин он не связан с продолжением рода. Хотя ранее существовала теория, что оргазм помогает продвижению сперматозоидов из влагалища в матку путем сокращения гладкой мускулатуры и всасыванием сперматозоидов в матку. Но теория оказалась ложной. И на данный момент наука точно не знает, для чего женщине оргазм.

- Может, для психологической разрядки, снятия стресса? Слишком много на женщину навалено в быту, на работе…

- Да, с точки зрения науки оргазм - это самая что ни на есть настоящая разрядка. У мужчины пик - и все. У женщины все многограннее: есть фаза возбуждения, напряжения, оргазм и - фаза разрядки. Но бывает, что есть фаза напряжения, а оргазм не наступает. Из-за отсутствия разрядки могут возникать головные боли, боли в спине, плохое настроение.

Считается, что настоящий оргазм испытывает не очень большой процент женщин. Его наступление зависит от многих факторов: образа жизни, родов, заболеваний и даже от социального статуса. Вряд ли в семье с зарплатами в 300 рублей говорят про оргазм... Женский оргазм - сложная штука.

- Правда, что нет разницы между оргазмом, испытанным с мужчиной, при помощи секс-игрушек или мастурбации? Знакомая рассказывала, что такого оргазма, который она доставляет себе сама, она не ощутила ни с одним партнером.

- Разница есть. Считается, что все эти три оргазма - совершенно разные. Человек существо разумное, и часть удовольствия он получает от импульсов, идущих из коры головного мозга. Благодаря собственным фантазиям, эмоциям, необычным ощущениям. Женский оргазм, в отличие от мужского, бывает разный. Но минус в том, что бывает он реже, чем у мужчин. Женский оргазм делят на 2 типа: клиторальный и вагинальный. Кто-то выделяет еще и третий - вневагинальный, который можно получить от одного взгляда или прикосновения. Но наука пришла к тому, что не стоит делить оргазм на части, он - единая составляющая всех удовольствий.

- Оказывается, есть так называемые женщины-фонтаны, у которых из влагалища во время оргазма вытекает жидкость - «будто воды отходят».

- У женщины много желез в малом тазу. Например, бартолиниевы железы (в толще половых губ) вырабатывают специальный секрет - вагинальную смазку - функция которого в том числе и увлажнение при занятии сексом. Есть и другие железы, которые теоретически во время секса и оргазма могут вырабатывать водянистый секрет. Большинство воспринимают его как мочеиспускание. Но ученые и секс-коучи так и не могут доказать, происходит ли только выброс мочи или секрета или того и другого вместе. Это явление называется - сквирт, и зависит от степени разрядки, силы удовольствия, степени расслабления женщины и отсутствия страха описаться. Не все могут с ним справиться даже при желании получить высшее наслаждение.

Постараться для сквирта должен и мужчина. Здесь не обойтись физиологичным половым актом в 3 - 7 минут, когда успеет эякулировать только мужчина. Партнеру придется заниматься сексом полчаса или больше, применяя различные стимуляции и специальные ласки влагалища, чтобы женщина получила струйный оргазм.

Кстати, всего 5 - 10% женщин не могут вообще испытывать оргазм, над остальными мужчинам просто надо поработать. Продолжительность женского оргазма обычно измеряется в секундах, зато в отличие от мужского это может быть мультиоргазм, повторяемый раз за разом через секунды или минуты при смене ласк.

Настоящий оргазм испытывает не очень большой процент женщин. Фото: pixabay.com

- Читала про научные исследования о том, что в середине прошлого века 90% женщин ни разу в жизни не испытывали оргазм...

- Да, не каждая женщина испытывает оргазм. Правда, возможно, дело еще в том, что не каждая знает, как именно его достичь. Выходцам из СССР в этом деле сложнее - мы выросли в атмосфере, когда на постельных сценах родители закрывали детям глаза или переключали каналы. Все это наложило отпечаток, все наши проблемы из детства. «Стыдно, грязно, пошло» - и эти ложные представления в голове сложно преодолеть без помощи специалиста.

«Долгое время клитор считался дьявольским органом»

- По статистике мужчине, чтобы достичь оргазма, в среднем достаточно 5 - 7 минут, женщине же нужно гораздо больше времени, особенно, пока она еще не знает свое тело и какими ласками ей быстрее достичь оргазма. Отсюда делаем вывод: женский оргазм - это тот вопрос, который нужно обсуждать с партнером (если женщина не хочет испытывать его только в процессе самоудовлетворения).

С точки зрения медицины оргазм - это выброс гормонов серотонина и окситоцина, последний в родах вызывает сокращение матки, а в послеродовом периоде вырабатывается при раздражении сосков, когда женщина кормит грудью. Окситоцин считается гормоном, который вызывает привязанность. Как шутят некоторые исследователи - если вы спите с партнером, к которому не испытываете сильных чувств, но получаете при этом сексуальное удовольствие – то вы рано или поздно в него влюбитесь. Виноват будет все тот же коварный окситоцин, который привязывает женщину к партнеру. У мужчин же окситоцина во время секса вырабатывается мизер, отсюда и меньшая привязанность к женщине.

Кстати, про самоудовлетворение. Есть ряд женщин - примерно 1 из 100 - их называют гиперсексуальными, которые могут достичь оргазма сжатием определенных мышц. А в принципе, и женщины и мужчины могут жить без оргазма, просто у мужчин, как у подростков, при длительном воздержании могут случаться поллюции.

- Женский оргазм связан с клитором…

- Да. Однако большинство заблуждается, считая клитором только маленький бугорок, расположенный между большими половыми губами, над уретрой. В 1998 году французские ученые, проведя его специальное трехмерное УЗИ, выяснили, что этот бугорок - лишь видимая часть клитора. От бугорка - головки клитора - отходят тело и «ножки», которые вплетаются в малые половые губы, а затем как бы «обнимают» влагалище с обеих сторон. Именно они могут быть ответственны за то, что многие называют вагинальным оргазмом: исследования с помощью эхографии показали, что оргазм при клиторальной и вагинальной стимуляции различается благодаря тому, что задействованы разные части клитора.

Клитор содержит множество сосудов и нервных окончаний, и у женщин является одной из самых чувствительных эрогенных зон. Ученые доказали, что оргазм сильнее у тех женщин, у которых головка клитора находится ближе к влагалищу. Тогда и она задействована во время полового акта. Женщины же, у которых расстояние от видимой части клитора и уретры (мочеиспускательного канала) до влагалища больше чем 2,5 сантиметра - труднее достигают оргазма.

В средневековье клитор считали «дьявольским соском», а женщин, уличенных в его наличии и эксплуатации, - ведьмами, которых, как известно, сжигали на костре.

Женский оргазм, в отличие от мужского, бывает разный. Фото: pixabay.com

«Климакс не считается препятствием для получения оргазма»

- Почему женщина испытывает после родов более яркий оргазм, чем до?

- Так и есть, это подтверждают научные исследования и сами женщины. Но получать больше удовольствия от близости - это приятный «побочный эффект» только после естественных родов! В процессе родов вырабатывается много окситоцина - гормона, который стимулирует схватки, а в «мирное время» участвует в регуляции оргазма. Интенсивная выработка окситоцина в родах запускает работу дремлющих окситоциновых рецепторов во влагалище и матке. И это обеспечивает новые яркие ощущения в сексе. Если до родов многие женщины имеют трудности с вагинальным оргазмом, довольствуясь только клиторальным, то после родов достигнуть вагинального оргазма и получить удовольствие от проникающего секса гораздо проще. Плюс после родов у женщины появляется много новых эрогенных зон, ее тело буквально перестраивается.

Способствует ярким оргазмам и период, когда с материнским долгом покончено, пара имеет столько детей, сколько хотела, использует надежную контрацепцию и не боится забеременеть. Секс становится более свободным.

Кроме того, и климакс не считается препятствием для получения оргазма. У некоторых с приходом климакса возникает настоящее сексуальное раскрепощение, а зажимы исчезают. Опять же сказывается то, что женщина больше не боится случайной беременности.

- А что препятствует получению оргазма - стрессы, спайки, болевые ощущения?

- На первом месте - стресс, у женщин в голове очень много проблем. Конечно, при наличии спаек или эндометриоза женщина может испытывать боль и часто об оргазме даже речи идти не может. Вряд ли удастся расслабиться при боли. Вначале надо решить проблему со здоровьем.

- Нехватка витаминов и минералов, того же магния, который известен своим расслабляющим действием, могут влиять на силу оргазма?

- Если говорить о витаминах и минералах в связке с оргазмом, то, конечно, я отмечу магний - любимый микроэлемент акушеров-гинекологов. Магний прекрасно успокаивает, снимает напряжение и борется со стрессом. И если женщине мешает расслабляться в сексе «голова», и проблемы и тревоги не отпускают, то магний может помочь. Он участвует в выработке дофамина, серотонина, норадреналина - а это и есть те психоактивные вещества, которые участвуют в формировании оргазма. Недостаток магния приводит к повышению возбудимости нервных клеток и неспособности передавать и получать нервные импульсы. А без этого оргазму не бывать. Влияет магний и на состояние гладкой мускулатуры влагалища и матки, отвечает за правильное расслабление мышц.

«Оргазм полезен для женского организма»

- Правда, что для полноты оргазма нужно выполнять упражнения Кегеля, укрепляя тазовое дно?

- Да, минус только в том, что женщины рано или поздно прекращают их выполнять. Но сейчас есть различные вагинальные тренажеры, есть вум-билдинг, где тренеры учат правильно напрягать мышцы тазового дна и влагалища. Все эти способы очень хорошо влияют на женскую чувствительность во время секса, в том числе на количество и силу оргазмов.

Еще при возрастных изменениях мышц и тканей влагалища применяют гиалуроновую кислоту. Ею подкалывают стенки влагалища, большие и малые половые губы, укрепляя и придавая им контуры. Это приводит к усиленной выработке коллагена и эластина, способствует дополнительному росту сосудов влагалища, усилению кровотока и иннервации. Влагалище становится более чувствительным, увлажненным и эластичным, легче растягивается и сжимается, лучше выполняя свою функцию в том числе во время секса. Оно плотнее охватывает половой член, делая тем самым более яркими ощущения и женский оргазм.

- Читала, что спровоцировать оргазм у женщины могут вещи, далекие от секса. Например, чистка зубов, стрижка или укладка волос, роды, занятия спортом.

- Насчет чистки зубов не знаю, но казуистика существует. Это то, чего происходить не должно, но оно случается. Напряжение во время спорта определенных мышц может приводить к женскому оргазму, например, у тех женщин, у которых клитор расположен максимально близко к влагалищу.

Оргазм полезен для женского организма - улучшается кровоснабжение, питание тканей, в большом количестве вырабатываются гормоны счастья - дофамин и эндорфины. Плюс это сильнейшая психологическая разрядка, перезагрузка. Важно этого не стесняться и снимать в голове все барьеры, которые мешают вам наслаждаться жизнью.

Иногда женщина на приеме сообщает об отсутствии полового партнера. Я прямо говорю, что секс-игрушки и мастурбацию никто не отменял. При отсутствии партнера - это отличный выход из ситуации. Зато точно никаких рисков, волнений и дополнительных инфекций. Для меня странно, что некоторые стесняются мастурбации - по сути собственной разрядки и удовольствия. Это такие же естественные проявления реакций организма, как сходить в туалет или поесть, стесняться тут точно нечего. Если освободиться от тягостных шаблонов и комплексов не получается, то можно обратиться к психологу или сексологу, которых, правда, у нас в стране не так уж много.

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